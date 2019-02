TripAdvisor: Das sind die schönsten Hotels der Welt Manche Unterkünfte sind so schön, dass wir am liebsten gar nicht rausgehen würden – oder abreisen. Diese Hotels und B&Bs gehören definitiv dazu. Sie wurden in diesem Jahr von TripAdvisor ausgezeichnet. Leonie Greife

Vom Bett geradewegs ins Paradies blicken: Das Tulemar Resort in Costa Rica ist laut TripAdvisor das beste Hotel der Welt. Foto: Dan Haase (Seasmoke PR)

Deine nächste Urlaubsunterkunft soll ein richtiger Knaller werden? Dann bist du hier genau richtig: Diese Bestenlisten sind die perfekte Inspiration für deine nächste Reise. Die Plattform TripAdvisor hat auch in diesem Jahr mit den „Travellers’ Choice Awards“ wieder die schönsten Hotels und B&Bs (Bed and Breakfasts) der Welt gekürt. Die zehn Spitzenreiter stellen wir dir vor. Also: zurücklehnen und genießen. Ein paar von ihnen sind sogar ziemlich bezahlbar! Die besten Hotels der Welt

1. Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica

Die Luxusbungalows der Tulemar Resorts liegen verstreut inmitten des immergrünen Regenwalds. Vom Balkon, vom Pool, vom Bett – überall hast du das Meer im Blick. Hier kannst du Costa Rica so richtig genießen. Gäste finden: „Das Beste war, einfach auf der Terrasse zu chillen und auf den Ozean zu blicken, während Papageien vorbeifliegen.“

2. Hotel Belvedere, Italien

Italienisches Flair „mit einem Touch Glamour und einem Hauch Verrücktheit“: Das verspricht das Hotel Belvedere in Riccione. Das Hotel liegt an der italienischen Adria nahe dem bekannten Urlaubsort Rimini. Dass du stattdessen mal nach Riccione reisen solltest, beweist dieses Hotel. Gäste lieben den Vibe, die Mitarbeiter und Guides.

3. Viroth’s Hotel, Kambodscha

Nur 15 Minuten vom Unesco-Welterbe Angkor Wat entfernt liegt Viroth’s Hotel wie eine Oase mitten in Siem Reap. Die 35 Zimmer sind schlicht, stilvoll und inspiriert von den Fünzigerjahren. Wer will, kann sich draußen im 20 Meter langen Pool auspowern – und bei lokalen Gerichten der Khmer wieder Energie tanken. Deshalb ist das Hotel nicht nur großartig, um die autemberaubenden Tempel zu besichtigen, sondern schon an sich ein Reiseziel, finden die Urlauber.

Außerdem in den Top 10: Das Kenting Amanda Hotel, das im Süden von Taiwan marokkanischen Flair versprüht. Der Alpin Spa Tuxerhof im österreichischen Tux, wo den Gästen alles nach der frischen Renovierung noch besser als ohnehin schon gefällt. In Charleston verwöhnt das French Quarter Inn und im mexikanischen Cabo San Lucas The Resort at Pedregal. Der Belmond Palacio Nazarenas im peruanischen Cusco war erst Palast, dann Kloster und ist heute ein erstklassiges Hotel, das bei TripAdvisor auf dem achten Platz landet.

Am günstigsten steigst du übrigens im zehntplatzierten Hotel ab: Im Hanoi La Siesta in Vietnam zahlst du ab 82 Euro für eine Nacht im Doppelzimmer. Und auch im Hotel mit dem besten Service in der Türkei kommst du mit günstigen Frühbucherpreisen ab 120 Euro bezahlbar unter. Das Kayakapi Premium Caves – Cappadocia in Urgup landete im weltweiten Ranking auf dem neunten und in der Kategorie Luxushotels sogar auf dem ersten Platz. Die schönsten B&Bs der Welt

1. The 25, England

Irgendwie kein Wunder, dass das Urland der Bed and Breakfasts die diesjährige Bestenliste anführt. Der Spitzenplatz geht nämlich an eine Unterkunft im südenglischen Torquay. Das Boutique-B&B The 25 ist bunt und verrückt – und die Gäste lieben es dafür!

2. Jail Hill Inn, Illinois

Der Name verrät’s: Das Jail Hill Inn war mal ein Gefängnis. Es liegt in der US-Kleinstadt Galena, die dank ihrer historischen Architektur ein beliebtes Reiseziel ist – allerdings vor allem für Amerikaner. Vielleicht solltest du das jetzt ändern! Im Jail Hill Inn bist du richtig, wenn du auf familiäre Unterkünfte stehst. Trotz der gruseligen Vergangenheit ist es heute nämlich urgemütlich.

3. Bindon Bottom B&B, England

Eine ordentliche Portion Geschichte erlebst du auch im Bindon Bottom B&B. Das Bed and Breakfast von Lisa und Clive liegt in einem viktorianisches Landhaus in einem typisch englischen Dörfchen namens West Lulworth. Noch nie gehört? Aber vielleicht hiervon: Die Bucht Lulworth Cove ist nur einen fünfminütigen Spaziergang entfernt und gehört zur Jurassic Coast. Die Felsformationen in dem Unesco-Weltnaturerbe sind teilweise vor unvorstellbaren 250 Millionen Jahren entstanden.

Daneben haben es noch drei weitere B&Bs aus Großbritannien in die Top 10 geschafft: Das Luxus-B&B The Grange in Fylingthorpe (Platz 4), das familiäre Swallows Rest in Brigstock (5) und die Hillstone Lodge auf der Isle of Skye (7), wo du durch riesige Fenster einen fantastischen Ausblick auf die Bucht genießen kannst.

The Parsonage in Jim Thorpe, Pennsylvania (6), das moderne B&B Mondello Design in der gleichnamigen Stadt in Italien (8), Creevagh Heights in Irland (9) und Casa de Praia in Candolim, Indien (10), vervollständigen die Top 10. Die Preise sind in dieser Kategorie übrigens echt human: Zwischen rund 85 und 150 Euro musst du für eine Nacht im Doppelzimmer bezahlen.