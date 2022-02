Urlaub von Corona ist nicht möglich, Urlaub ohne Beschränkungen hingegen schon. Einige Länder in Europa kündigen jetzt einen „Freedom Day“ an, mit dem die allermeisten Regeln fallen sollen. Ein Überblick.

Bereits im vergangenen September hatte Dänemark einen ersten „Freedom Day“. Daraufhin waren die Urlaubsbuchungen in dem Land nach oben geschossen. Nun könnte ganz Skandinavien zum neuen Sehnsuchtsort für Reisende werden – immer mehr Länder kündigen trotz sehr hoher Infektionszahlen die Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen an.

Begründet werden die Lockerungen von den Staatschefs und Staatschefinnen damit, dass Omikron seltener schwere Krankheitsverläufe hervorrufe und die Zahl der Krankenhauseinweisungen verhältnismäßig gering sei.

Schweden

Der „Freedom Day“ soll am 9. Februar stattfinden: In Schweden werden nächste Woche so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufgehoben, das kündigte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am 3. Februar an. Aufgrund von milderen Krankheitsverläufen bei Omikron-Infektionen und hohen Impfzahlen haben sich die schwedische Regierung und die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten dazu entschlossen, die meisten Corona-Maßnahmen abzuschaffen. Es sei an der Zeit, Schweden wieder zu öffnen.

Der See Toftan in Schweden.

Aktuelle Deals

Dass die schwedischen Beschränkungen fallen, bedeutet unter anderem, dass Teilnehmerobergrenzen verschwinden – auch Beschränkungen in Restaurants, Kneipen und Cafés werden aufgehoben. Der Ratschlag, im Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, fällt ebenfalls weg.

Einreiseregeln für Schweden: Reisende müssen das digitale Covid-Zertifikat der EU oder alternativ ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen. Die Probenentnahme darf bei Grenzübertritt maximal 72 Stunden her sein.

Dänemark

In Dänemark muss man seit dem „Freedom Day“ am 1. Februar keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Auch Nachweise über Impfungen, Genesungen und negative Tests per Corona-Pass sind nicht mehr nötig. Großveranstaltungen und das Nachtleben können wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Covid-19 wird in dem Sechs-Millionen-Einwohner-Land nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft. Einzig für Urlauberinnen und Urlauber gelten noch Beschränkungen für die Einreise.

Dänemark gilt aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet, damit gelten weiterhin Quarantänepflichten für nicht geimpfte Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Einreiseregeln für Dänemark: Die Einreiseregeln bleiben trotz „Freedom Day“ noch bestehen, voraussichtlich noch bis Ende Februar. Wer geimpft oder genesen ist, darf ohne einen zusätzlichen Corona-Test einreisen. Diesen müssen Nicht-Geimpfte vorlegen, erlaubt ist ein negativer Corona-Test. Ein PCR-Test darf maximal 72 Stunden alt sein, ein Antigen-Schnelltest maximal 48 Stunden. Alternativ ist ein Test innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise in Dänemark möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

Norwegen

In Norwegen fielen am 1. Februar einige Beschränkungen. Es gibt keine zeitlichen Begrenzungen für den Ausschank von alkoholischen Getränken mehr, Kinos, Theater und Kirchen können wieder voll besetzt sein. Beschränkungen der Teilnehmerzahl werden für Zusammenkünfte ebenso aufgehoben wie die allgemeine Testpflicht für Einreisende. Die Maskenpflicht etwa in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr bleibt jedoch bestehen.

Norwegen gilt aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet, damit gelten weiterhin Quarantänepflichten für nicht geimpfte Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer.

Bahn frei Jetzt Super Sparpreis Ticket der Deutschen Bahn sichern und für 17,90 Euro quer durch Deutschland reisen! Zum Angebot

Einreiseregeln für Norwegen: Alle Reisenden müssen sich vor der Einreise registrieren. Ungeimpfte ohne Genesenennachweis müssen vor der Einreise einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) vorlegen.

Finnland

Finnland hat keinen „Freedom Day“, das Land will im Laufe des Februars schrittweise alle geltenden Corona-Beschränkungen aufheben. Ab dem 14. Februar werden die Kapazitätsgrenzen für Restaurants und Kneipen gelockert und alle Beschränkungen für Kultur, Sport und Veranstaltungen aufgehoben. Discos müssen aber noch geschlossen bleiben.

Bereits am 1. Februar entfielen die zeitliche Begrenzung für den Ausschank von Alkohol sowie Grenzkontrollen zu anderen EU- und Schengenländern.

Finnische Küstenlandschaft auf den Aland-Inseln.

Finnland gilt aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet, damit gelten weiterhin Quarantänepflichten für nicht geimpfte Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer.

Einreiseregeln für Finnland: Bei der Einreise muss der Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung innerhalb der letzten sechs Monate oder einen Corona-Test vorgelegt werden. Wer keinen Nachweis hat, muss sich nach der Einreise zweimal testen lassen.

Südafrika

Südafrika ist fast wieder in der Normalität angekommen. Nachdem die Omikron-Welle in dem Land abgeflacht ist und nur noch wenige Neuinfektionen gemeldet werden, schaffte das Land die meisten Corona-Maßnahmen ab. Südafrika gilt auch aus deutscher Sicht nicht mehr als Hochrisikogebiet.

Einreiseregeln für Südafrika: Alle Menschen ab fünf Jahren müssen bei Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wer ohne einen solchen Testnachweis einreist, muss sich auf eigene Kosten unmittelbar bei der Ankunft einem Antigen-Test unterziehen und bei einem positiven Testergebnis in zehntägige Quarantäne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Großbritannien

Die Maskenpflicht in den meisten Innenräumen ist passé, auch die ohnehin nur bei Großveranstaltungen und in Clubs eingesetzten Impf- oder Testnachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden.

Für England ist es bereits der zweite „Feeedom Day“ – bereits im vergangenen Jahr waren alle Maßnahmen aufgehoben und dann mit steigenden Infektionszahlen wieder eingeführt worden.

Einreiseregeln für Großbritannien: Alle vollständig geimpften Menschen benötigen für die Einreise nach England keinen Covid-Test mehr und müssen sich nach der Einreise auch nicht in Quarantäne begeben. Die Pflicht zu einem PCR- oder Schnelltest spätestens am Ende von Tag zwei nach der Einreise entfällt am 11. Februar 2022. Wer nicht oder nicht vollständig geimpft ist, muss neben dem Test vor der Einreise zwei weitere PCR-Tests jeweils bis zum zweiten Tag und ab dem achten Tag nach der Einreise durchführen und sich bis zu zehn Tage in Quarantäne begeben.