Ibacher Panoramaweg

Der Ibacher Panoramaweg im Südschwarzwald wurde 2016 als Premiumweg zertifiziert. Die zwölf Kilometer lange Strecke umrundet auf einer Höhe zwischen 900 und 1.100 Metern die 350-Einwohner-Gemeinde Ibach und führt quer durch das Naturschutzgebiet Kohlhütte-Lampenschweine. Wanderern bietet der dreieinhalbstündige Rundkurs tolle Ausblicke über das Ibacher Hochtal, aber auch zum Feldberggebiet im Norden und zu den Schweizer Alpen im Süden.

Auf dem Ibacher Panoramaweg stößt du immer wieder auf Informationstafeln, die zu verschiedenen Themen aufgestellt wurden.

Gutacher Tälersteig

Der 13 Kilometer lange Gutacher Tälersteig windet sich die Hänge rund um Gutach/Schwarzwaldbahn entlang. Der mit dem Deutschen Wandersiegel ausgezeichnete Steig führt von der Dorfmitte 234 Meter steil bergauf bis auf 524 Meter, es geht ins malerische Vogelbach-, ins Gutach- und ins Eberbachtal. An mehreren Hütten, Sitzgruppen und sogenannten Himmelsliegen bieten sich Rastmöglichkeiten und Ausblicke auf die Täler und Berge. Auf etwa halber Strecke gibt es ein Gasthaus.

Von der Himmelsliege aus bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf Gutach – ganz nebenbei kannst du gut entspannen.

Durbacher Weitblick

Die Gemeinde Durbach im Ortenaukreis bietet Wanderern drei sogenannte Genießerpfade an, dazu gehört auch der elf Kilometer lange Durbacher Weitblick. Auf dem Weg genießen Wanderer unterschiedliche Landschaftspanoramen, etwa den Blick auf die Rheinebene, die Hornisgrinde im Nationalpark Schwarzwald, aber auch auf Durbachs Weinberge und das Schloss Staufenberg. Unterwegs gibt es Pavillons und Schutzhütten zum Rasten, teilweise mit Spielplatz und Grillstelle.

Wenn du den Durbacher Weitblick wandern willst, solltest du knapp vier Stunden dafür einplanen. Währenddessen bieten sich immer neue Perspektiven auf Badens Weinort Nummer eins.

