Drama auf 10.000 Metern: Wegen eines beißenden Geruchs meldete der British-Airways-Pilot einen Notfall an Bord. Zehn Crew-Mitglieder mussten ins Krankenhaus. Es war der zweite Vorfall in wenigen Stunden.

Hätte die Maschine gar nicht erst starten dürfen? Bereits nach der Landung des Fluges von London-Heathrow in Boston hatten sich die Crew-Mitglieder über „starken giftigen Geruch“ in der Maschine beschwert. British-Airways-Ingenieure gaben aber nach einer Überprüfung grünes Licht für den Rückflug nach London.

Doch dieser Flug BA212 nahm für zehn Flugbegleiter kein gutes Ende: Sie mussten ins Krankenhaus, nachdem sie in der Maschine offenbar giftige Luft eingeatmet hatten, berichtet die „Sun“. Nach einer Stunde und 41 Minuten in der Luft rief der Pilot einen Notfall aus.

Beißender Geruch im Flieger: British-Airways-Flugbegleiter ernsthaft erkrankt

Die Boeing 747 kehrte zurück nach Boston, wo die betroffenen Crew-Mitglieder untersucht wurden. Zwei von ihnen seien ernsthaft krank, doch die Airline teilte mit, es gebe keine Erklärung dafür.

Ein Expertenteam habe die Maschine erneut untersucht, so eine Sprecherin von British Airways. Sie blieb drei Tage am Boden. Dann flog sie ohne Passagiere nach London und von dort sofort weiter nach New York.

British Airways: Enteisungsmittel ist Schuld an Gestank im Flugzeug

Auf der Strecke Boston – London Heathrow kam es offenbar schon häufiger zu Problemen mit der Kabinenluft, so die „Sun“. Auch am 21. Januar gingen einige Crew-Mitglieder vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Airline vermutet, dass die Probleme nicht durch giftigen Rauch, sondern durch Enteisungsmittel verursacht werden. Diese werden bei Temperaturen von minus 15 Grad auf der Start- und Landebahn in Boston verwendet.