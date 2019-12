In ihrem Buggy zog Rosie alles hinter sich her, was sie zum Überleben benötigte: Nahrung, Gaskocher, Zelt, Schlafsack, Anziehsachen.

Als sie heimkehrte, heirateten die beiden und verbrachten 20 glückliche Jahre miteinander. Doch dann der harte Schicksalsschlag: Clive erkrankte an Prostatakrebs – er starb am 12. Juni 2002.

Sie hat bei minus 60 Grad in Sibirien im Zelt geschlafen, ist beim Überqueren eines reißenden Flusses ohnmächtig geworden, hat wilden Bären direkt in die Augen geblickt, wurde von einem Bus angefahren und hat über Wochen hinweg völlige Einsamkeit erlebt. Rosie Swale Pope (73) hat wohl das größte aller Abenteuer erlebt: Sie ist zu Fuß um die Welt gelaufen.

Während ihrer Weltumrundung verbrauchte sie 53 Paar Schuhe, und sie bekam 29 Heiratsanträge. 29? „Tatsächlich!“, so Rosie, „zum Beispiel von diesem einen Mann, der brüllend und mit einer Axt in der Hand auf mich zurannte, mitten in der Nacht in einem Wald in Russland, und vor mir stehen blieb und sagte: ‚Du bist die richtige Frau für mich!‘“ Rosie lehnte ab.

Dies ist nur eine von vielen Anekdoten aus ihrem Buch „Mein längster Lauf“. Es ist aufgebaut wie ein Reisetagebuch, in dem Rosie uns an ihrer Reise teilhaben lässt, mit all ihren Höhen und Tiefen.

Der beste Weg ist, standzuhalten und sich zu behaupten. Das war damals die einzige Möglichkeit zu überleben. Rosie Swale Pope

„Nicht nur einmal wurde das Essen knapp, ich habe Erfrierungen erlitten, habe extreme Kälte und eine riesige Einsamkeit ohne Clive erlebt“, erzählt sie dem reisereporter. Wie ist sie mit diesen Rückschlägen umgegangen? „Der beste Weg ist, standzuhalten und sich zu behaupten. Das war damals die einzige Möglichkeit zu überleben.“

Ihr verstorbener Ehemann habe sie in ihren Gedanken auf jedem Schritt begleitet. „Ich wäre 20-mal um die Welt gerannt, hätte ich ihn dadurch retten können. Er hätte diese Expedition geliebt, weil es auch wirklich witzig und aufregend war.“

Der Moment, als ein Timberwolf nachts im sibirischen Wald den Kopf in ihr Zelt steckte, den hätte sie gern mit ihm geteilt. „Und unvergesslich waren auch die Sterne in der Wildnis und die außergewöhnlichen Menschen, die ich getroffen habe.“

In Sibirien und in Alaska lief Rosie durch eisige Kälte – auf bis zu minus 60 Grad fielen die Temperaturen. Foto: Joerg Modrow

All die Begegnungen hätten sie zu der wichtigsten Erkenntnis auf ihrer Reise gebracht: „Du bist keine Alleinreisende, wenn so viele Menschen an dich denken und dir Stärke schicken.“ So habe sie sich auch immer ihren Kindern und Enkelkindern nahe gefühlt, auch wenn sie Tausende von Kilometern voneinander entfernt waren und einander nur alle paar Wochen am Satellitentelefon hören konnten.

Nach vier Jahren und zehn Monaten lief sie in ihrer Heimat ein, in Tenby in Wales. Auf Krücken. Denn ausgerechnet auf den letzten Kilometern versagte ihre Hüfte. Eine solche Verletzung konnte Rosie aber nicht aufhalten. „Selbst in schwierigen Situationen geht es immer voran. Die Berge bestehen vor allem im Kopf.“

Weltumrundung zu Fuß: Alle Ziele erreicht!

Der größte Erfolg für Rosie: Sie hat mit ihrer Weltumrundung nicht nur ihr Ziel erreicht, auf Prostatakrebs aufmerksam zu machen, sondern sie generierte auch Spenden in Höhe von umgerechnet knapp 285.000 Euro für Waisenkinder in Russland.

Es war nicht Rosies letzter Lauf: Ihren Buggy hat sie seit dem Ende ihrer Weltumrundung im Jahr 2008 immer wieder über lange Strecken gezogen und betreibt weiter Aufklärungsarbeit. Mit 70 lief sie etwa 5.500 Kilometer quer durch die USA von New York nach San Francisco.

Ihr aktuelles Wahnsinns-Abenteuer: Von England nach Kathmandu in Nepal laufen, seit Juli 2018 ist sie unterwegs. Dabei sammelt sie Geld für die Opfer des verheerenden Erdbebens im Jahr 2015. Denn: „Meine Ziellinie ist noch lange nicht in Sicht!“