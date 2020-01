Mit einem leichten Kopfschütteln gibst du in Griechenland deiner Zustimmung Ausdruck. Der reiserporter verrät dir noch mehr kuriose Fakten über das beliebte Urlaubsland.

Türkisfarbenes Wasser am Agia Anna Beach auf der Insel Amorgos in Griechenland sorgt für Urlaubsfeeling. (Symbolfoto)

1. Foto-Verbot

In Griechenland darfst du nicht munter Bilder schießen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist das Fotografieren von Häfen und Flughäfen sowie militärischer Anlagen wegen Spionagegefahr verboten und wird mitunter hart bestraft.

2. Winken in Griechenland

Ein Grieche winkt niemals mit der offenen Hand und gespreizten Fingern. Das gilt in Griechenland als Beleidigung „moutza“. Beim Zuwinken bleibt die Faust geschlossen, schreibt „ Benimmregeln Reisen “. Politiker im Zusammenhang mit der Finanzkrise mussten diese Beleidigung immer wieder über sich ergehen lassen.

3. Leichtes Kopfschütteln heißt „Ja“

Ein Umstand, der nicht nur in Griechenland regelmäßig zu Missverständnissen zwischen Touristen und Einheimischen führt. Merke: Ein sanftes Kopfschütteln drückt in Griechenland Zustimmung aus, heißt es in dem GEOlino-Artikel „Kultur mal anders: Gesten aus aller Welt“.