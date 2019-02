Germania ist pleite: Bekommen Passagiere Geld zurück?

Die Airline Germania ist pleite und hat den Flugbetrieb eingestellt. Was bedeutet das nun für Fluggäste? Bekommen Passagiere das Geld fürs Flugticket zurück? Der reisereporter hat die wichtigsten Infos.

Die Germania-Flugzeuge bleiben ab sofort am Boden.

Germania hat beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz beantragt. Die Berliner Airline ist pleite. Was bedeutet das für die Fluggäste? Der reisereporter beantwortet die wichtigsten Fragen:

Insolvenz von Germania: Was ist mit meinem Flug?

Der letzte Germania-Flug ST3711 landete am Montagabend in Nürnberg. Danach wurde der Flugbetrieb der Berliner Airline eingestellt. Die Flugzeuge von Germania bleiben ab sofort am Boden, sprich: Dein Flug mit der Airline wird nicht mehr stattfinden.

Nicht betroffen sind der Betrieb der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle geht dagegen weiter.

Germania hat Insolvenz beantragt. Der Flugbetrieb ist eingestellt. Weitere Informationen: https://t.co/8toUbiz2mj — Germania (@flygermania) February 5, 2019

Bucht Germania mich auf einen anderen Flug um?

Nein, Germania organisiert keine Ersatzflüge. Wer sein Flugticket direkt bei Germania gebucht hat, hat daher Pech: Es besteht kein Anspruch auf Ersatzbeförderung, teilt die Airline mit. „Fluggäste, die ihren Germania-Flug nun nicht wie geplant antreten können, bitte ich um Entschuldigung“, so Germania-Chef Karsten Balke.

Passagiere, deren Flug Teil einer Pauschalreise ist, sollen sich zur Organisation einer alternativen Beförderung an ihren Reiseveranstalter wenden.