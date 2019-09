Achterbahnen auf dem Kreuzfahrtschiff? Das erinnert stark an Freizeitparks.

1. Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff

Und die neuen „Global Class“-Dampfer der asiatischen Reederei Dream Cruises sollen nicht nur die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt werden. Die bis zu 10.000 Passagiere (!) an Bord sollen auch in den Genuss einer Achterbahnfahrt kommen.

Der jüngste Carnival-Spross „Mardi Gras“ soll über eine rund 244 Meter lange Achterbahn verfügen, die Passagiere mit bis zu rund 64 Kilometern pro Stunde um das Schiff „fliegen“ lässt, kündigt die Reederei an.

2. Norwegian Cruise setzt auf Gokart-Bahnen

Norwegian Cruise Line setzt nicht auf Achterbahnen, sondern auf Gokart. Und das kommt an, bereits zwei Schiffe haben eine Bahn. Das erste war die „Joy“, das zweite die „Norwegian Bliss“. Sie stach 2018 erstmals in See – mit einer Gokartbahn über zwei Decks.

Und das dritte Action-Schiff der Reederei folgt in diesem Jahr: Die „Norwegian Encore“ soll ab Herbst 2019 fahren – mit der größten Gokartbahn auf See an Bord. Auf 335 Metern können die Passagiere durch enge Kurven rasen.

Und damit nicht genug: Danach können die Passagiere eine Runde Lasertag spielen oder im Wasserpark durch Rutschen mit Doppelloopings sausen.