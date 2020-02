1. Steh früh auf!

2. Lass dir Zeit!

3. Fahr, wenn sonst keiner will!

In der Nebensaison ist das Wetter vielleicht nicht immer perfekt, dafür zahlst du weniger als zur Hauptsaison. Außerdem sind sowohl das Schiff als auch die angefahrenen Häfen in dieser Zeit ebenfalls weniger besucht.

4. Bleib treu!

5. Geh auf Messen!

Die großen Veranstalter sind oft auf Reise- und Kreuzfahrtmessen vertreten, die sie entweder selbst veranstalten oder als Aussteller besuchen. Die größte Tourismusmesse in Deutschland (ITB) findet jährlich im März in Berlin statt. Es gibt aber auch spezielle Kreuzfahrtmessen in vielen Städten in ganz Deutschland, zum Beispiel in Hamburg. Dort hast du auch die Möglichkeit, direkt eine Kreuzfahrt zu buchen und dadurch gute Rabatte zu nutzen.