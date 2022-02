Explosionen in Charkiw, Mariupol, Kramatorsk und Kiew: Russland greift die Ukraine an. Das hat auch Folgen für Reisen. Die Europäische Luftsicherheitsagentur (Easa) hat Warnungen an die Fluggesellschaften herausgegeben. Diese betreffen den gesperrten Luftraum der Ukraine sowie die Republik Moldau und Belarus. Starts, Landungen und Überflüge sind verboten. Das Auswärtige Amt hat mehrere Reisewarnungen ausgesprochen.

Der Krieg von Russland gegen die Ukraine verunsichert auch viele Reisende. Wir erklären, was du jetzt wissen musst:

Für welche Länder gelten Reisewarnungen?

Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen dringend dazu auf, die Ukraine zu verlassen. Weiter heißt es:

„Vor Reisen in die Ukraine wird gewarnt. Deutsche Staatsangehörige sind dringend aufgefordert, das Land zu verlassen. In der Ukraine finden Kampfhandlungen und Raketenangriffe statt. Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort. Der Luftraum ist vorübergehend geschlossen; eine Ausreise ist grundsätzlich auf dem Landweg möglich. Eine Evakuierung durch deutsche Behörden ist derzeit nicht möglich. Das Generalkonsulat Donezk (in Dnipro) und die Botschaft Kiew sind vorübergehend geschlossen.“

Auch für Belarus gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Die Grenzübergänge zur Ukraine sind geschlossen, weitere Schließungen seien nicht ausgeschlossen. Zusätzliche Kontrollmaßnahmen an den Grenzübergängen zu Litauen, Polen und Lettland seien angekündigt.

Eine Reisewarnung für Russland gilt aktuell zwar wegen der Corona-Pandemie, nicht aber wegen des Krieges. Jedoch rät das Auswärtige Amt dringend von Reisen nach Südrussland in die Grenzregionen zur Ukraine ab. In fünf Regionen (Rostow, Krasnodar, Saratow, Woronesch und Wolgograd) wurde der Notstand ausgerufen. Dies könne zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens führen.

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Flüge?

Für den Luftverkehr hat der Krieg bereits Auswirkungen. Die Europäische Luftsicherheitsagentur (Easa) hat Warnungen an die Fluggesellschaften herausgegeben. Diese betreffen den gesperrten Luftraum der Ukraine sowie die Republik Moldau und Belarus. Starts, Landungen und Überflüge sind verboten.

Die Folge ist eindrucksvoll in Bildern des „Flightradar 24“ zu sehen: Der Himmel über der Ukraine und angrenzenden Gebieten ist leer.

Der Luftraum über der Ukraine und angrenzenden Gebieten ist leer. Eine Folge von Russlands Angriff auf die Ukraine.

Fluggesellschaften, die auf ihren Routen von Europa zu Zielen in Ostasien normalerweise die Ukraine überqueren, müssen nun Umwege in südlicher oder nördlicher Richtung in Kauf nehmen.

Durch die militärische Offensive der russischen Armee in der Ukraine kam es zu Einschränkungen beziehungsweise Verspätungen im europäischen, aber auch im internationalen Flugverkehr, sagt Michael Trinkwalder von A3M, einem Dienstleister für Krisen- und Frühwarninformationen für Reisen weltweit.

Sind Flüge nach Asien vom Krieg betroffen?

Bislang sind die Auswirkungen der Sperrung des ukrainischen Luftraums für den interkontinentalen Flugverkehr aber noch klein. Weitaus größere Konsequenzen könnte die Sperrung des russischen Luftraums haben. Damit würden viele der schnellsten Routen zwischen Europa und Asien wegfallen, sagt Michael Trinkwalder von A3M, einem Dienstleister für Krisen- und Frühwarninformationen für Reisen weltweit.

Das Vereinigte Königreich trifft das bereits: Russland hat am Freitag seinen Luftraum für britische Flugzeuge gesperrt. Von dem Überflugverbot seien auch Maschinen betroffen, die in Großbritannien geleast wurden, teilte die russische Luftfahrtbehörde in Moskau mit. Russland reagierte damit auf das Landeverbot für die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot, welches das Vereinigte Königreich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ausgesprochen hatte.

Trinkwalder hält eine Ausweitung für wahrscheinlich: „Durch die Sperrung des russischen Luftraums für britische Flugzeuge, aber auch für Maschinen, die in Großbritannien geleast wurden, setzt Putin seine Drohungen um, die er bereits vor einigen Jahren ausgesprochen hatte. Durch die bevorstehenden und möglichen Sanktionen durch den Westen ist davon auszugehen, dass weitere Fluggesellschaften von den Drohungen betroffen sein werden.“

Zu einem Überflugverbot von Russland kam es zuletzt zu den Hochzeiten des Kalten Krieges. Flugzeuge mussten von Europa nach Asien westwärts statt wie heute ostwärts fliegen. Die Route ist deutlich länger, eine Zwischenlandung zum Auftanken im US-Bundesstaat Alaska war notwendig.

Werden Flugtickets jetzt teurer?

Die Flugeinschränkungen könnten auch zu Ticketpreissteigerungen für Flüge außerhalb Osteuropas führen, sagt Trinkwalder.

Bei bereits gebuchten Tickets könnten die Airlines in aller Regel aber nicht einfach aufschlagen, sagt Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Die dafür notwendigen Preisanpassungsklauseln seien nach ihrer Erfahrung in den Vertragsbedingungen von Flugtickets nicht enthalten.

Wird das Fliegen jetzt gefährlich?

Es sei verständlich, wenn viele Passagierinnen und Passagiere wegen der Ereignisse in der Ukraine ein mulmiges Gefühl haben, sagt Reisesicherheitsanalyst Trinkwalder. Aber: „Eine besondere Gefahrenlage kann man eigentlich generell verneinen.“

Finden noch Reisen nach Russland statt?

Flüge nach Russland sind weiterhin möglich. Die Lufthansa beispielsweise bedient weiterhin Moskau und St. Petersburg. Es gibt jedoch Reiseveranstalter, die einen Russland-Boykott verkündet haben: Tui, Hauser Exkursionen und die Reederei Norwegian Cruise Line sagen bis auf Weiteres alle Reisen in das Land ab.

Wer derzeit eine Reise nach Russland plane oder aktuell vor Ort sei, solle „vorsichtig sein“ und sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren, sagt Samed Kizgin, Head of Travel Security Analyst bei A3M. Dies gelte insbesondere für die an die Ukraine grenzenden südwestlichen russischen Regionen.

Reisende checken am Flughafen von Sotschi ein. Der Krieg gegen die Ukraine hat Folgen für Reisende.

Von Reisen nach Südrussland in die Grenzregionen zur Ukraine rät das Auswärtige Amt aktuell dringend ab. Bis zum 2. März 2022 sind acht Flughäfen in Südrussland geschlossen: die Airports in Rostow, Krasnodar, Anapa, Gelendschik, Belgorod, Orel, Kursk und Woronesch. Außerdem wurde in fünf Regionen (Rostow, Krasnodar, Saratow, Woronesch und Wolgograd) der Notstand ausgerufen. Dies könne zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens führen.

Kann ich Reisen jetzt kostenlos stornieren?

Eine konkrete Kriegsgefahr oder ein Kriegsausbruch gelten im Reiserecht als außergewöhnliche Umstände. Diese liegen in der Ukraine jetzt vor, sagt Rechtsanwalt Paul Degott aus Hannover dem reisereporter. „Sowohl Reiseveranstalter als auch Reisende können unter diesen Umständen den Reisevertrag kündigen.“ Urlauberinnen und Urlauber bekommen dann den vollständigen Preis für die gebuchte Reise zurück.

Anders sieht es aus, wenn eine Reise nach Russland oder in andere Nachbarländer der Ukraine wie Moldau, Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Polen geplant ist. Auch hier ist ein mulmiges Gefühl möglich, aber: „Angst ist nie ein Grund für einen kostenlosen Rücktritt von einer Pauschalreise“, so Degott. Russland sei in dem Konflikt zwar der Aggressor, außergewöhnliche Umstände lägen zu diesem Zeitpunkt aber nicht vor.

Anhaltspunkt für außergewöhnliche Umstände wäre dem Reiserechtsexperten zufolge auch in diesem Fall zum Beispiel eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Diese gibt es für Russland oder Nachbarländer mit Ausnahme von Belarus bisher nicht.

Wer in den kommenden Wochen eine Pauschalreise nach Osteuropa gebucht hat, sollte sich daher bei dem Reiseveranstalter über den aktuellen Stand informieren, rät der Reiserechtsexperte. Auch ein regelmäßiger Blick auf die Website des Auswärtigen Amts sei sinnvoll.