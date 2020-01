Die griechischen Inseln – wer denkt da nicht zuerst an Kreta, Santorin, Mykonos und Rhodos? Bei mehr als 3.000 Inseln in Griechenland gibt es aber noch einige unentdeckte Schätze. 17 davon stellen wir dir vor.

1. Limnos

Im Hafen der Hauptstadt Myrina kannst du Fischer bei der Arbeit beobachten, an der flachen Küste findest du außerdem viele gute Badestrände.

Limnos wird hauptsächlich von Griechen besucht, ist aber mehr als „nur“ eine Urlaubsdestination. Hier wohnen dauerhaft viele Einheimische, die Insel ist also auch außerhalb der Urlaubssaison belebt und fällt nicht gleich in Winterstarre, sobald sich die Touristen wieder verziehen.

2. Ikaria

Der griechischen Mythologie zufolge entstand Ikaria an genau dieser Stelle. Bekannt ist die Insel unter anderem für radioaktive heiße Quellen, die paradoxerweise sehr gesund und für das hohe Lebensalter der Insulaner verantwortlich sein sollen.

Erinnerst du dich an die Geschichte von Ikarus, der sich aus Wachs und Federn Flügel bastelte und dann ins Meer stürzte, weil er zu hoch hinaus (aka zu nah an die Sonne) wollte?

3. Ammouliani

Die kleine Insel bei der Halkidiki-Halbinsel ist eine erholsame Abwechslung zu den größeren Resorts auf dem Festland. Hier ist die Atmosphäre noch authentisch statt überlaufen und die meisten Urlauber, die an den Sandstränden chillen, sind Griechen.

Ionische Inseln: Was gibt’s außer Korfu?

4. Meganisi

Die Antwort lautet: Meganisi. Hier leben nur etwas mehr als 1.000 Bewohner in drei Dörfern. Die meisten Besucher kommen als Tagestouristen vom benachbarten (und bekannteren) Lefkada. Wer über Nacht bleibt, kann die vielen Buchten in aller Ruhe erkunden. Kleine Eselsbrücke – mega-nice hier!

Kykladen: Mehr als Santorin und Naxos

5. Antiparos

Nein, wir haben nichts gegen Paros. Aber Antiparos, nicht so bekannt ist wie die größere Schwesterinsel, bedient ebenso hübsch die Kykladen-Klischees (weiße Häuser, Windmühlen, pinkfarbene Blumen, Kopfsteingassen) und ist dabei beschaulicher.

6. Kythnos

Oder ein Wassertaxi nach Kolona nehmen, einem schmalen Sandstreifen, der zu einer kleinen Insel führt. In dem azurblauen Meer zu beiden Seiten ankern fast immer Jachten.

Im August, wenn (hauptsächlich griechische) Touristenhorden die Insel belagern, solltest du lieber nicht nach Kythnos kommen. Außerhalb der Saison kannst du die Traumstrände und Thermalquellen dafür in Ruhe genießen.

7. Serifos

Die Häuser in der Hauptstadt Chora stapeln sich als weiße Würfel seitlich an einem Berg – das macht sie zu einer der schönsten Städte in Griechenland.

In Serifos’ Hafenstadt Livadi ist das Leben noch immer, wie es vor einigen Jahren auf allen griechischen Inseln aussah: ruhig und gleichzeitig gesellig. Wer es noch ruhiger will, legt sich an einen der mehr als 70 Strände, von denen einige nur mit dem Boot erreichbar sind.