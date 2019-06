7 Dinge, die du an Flughäfen niemals kaufen solltest

An Airports lauern viele versteckte Kosten. Damit das Urlaubsbudget nicht schon vor dem Abflug schwindet, gilt ab sofort: Finger weg von diesen 7 Dingen, die an Flughäfen völlig überteuert sind.

1. Wasser

2. WLAN

Es lohnt sich auch, am Flughafen Ausschau nach McDonald’s, Starbucks und Co. zu halten: Oft gibt es hier ein eigenes WLAN-Netz, das keine Einschränkungen hat.

Wo, wenn nicht bei Wartezeigen am Flughäfen, brauchen wir ein gutes WLAN-Netz? Das Problem: An manchen Flughäfen steht das kostenlose WLAN nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung oder es gibt gar keins und du musst generell bezahlen. Das solltest du aber keinesfalls tun: Die Preise sind viel zu hoch!

3. Nackenkissen

Wer Angst hat, seinen Kopf an Bord nicht gut betten zu können, sollte direkt nach dem Einsteigen mit einer Stewardess sprechen und um ein zweites Kissen bitten. Es gibt meist genug an Bord, du musst nur danach fragen.

Keine Frage: Reise-Nackenkissen sind gerade auf Langstreckenflügen eine super Sache. Allerdings solltest du die kleinen Helferlein nie am Flughafen kaufen. Denn die Preise sind viel höher als in normalen Läden abseits des Flughafens.

4. Essen

Viele denken wegen der Einschränkung für Flüssigkeiten, dass es auch nicht erlaubt sei, Essen mit an Bord eines Flugzeuges zu nehmen. Das stimmt aber nicht.

In Wahrheit kannst du dir jede Menge Snacks einpacken – und sparst so eine Menge Geld, denn auf Flughäfen legst du für Sandwich und Co. hohe Summen hin. Flughafen-Essen ist immer teurer als in typischen Restaurants, also solltest du das unbedingt vermeiden.