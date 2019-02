Während ihres All-inclusive-Urlaubs in Albufeira in Portugal streichelt die Britin Gemma B. ein kleines Kätzchen. Kurz danach kann sie ihre Arme und Beine nicht mehr spüren – und sitzt im Rollstuhl.

Gemma B. wollte in Albufeira in Portugal, einem malerischen Ort am Antlantik, entspannen und abends in den Clubs tanzen. Ihr Urlaub endete allerdings in einem englischen Krankenhaus und schließlich im Rollstuhl.

Britin streichelt Straßenkätzchen und erkrankt schwer

Sie hatte in ihrem Urlaub nämlich ein kleines, schwarzes Kätzchen getroffen, sich sofort verliebt und es deshalb nicht nur gestreichelt, sondern das Tier auch in ihr gebuchtes Appartement gelassen.

Sie gab der Katze Milch, kuschelte mit ihr. Am letzten Urlaubstag musste sich die Britin plötzlich übergeben, wurde auf dem Rückflug ohnmächtig. „Als wir durch die Passkontrolle in England gingen, war mein Bauch so aufgebläht, dass ich aussah, als wäre ich im neunten Monat schwanger“, erzählt sie der britischen „Daily Mail“.

Aus dem Urlaub ins Krankenhaus – wegen einer Katze

Die Ärzte konnten in ihrem Kot Bakterien der Gattung Campylobacter nachweisen. Wenig später war klar: Gemma hatte eine schwere Lebensmittelvergiftung, die vom Katzenbesuch in ihrer Urlaubsunterkunft übertragen wurde.