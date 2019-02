Wie wäre es mit einem spontanen Besuch bei Freunden oder der Familie? Mit der Bahn kommst du aktuell besonders günstig an dein Ziel!

Super Sparpreis Aktion im Februar 2019

Vom 5. bis einschließlich 17. Februar 2019 hast du die Möglichkeit, eines von einer Million Extra-Tickets zum Super Sparpreis zu ergattern. Die Super Sparpreis Aktion gilt allerdings nur solange der Vorrat reicht. Sichere dir daher schnell dein vergünstigtes Bahnticket!

>>Hier gelangst du direkt zur Deutschen Bahn!

Super Sparpreis der Bahn: Was ist das?

Den Super Sparpreis gibt es bei der Deutschen Bahn ganzjährlich, jedoch mit begrenzter Verfügbarkeit. Vor allem für Personen, die mit etwas Vorlauf ihre Reise planen, ergeben sich immer wieder Möglichkeiten zum Sparen. Zugtickets zum Super Sparpreis bekommst du bereits ab 19,90 Euro (2. Klasse) bzw. ab 29,90 Euro (1. Klasse) bei der Bahn. Falls du eine BahnCard 25 oder BahnCard 50 besitzt, erhältst du auf den Super Sparpreis nochmals 25 Prozent Rabatt – das lohnt sich also doppelt! Wichtig zu wissen: Im Super Sparpreis ist kein Cityticket für den innerstädtischen Nahverkehr am Abfahrts- bzw. Zielort enthalten.

Mit dem Super-Sparpreis der Bahn günstig unterwegs sein! Foto: bahn.de

Super Sparpreis: Welche Fristen gibt es?

Die Vorkaufsfrist des Super Sparpreises beträgt 180 Tage bis kurz vor Abfahrt. Mit der aktuellen Aktion stockt die Deutsche Bahn die Kontigente an Super Sparpreisen mit einer Million zusätzlichen Tickets auf. So erhöht sich die Chance, eines der begehrten Tickets zum Super Sparpreis zu ergattern. Die Aktion geht bis einschließlich 17. Februar 2019.

>>Gleich dein Ticket zum Super Sparpreis sichern!

Besteht beim Super Sparpreis eine Zugbindung?

Ja, beim Super Sparpreis besteht eine Zugbindung, sodass du dich bereits zum Zeitpunkt deiner Buchung auf eine Zugverbindung festlegen musst. Am Tag deiner Reise darfst du dementsprechend nur mit denen auf deiner Fahrkarte eingetragenen Fernverkehrszügen fahren. Lediglich bei einer (voraussichtlichen) Verspätung des gebuchten Zuges, bei der du mindestens 20 Minuten zu spät am Zielbahnhof ankommen würdest, ist die Zugbindung im Rahmen der Fahrgastrechte aufgehoben. In diesem konkreten Fall hättest du freie Zugwahl.

Kann man das Super Sparpreis-Ticket stornieren?

Nein, eine Stornierung des Super Sparpreis-Tickets ist nicht möglich. Der Umtausch oder die Erstattung des Fahrpreises bei Nichtantritt der Reise ist ausgeschlossen.