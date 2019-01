Nur fürs Video: Touri hält tödlichen Oktopus in der Hand

Dieser Australien-Urlauber hielt ahnungslos den Tod in seiner Hand: Der Blaugeringelte Krake sieht zwar knuffig aus, sein Gift kann Menschen aber lähmen oder sogar töten. Das Video ging auf Tiktok viral.

Meeresbewohner für Selfies oder Videos aus dem Wasser zu nehmen kann für die Tiere lebensgefährlich sein. Andersherum geht’s aber auch: Manche Tiere sind für Menschen so gefährlich, dass wir unbedingt die Finger von ihnen lassen sollten.

Dieser Tourist in Australien wusste offenbar nicht, dass Blaugeringelte Kraken extrem giftig sind. Er hat sich nur über das hübsche Aussehen des winzigen Oktopus gefreut und ein Video gepostet, in dem der Babykrake in seiner Hand liegt: