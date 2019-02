Aldi und Penny bieten unter anderem günstige Kreuzfahrten von MSC an. (Symbolfoto)

Am günstigsten ist die Kroatien-Kreuzfahrt inklusive Halbpension bei Lidl: Diese kannst du ab 319 Euro pro Person buchen. Die Anreise (mit dem Bus) kostet noch einmal ab 125 Euro zusätzlich. Gleichauf folgen die Angebote von Aldi und Netto mit jeweils ab 349 Euro pro Person (Eigenanreise).

Um die Preise der Billig-Kreuzfahrten zu vergleichen, haben wir eine siebentägige Kreuzfahrt mit dem Segelboot in Kroatien ausgewählt, die alle der untersuchten Discounter im Angebot haben.

Kreuzfahrten boomen – immer mehr Menschen sehnen sich nach Entspannung und Abwechslung auf hoher See. Egal ob im Mittelmeer, in der Karibik oder auf der Ostsee .

Bei Penny musst du am meisten für die Kroatien-Kreuzfahrt bezahlen. Aber: In dem Preis von mindestens 666 Euro pro Person sind die Flüge nach Kroatien schon inklusive.

Mit diesen Reiseveranstaltern arbeiten Aldi und Co. zusammen

Gut zu wissen: Die meisten Discounter sind nur Vermittler für Reiseveranstalter. So arbeitet Aldi Reisen zum Beispiel mit Eurotours International, Berge & Meer und Select Holidays zusammen.

Bei den Kreuzfahrten sind unter anderem die Reedereien MSC, Costa Cruises, Royal Caribbean, Norwegian oder Fährfahrten mit DFDS oder TT-Line als Minikreuzfahrten im Programm.

Lidl hat mit Lidl Holiday einen eigenen Veranstalter und kooperiert darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Reiseanbiertern, darunter Big Xtra Touristik, FTI und Jahn Reisen.

Penny Reisen vermittelt für den Kölner Reiseveranstalter clevertours.com, eine Tochter von DER Touristik Online. Der Discounter bietet Kreuzfahrten von Costa Cruises, Celebrity Cruises, MSC und Norwegian Cruise Line an. Bei Netto Urlaub findest du Reisen von neun Veranstaltern, darunter Compass Kreuzfahrten und Just Away Reisen.

Tipps für die Kreuzfahrt-Buchung beim Discounter

Auf jeden Fall gilt: Genau durchlesen, welche Leistungen im Reisepreis enthalten sind und wofür du eventuell draufzahlen musst.

Pauschal lässt sich außerdem nicht sagen, dass Kreuzfahrten beim Discounter immer günstiger sind als bei anderen Veranstaltern, erklärt eine Sprecherin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“.

Deshalb solltest du die Kreuzfahrt deiner Wahl mit anderen Anbietern vergleichen – wenn möglich. Oft organisieren die Veranstalter spezielle Reisepakete für die Discounter, daher sind diese Angebote nur bei einem Anbieter zu haben.

Und: Weil den Discountern nur begrenzte Kontingente für die Reisen zur Verfügung stehen, können diese in bestimmten Preiskategorien oder Reisezeiträumen nach sehr kurzer Zeit ausgebucht sein. Schnell sein lohnt sich.