Du willst einfach mal raus? Was bietet sich da besser an, als ein langes Wochenende in einer anderen Stadt zu verbringen?! Wo du aktuell günstige Hotels buchen kannst, verraten wir dir hier.

Wie wäre es mit einem verlängerten Wochenende in Paris, der Stadt der Liebe? Schließlich steht der Valentinstag kurz bevor ...

Falls du einfach mal raus musst aus dem Alltagstrott, bietet sich besonders ein Wochenend-Trip in eine fremde Stadt an. Egal ob bei bestem Reisewetter oder leichtem Nieselregen – bei einer Städtereise kommt man in jedem Fall auf andere Gedanken!

Aktuell findet man bei hotels.com viele Hotels in besonders beliebten und sehenswerten Städten bis zu 50 Prozent vergünstigt. Die Aktion gilt nur noch bis 31. Januar 2019! Sei daher schnell, wir liefern dir die nötige Inspiration für deine wohlverdiente Auszeit aus dem Alltag.

Wie wäre es mit einer Städtereise nach...

... Barcelona?

Barcelona ist eine der angesagten Metropolen Spaniens und zählt daher auch zu den coolsten Orten für eine Städtereise auf der Iberischen Halbinsel. Bekannt ist die Stadt für die Rambla, wo sich unzählige Schausteller tummeln, für die Sangrada Familia und den Künstler Gaudí, dessen zehn Baumwerke (darunter im Park Güell) du in Barcelona bewundern kannst.

Neben den klassischen Seightseeing-Spots kannst du dir die Zeit jedoch auch wunderbar am Hafen oder am nahegelegenen Stadtstrand, in zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants oder beim Bummeln durch die Einkaufsläden vertreiben. Rundum eine perfekte Stadt, um einfach mal für ein paar Tage raus zu kommen!

Auf hotels.com sind einige Hotels gerade besonders günstig zu buchen: Beispielsweise kostet eine Nacht im 3-Sterne-Hotel direkt an der Gran Via (zentrale Straße in der Innenstadt) nur 37 Euro pro Nacht! >>Finde hier dein Wunschhotel auf hotels.com!

Ein Ort der Ruhe mitten in der Großstadt: Die Recinte Modernista de Sant Pau in Barcelona. Foto: imago/Westend61

... London?

London ist nicht nur die Hauptstadt Englands und Großbritanniens, sondern vereint so viel Geschichte in sich, die bis in die Zeit des Römischen Reiches reicht.

Imposante Gebäude wie das House of Parliament, der Tower of London und der Big Ben sind nur ein Teil, der den gewissen Charme dieser Stadt ausmachen. Langeweile kommt an einem verlängerten Wochenende in London jedenfalls nicht auf.

Nutze die Zeit vor dem (möglichen) Brexit und unternehme eine Kurzreise nach London! >>Sichere dir gleich eine günstige Unterkunft auf hotels.com!

Die drittgrößte Stadt Europas begeistert unter anderem mit trendigen Stadtteilen und imposanten Sehenswürdigkeiten. (Symbolfoto) Foto: imago/Photocase

... Paris?

„Nous allons à Paris, mon amour.“ Einmal im Leben mit dem Liebsten gemeinsam die Stadt der Liebe erkunden: Entlang der Seine spazieren, auf der Champs-Élysées flanieren und abends bei einem Glas Wein den beleuchteten Eiffelturm anschauen.

Paris ist aufgrund seiner Beliebtheit bei Touristen aus allen Herren Ländern ein nicht ganz günstiges Pflaster für ein kleines Liebesabenteuer. Daher lohnt es sich umso mehr, frühzeitig nach einer passenden Unterkunft zu schauen. Bei hotels.com findest du aktuell Hotels der unterschiedlichsten Preiskategorien im Angebot. Was sagst du zu einer Nacht im Radisson Blu Hotel direkt auf der Champs Elysées unweit der bekannten Sehenswürdigkeit Arc de Triomphe?

Das exquisite 5-Sterne-Hotel lässt keine Wünsche für ein romantisches Wochenende in Paris offen und ist auf hotels.com deutlich reduziert zu buchen. >>Hier geht´s zu deinem Wunschhotel in Paris!

Lass dich von der Architektur und den tausenden kleinen Cafés von Paris verzaubern! (Symbolbild) Foto: unsplash.com/Nil_Castellví

So sparst du in jedem Fall bei deiner Buchung auf hotels.com

Neben den vielen reduzierten Hotels auf hotels.com gibt zudem eine laufende Gutschein-Aktion. Mit dem Gutscheincode AFFGENDEQ1519 erhältst du 10 Prozent auf deine Buchung! Die Gutscheinbedingungen kannst du >>hier einmal in Ruhe nachlesen.