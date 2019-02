Massig Neuschnee auf den Gleisen sorgte am Wochenende für zahlreiche Bahnausfälle. Am Montag beruhigt sich die Lage. (Archivfoto)

Knapp 30 Zentimeter Neuschnee sorgen noch immer für Behinderungen im Verkehr. Besonders betroffen ist der Münchener Flughafen: Nachdem am Wochenende schon rund 240 Flüge gestrichen wurden, entfallen auch noch heute mehr als 140. Ständiges Enteisen und Räumen legte den Flugverkehr am Sonntag lahm, zeitweise konnte nur auf einer Landebahn gestartet und abgeflogen werden.

Entwarnung bei der Deutschen Bahn: Zahlreiche Strecken wieder befahrbar

Noch gestern warteten Bahnreisende vergeblich am Gleis auf den nächsten Zug. Wie der „BR“ berichtet, standen rund um Traunstein die Bahnen still. Auch die beliebten Skigebiete am Brauneck oder am Sudelfeld waren zeitweise nicht mehr mit dem Zug erreichbar. Am Montag wurden jedoch weitestgehend Störungen behoben und Strecken wieder freigegeben.

Auf Twitter informiert die Deutsche Bahn ganz aktuell auf welchen Strecken mit Behinderungen zu rechnen ist, aktuell gibt es noch immer Verzögerungen.

Lawinengefahr in den bayerischen Alpen