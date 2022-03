Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 bestimmen Risikogebiete unsere Reisen. Je nach Einstufung gelten unterschiedliche Regeln wie Quarantäne oder Testpflicht. Aktuell stehen noch 63 Staaten und Überseegebiete auf der Hochrisikogebiete-Liste des Robert-Koch-Institut (RKI). Doch schon morgen wird der Risikostatus für alle Länder weltweit aufgehoben!

Am Dienstagabend verkündete das RKI: „Ab Donnerstag, 3. März 2022 um 0 Uhr, gelten mit Inkrafttreten der ‚Dritten Änderungsverordnung der Coronavirus-Einreiseverordnung’ keine Staaten/Regionen mehr als Hochrisikogebiete.“

Damit gibt es für Reisende kaum mehr Einschränkungen – Ungeimpfte und Kinder müssen nicht mehr für mindestens fünf Tage nach der Reiserückkehr in Quarantäne. Auch die Pflicht zur Online-Anmeldung vor der Einreise nach Deutschland entfällt. Es ist nur noch die 3G-Regel in Kraft, das heißt: Einreisende müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder gegen das Coronavirus getestet sein.

Mit der Aufhebung des Risikostatus entfällt auch die Corona-bedingte Reisewarnung.

Ab 3. März keine Hochrisikogebiete mehr

„Die Einstufung als Hochrisikogebiet erfolgt nur noch für solche Gebiete, in denen eine hohe Inzidenz in Bezug auf die Verbreitung von Varianten mit im Vergleich zur Omikron-Variante höherer Virulenz, also krankmachenden Eigenschaften, besteht. Es erfolgt somit keine Ausweisung mehr von Hochrisikogebieten aufgrund der Verbreitung der Omikron-Variante“, ist auf der Website des RKI nachzulesen.

Aktuell ist kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen, da weltweit Omikron die vorherrschende Variante ist. Das Robert-Koch-Institut weist aber darauf hin, dass sich der Risikostatus auch künftig kurzfristig ändern kann.

Osterferien ohne Quarantäne nach Urlaubsrückkehr

Für Familien mit Kindern bedeutet die Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung eine enorme Erleichterung, sie können nun die Osterferien entspannt planen. Die Zeit rund um die Feiertage ist traditionell die erste im jahr, die Familien für den ersten Urlaub des Jahres nutzen.

QR-Code scannen vor der Einreise, das gehört während der Corona-Pandemie zum Alltag.

Übersicht: Diese Risikogebiete werden gestrichen

Derzeit stehen noch 63 Länder und Überseegebiete auf der Hochrisikogebiete-Liste. Der Risikostatus entfällt aber um Mitternacht. Ab Donnerstag, 3. März um 0 Uhr, gelten die folgenden Staaten/Regionen nicht mehr als Hochrisikogebiete (somit werden ab dem 3. März 2022 keine Staaten/Regionen als Hochrisikogebiet ausgewiesen sein):

Ägypten

Armenien

Aserbaidschan

Bahrain

Barbados

Belarus

Bhutan

Brasilien

Chile

Costa Rica

Dänemark inklusive der Färöer und Grönland

Die Arabische Republik Libyen

Die Arabische Republik Syrien

Die Malediven

Die Mongolei

Die Niederlande

Die Palästinensischen Gebiete

Die Russische Föderation

Die Salomonen

Die Schweiz

Die Tschechische Republik

Die Türkei

Dominica

Estland

Finnland

Frankreich – Festland und die französischen Übersee-Departements Réunion, Neukaledonien, Martinique

Georgien

Griechenland

Guatemala

Haiti

Iran

Island

Israel

Japan

Jemen

Jordanien

Korea (Demokratische Volksrepublik)

Kuwait

Lettland

Libanon

Liechtenstein

Litauen

Mexiko

Monaco

Norwegen

Oman

Österreich inklusive der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee

Palau

Papua-Neuguinea

Paraguay

Portugal inkl. der Azoren und Madeira

Rumänien

Singapur

Slowakei

Slowenien

Tadschikistan Trinidad und Tobago

Turkmenistan

Uruguay

Venezuela, Bolivarische Republik

Vietnam

Zypern

Risikogebiete nach Inzidenz nicht mehr aussagekräftig

Zum Hintergrund der Änderung: Die Bundesländer hatten vor dem letzten Corona-Gipfel eine Anpassung bei der Einstufung gefordert. Sie stören sich vor allem an den Faktoren, nach denen die Klassifizierung erfolgt. Ein Land kann mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zum Hochrisikogebiet werden – in Zeiten von Omikron mit Inzidenzen jenseits der 1000 in Deutschland mutet das absurd an. Zwar werden auch andere Werte, etwa die Hospitalisierung, die Kapazität des Gesundheitssystems und die Testquote, berücksichtigt, doch nach wie vor spielen Inzidenzen eine gewichtige Rolle.

Wir erinnern uns: Bis zur Ausbreitung der Omikron-Variante waren die Fallzahlen tatsächlich der Fokus der Bewertungen, auch in Deutschland. Doch nun werden auch im Inland Maßnahmen aufgrund der Hospitalisierungsrate getroffen – also danach, wie ausgelastet die Krankenhäuser sind.

Mit der neuen Regelung soll der Bund „den durch Omikron weltweit gestiegenen Inzidenzen Rechnung tragen“, heißt es im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom Mittwoch, 16. Februar. Mehr als die Hälfte der Länder, die als Hochrisikogebiete gelistet sind, hat eine niedrigere Inzidenz als Deutschland. Eine Vielzahl an Ländern könnte durch die Überarbeitung der Faktoren komplett von der Liste verschwinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Einstufung als Risikogebiet: Familien mit Kindern sind betroffen

Den Blick richten die Bundesländer vor allem auf Familien mit Kindern. Da es für jüngere Kinder keine Impfempfehlung gibt, können sie einer Quarantäne schlicht nicht entgehen. „Dies soll bei der anstehenden Überprüfung der einschlägigen Regelungen berücksichtigt werden“, heißt es weiter.

Bei der Einführung von Risikogebieten 2020 sollte vor allem ein Abschreckungseffekt erzielt werden. Reisen war zwar zu keinem Zeitpunkt verboten, durch Reisewarnungen, Quarantäne- und Testpflichten sowie dem Label Risikogebiet sollten Menschen jedoch vom Reisen abgehalten werden. Doch das funktioniert längst nicht mehr.

Reiseforscher Jürgen Schmude von der Ludwig-Maximilians-Universität München sieht einen „Gewöhnungseffekt“. Mit der milderen Omikron-Variante lasse die Verunsicherung bei Reisenden nach, auch die Einstufung eines Landes als Risikogebiet habe nicht mehr die abschreckende Wirkung wie noch vor einem Jahr.

Der einstige Zweck der Risikogebiete fällt also weg. Weder ist das Risiko, sich im Ausland zu infizieren, bei den aktuellen Fallzahlen höher als in Deutschland, noch hält die Einstufung die Mehrheit der Deutschen davon ab, in ein Risikogebiet zu reisen. Derzeit sind Hochrisikogebiete also vor allem eines: eine Last für Familien, deren Kinder sich nicht impfen lassen können.