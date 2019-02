In diesen Ländern kannst du dir einen Reisepass kaufen

Du kannst tatsächlich ganz einfach Lette, Kanadier oder Neuseeländer werden – zumindest auf dem Papier. Wenn du genug Kleingeld hast, kannst du dir in diesen Ländern einen zweiten Reisepass kaufen.

Du willst die Trauminseln Koh Samui oder Koh Phi Phi deine zweite Heimat nennen? Kein Problem! Einen „Elitewohnsitz“ in Thailand bekommst du schon für 500.000 Bhat, also knapp 14.000 Euro. Verglichen mit den anderen Ländern ist das ein richtiges Schnäppchen.

Ein Beitrag geteilt von anna (@apryc) am Jan 31, 2019 um 5:27 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

So kommst du an einen Zweitwohnsitz in Lettland

Auch die netten Letten machen es dir noch relativ leicht, in ihrem Heimatland an einen Wohnsitz zu kommen. Innerhalb von zwei Jahren musst du insgesamt 64.600 Euro zahlen, um diesen Status zu erlangen. Alternativ kannst du in Lettland auch Immobilien oder zinslose Staatsanleihen kaufen.

Schwieriger wird’s, wenn du nach fünf Jahren im Land die Staatsbürgerschaft bekommen willst: Dafür ist nämlich ein Sprachtest fällig – und Lettisch zu lernen ist für Erwachsene angeblich unmöglich!