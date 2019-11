Das sind die 100 besten Thermen in Deutschland Nieselregen, Sturm, Kälte: Es wird definitiv Zeit für einen Besuch in der Therme, um sich in der Sauna oder im Whirlpool aufzuwärmen. Der reisereporter zeigt die 100 besten Thermen des Jahres 2019. Maike Geißler

Ein Besuch in der Therme ist wie ein Kurzurlaub für die Seele, oder? (Symbolfoto) Foto: unsplash.com/Haley Phelps

Mehr als 400 Thermen und Wellnessbäder gibt es in Deutschland – aber in welchen lohnt sich der Besuch wirklich? Das verrät der große Thermen- und Wellnessbädervergleich für das Jahr 2019. Für das Ranking wurden mehrere Faktoren verglichen: Bekanntheit (Mittelwert aus Google-Bewertungen und monatliches Suchvolumen), Beliebtheit (Kundenbewertung bei Google), Ausstattung (Anzahl an Saunen plus Angebot an Anwendungen) und Eintrittspreis. Thermen und Wellnessbäder im Vergleich Für einen Kurzurlaub in der Therme musst du teilsganz schön tief in die Tasche greifen, zwischen 6,40 Euro (Eifelbad) und 91 Euro (Kaiser Friedrich Therme) kostet ein Tagesticket (Bad und Sauna) für eines der mehr als 400 Wellnessbäder. Karte: Die 100 besten Thermen und Wellnessbäder in Deutschland

DIE Bundesländer für Entspannung sind übrigens im Süden – der Süden Deutschlands macht mit 63 Thermen in Bayern und 64 in Baden-Württemberg knapp 30 Prozent der bundesweiten Thermen aus. Blickt man nur auf ein Bundesland, liegt aber NRW vorne, mit 83 Thermen beziehugnsweise Wellnessbädern. Die zehn besten Thermen stellen wir dir noch etwas genauer vor.

Platz 10: Mineraltherme Böblingen, Baden-Württemberg

13 Saunen, fünf Schwimm- und Entspannungsbecken sowie kostenlose Sportkurse und individuelle Massagen sorgen dafür, dass die Mineraltherme Böblingen sehr beliebt ist. Das beschert ihr den zehnten Platz im Ranking von „Travelcircus“. Thermalwasser: Das Thermalwasser in der Therme sprudelt aus einer Tiefe von 775 Metern in das Bad. Es ist stark mineralisiert und soll chronisch entzündlichen, rheumatischen Krankheiten helfen. Auch bei Schäden des Bewegungsapparates soll es eine heilende Wirkung haben. Sauna: Die Therme Böblingen hat neun klassische Saumen, zwei Dampfbäder und eine Meerklima-Sauna. Dort können Gäste Luft einatmen, wie es sie am Meer gibt, eine Verbindung aus Salznebel und ionisiertem Sauerstoff. Mineraltherme Böblingen | Adresse: Am Hexenbuckel 1, 71032 Böblingen | Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 9 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag bis 23 Uhr, Sonntag von 8 bis 22 Uhr, jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 9 bis 0.30 Uhr | Eintrittspreise: Tageskarte 24 Euro

Platz 9: H2O Herford, NRW

Schneekabine, Sauna und Sportbad: Dafür steht das H2O in Herford. Der Wellnessbereich heißt dort Refugium. Punkten kann das Bad vor allem in Sachen Beliebtheit, in punkto Ausstattung gibt es nur knapp drei von fünf möglichen Punkten. Thermalwasser: Das H2O ist zwar ein Wellnessbad, aber Thermalwasser hat es nicht. Sauna im Fürthermare: Abschalten und schwitzen können Besucher in elf Farb-, Duft und Geräuschsaunen. Danach geht es in die Schneekabine Lumikide zum Abkühlen. Die Temperatur von minus zehn Grad und das Einreiben mit dem trockenen Schnee stärkt das Immunsystem, fördert die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. H2O Herford | Adresse: Wiesestraße 90, 32052 Herford​ | Öffnungszeiten Saunawelt: Montag bis Freitag von 10 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr | Eintrittspreise: Tageskarte 25,10 Euro

Platz 8: Kristall Palm Beach, Bayern

Im Bad Kristall Palm Beach gibt's einen tollen Mix für Familien und Wellness-Fans, die zwischen Massage und Sauna Action brauchen: Neben Sauna und Therme gibt es auch 1,6 Rutschenkilometer auf 14 Rutschen. Thermalwasser: Entspannen können Besucher zum Beispiel im Bergkristallbecken (34 Grad) und im Aromadampfbad (45 Grad) Das Amethyst-Sprudelbecken (35 Grad) wird täglich mit Lithium aufgesalzen, um insebsondere den Stressabbau zu fördern. Dem Magnesium-/Kalium-Therapiebecken (35 Grad) werden jeden Tag die namensgebenden Mineralien hinzugefügt. Sauna: Es gibt 18 Indoor- und Outdoor-Saunen. Innen steht der Bereich unter dem Motto „Entspannungsreise in den Orient“, draußen herrscht bayerische Dorf-Atmosphäre. Kristall Palm Beach | Adresse: Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein | Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr | Eintrittspreise: Tagesticket für Sauna und Therme 28,90 Euro

Platz 7: Kristalltherme Ludwigsfelde, Brandenburg

Kristalllüster und Marmor sorgen für ein edles Ambiente in der Kristalltherme Ludwigsfelde. Hier steht statt Action im Spaßbad die Entspannung im Vordergrund. Thermalwasser: Im Innenbereich gibt es zwei Thermalsole-Becken, eines mit sanfter Sole und eines mit drei bis fünf Prozent Solegehalt. Auch das Außenbecken enthält Sole. Sauna: Die Kristalltherme verfügt über acht Innen- und fünf Außensaunen sowie zwei Dampfbäder. Besonderheit ist die Eisnebelgrotte, in der kalter Minznebel verprüht wird und sich die Gäste zusätzlich mit Crasheis einreiben. Kristalltherme Ludwigsfelde | Adresse: Fichtestraße, 14974 Ludwigsfelde​ | Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 23 Uhr | Eintrittspreise: Tageskarte 34,50 Euro, mittwochs 29,50 Euro

Platz 6: Mediterana in Bergisch Gladbach, NRW

Spanien trifft Indien in der Therme Mediterana in Bergisch Gladbach. Die Thematik zieht sich optisch über das gesamte Gelände. Thermalwasser: Magnesium- und Sauerstoff-Becken verwöhnen die Haut, sie haben eine Temperatur zwischen 27 und 31 Grad. Zudem gibt es ein Liegebad, das 35 Grad warme Wasser ist mit Schwefel angereichert. Sauna: Schwitzen können Gäste in 13 spanisch-maurischen und indisch-arabischen Saunen. In der Kerzensauna (80 Grad) bblicken die Besucher zum Beispiel auf zahlreiche marokkanische Lampen und die Seenlandschaft. Mediterana | Adresse: Saaler Mühle 1, 51429 Bergisch Gladbach | Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 24 Uhr | Eintrittspreise: Sauna-und-Therme-Tagesticket: 40 Euro (42 Euro am Samstag und Sonntag)

Platz 5: H2O in Remscheid, NRW

Das H2O Sauna- und Badeparadies in Remscheid ist das einzige Bad in der Top 10, das über ein eigenes Gradierwerk verfügt. Im Saunagarten des Bades schnupperst du an der Salzwand des Gradierwerks Seeluft wie an der Nordsee. Diese ist übrigens auch zugänglich, wenn du keine Karte für die Badewelt hast. Zudem kannst du in Hängematten entspannen, nachdem du in einer der Saunen geschwitzt hast. Das Wellnessbad hat zudem mehrere Rutschen, Sprungtürme und einen Beauty-Bereich mit Massagen und anderen Körperbehandlungen. Thermalwasser: Thermalwasser gibt es im H2O nicht. Sauna: Im H2O Remscheid laden drei Innen- und fünf Außensaunen laden bei Temperaturen zwischen 65 und 110 Grad zum Schwitzen ein. H2O Remscheid | Adresse: Hackenberger Straße 109, 42897 Remscheid | Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 21 Uhr, Montag von 12 Uhr bis 22 Uhr | Eintritt: Tageskarte Saunaparadies 26 Euro, am Wochenende 28 Euro

Platz 4: Badeparadies Schwarzwald

Das Badeparadies Schwarzwald erstreckt sich über 30.000 Quadratmeter. 180 echte Palmen sorgen für tropisches Feeling, dazu mehr als 20 Saunen und Gesundheitsbecken. Action erleben Gäste auf 23 Rutschen (1,2 Kilometer) und im Wellenbad. Thermalwasser: Das Bad verfügt über fünf Mineralienpools, die mit Zink-Selen, Lithium-Calcium und Sole angereichert sind und eine Temperatur von 36 Grad haben. Sauna: In zwölf Themensaunen können die Besucher schwitzen, sie widmen sich thematisch dem SChwarzwald, dem Orient und der Karibik. Badeparadies Schwarzwald | Adresse: Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt

Platz 3: Miramar in Weinheim, Baden-Württemberg

Das Miramar in Weinheim war im vergangenen Jahr noch gar nicht unter den Top 10 der besten Thermen Deutschlands vertreten, 2019 hat sie vor allem in Sachen Bekanntheit zugelegt und die volle Punktzahl erreicht. Auch hier setzen die Betreiber auf einen Mix aus Spaßbad, Wellnessauszeit und Saunawelt. Thermalwasser: Im Amethyst- und im Rosenquarzbecken können Besucher entspannen, der Thermenbereich erstreckt sich über 1.500 Quadratmeter. Sauna: Im Miramar haben Besucher die Wahl zwischen zehn Saunen – darunter die Mühelnradsauna, ein Hamam oder die Biosauna. Miramar | Adresse: Bürgermeister-Haupt-Straße 4, 23966 Wismar | Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9.30 bis 22 Uhr, Freitag bis 24 Uhr, Samstag ab 9 und bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 22 Uhr, jeden Dienstag FKK | Eintritt: Tageskarte 27,40 Euro

Platz 2: Bali-Therme in NRW

Ein Stück Bali in NRW: Entspannung mit asiatischem Touch erwartet dich in der Bali-Therme in Bad Oeynhausen. Nach Action wirst du hier vergeblich suchen, Schwerpunkt bildet klassische Wellness in mehreren Ruheoeasen. Sauna: Die Pagodensauna im Garten der Therme stammt aus Bali, Holzpfade führen zudem zu anderen Schwitzräumen wie der Erdsauna oder dem Dampfbad. Dort gibt es verschiedene Zeremonien und Beauty-Anwendungen wie Kreideanwendungen, Schoko-Spa oder Heilerde. Insgesamt gibt es 13 Saunen. Thermalwasser: Das Thermalwasser des Jordansprudels ist 39.000 Jahre lang unterirdisch durch Kalk- und Dolomitengestein geflossen, heute kannst du darin schwimmen. Besonders ist das Eisenheilbecken, das durch den hohen Eisenanteil eine rötliche Färbung hat. Bali-Therme | Adresse: Schützenstraße 2, 32545 Bad Oeynhausen | Öffnungszeiten: Therme täglich von 8 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr, Sauna täglich ab 9 Uhr | Eintritt: Tageskarte Sauna und Therme 28,50 Euro, vier Stunden 14,50 Euro, zwei Stunden 11,50 Euro​ Sieht einladend aus, die Therme Bad Wörishofen von außen. Foto: Therme Bad Wörishofen

Platz 1: Therme Erding in Bayern

Die Therme Erding belegt wie in den Vorjahren Platz eins in dem Ranking. 300 echte Palmen, 14 Pools und 27 Saunen verteilen sich auf rund 180.000 Quadratmetern – damit ist sie eine der größten Thermen in Europa. Wenn Besucher mal genug vom entspannten Rumliegen haben, können sie sich auf insgesamt 26 Rutschen mit zusammen 2,5 Rutschenkilometern auspowern. Thermalwasser: Das Bad in der Nähe von München wird gespeist mit Wasser aus der Ardeo-Heilquelle unterhalb der Therme, die in den 80er-Jahren dort entdeckt wurde. Das Wasser ist 63 Grad heiß und enthält Fluorid und Schwefel. Sauna: Neun Aktionssaunen bieten Ladies Only, Backstube, Peelings und Masken. Drei Römische Saunen und zwei Dampfbäder gibt es außerdem in der Römischen Villa. Therme Erding | Adresse: Thermenallee 1, 85435 Erding | Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 23 Uhr, Badeende Vitalquellen 17.30 Uhr | Eintrittspreise: 16 Euro (2 Stunden) bis 44 Euro (Tageskarte), Sauna kostet zusätzlich 6 Euro Das Palazzo der Erding-Therme am Abend – Entspannung pur. Foto: Therme Erding

Diese 3 Thermen sind echte Geheimtipps

Du willst mal in einer echtem Geheimtipp-Therme entspannen? Dem Ranking nach solltest du dann in die Finnland Sauna Carolapark, ins Sauna Eldorado oder ins Saunahuus. Die sind zwar top bewertet, aber dem Suchvolumen nach ziemlich unbekannt.