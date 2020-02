Ja, so richtig bequem fliegst du nur in der Business Class. Die kann sich der übliche Reisende mit chronischem Reisefieber aber nicht leisten. Wie du bei der Platzwahl trotzdem etwas Komfort rausholst:

1. Sitzplätze für Fluggäste mit Flugangst

2. Für Fluggäste, denen schnell schlecht wird

Die Reisetabletten hast du immer griffbereit in der Handtasche, und trotzdem zieht sich dein Magen zusammen, sobald es auch nur zu leichten Turbulenzen kommt? Dann brauchst du einen Sitz über den Tragflächen! Denn dort spürst du Turbulenzen am wenigsten.

„Der ruhigste Sitzplatz ist der über den Tragflächen nahe dem Schwerpunkt des Flugzeuges. Die wackeligsten Sitze befinden sich in der Regel ganz hinten“, schreibt Pilot Patrick Smith auf seinem Blog „Ask the Pilot“. Wenn du also keinen Sitzplatz über den Tragflächen ergattern kannst, such dir zumindest einen in der Nähe davon aus.