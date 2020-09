Wenn der eigene Wohnort zum Corona-Hotspot wird, kann dies das Aus für den Urlaub in Deutschland bedeuten. Vielerorts gilt ein Beherbergungsverbot, an der Ostsee ist sogar die Einreise untersagt. Und nun?

Reisen in Corona-Zeiten sind bekanntlich komplizierter als gewöhnlich. Urlauber müssen vor ihrem Reiseantritt die Einreisebedingungen und die Corona-Regeln vor Ort recherchieren – und das nicht nur für Reiseziele im Ausland. Auch Urlaub in Deutschland ist nicht immer ohne Weiteres möglich.

Maskenpflicht, Übernachtungsverbot: Die Regeln in Deutschland

Jedes Bundesland hat seine eigenen Corona-Regelungen zur Maskenpflicht, für Personengruppen und auch zur Beherbergung von Touristen in Ferienwohnungen, Hotels und auf Campingplätzen. So hat beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern als einziges Bundesland Tagestouristen über Monate hinweg von der Einreise ausgeschlossen – erst seit dem 4. September sind Tagesausflüge für Einwohner anderer Bundesländer erlaubt.

Mit der zweiten Coronavirus-Welle übersteigen nun wieder viele Orte die Inzidenz des Robert-Koch-Institus (RKI) von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Was heißt das für den Urlaub in Deutschland? Der reisereporter erklärt die Konsequenzen für Reisende, worauf sie achten müssen und wer für ausgefallene Reisen aufkommt.

Beherbergungsverbot für Urlauber aus deutschen Hotspots

Um über die aktuelle Lage in Deutschland zu informieren, veröffentlicht das RKI täglich einen Situationsbericht mit den aktuellen Corona-Zahlen für jedes Bundesland. Die bei Touristen beliebte Stadt München überschreitet in der Auswertung derzeit immer wieder die RKI-Inzidenz von 50. Auch Würzburg, Hamm in Nordrhein-Westfalen und Cloppenburg in Niedersachsen liegen über diesem Wert.

Damit das Coronavirus bei Reisen innerhalb Deutschlands nicht verbreitet wird, haben die Bundesländer Regelungen für Reisende aus innerdeutschen Risiko-Landkreisen definiert. So gibt es für Touristen aus solchen Corona-Hotspots in einigen Bundesländern ein Beherbergungsverbot.

Ich komme aus einem Corona-Hotspot – kann ich innerhalb Deutschlands trotzdem reisen?

Konkret bedeutet das für Reisende aus solchen Corona-Hotspots, dass sie mit deutlichen Einschränkungen bei der Reise in ein anderes Bundesland rechnen müssen. Das Beherbergungsverbot für Gäste des Bundeslandes Baden-Württemberg besagt beispielsweise: „Es ist untersagt, in Beherbergungsbetrieben Gäste zu beherbergen, die sich in einem Land-, Stadtkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten oder darin ihren Wohnsitz haben, in dem der Schwellenwert von 50 neu gemeldeten Sars-CoV-2-Fällen (Coronavirus) pro 100.000 Einwohner in den vorangehenden sieben Tagen überschritten wurde“, heißt es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga).

Aber es gibt Ausnahmen: Wer unter anderem einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegt, darf dort auch übernachten. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen Bundesländern.

In welchen Bundesländern gibt es ein Beherbergungsverbot?

Baden-Württemberg – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Brandenburg – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Hamburg – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Hessen – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Saarland – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Sachsen – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Sachsen-Anhalt – Reise mit negativem Corona-Test möglich

– Reise mit negativem Corona-Test möglich Mecklenburg-Vorpommern – Einreise aus Corona-Hotspots verboten

– Einreise aus Corona-Hotspots verboten Rheinland-Pfalz – 14-tägige Quarantäne droht

– 14-tägige Quarantäne droht Schleswig-Holstein – 14-tägige Quarantäne droht

In Bremen und Niedersachsen gibt es keine Regelung für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten in der aktuellen Verordnung. In Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen definieren bestimmte Institutionen Corona-Hotspots selbst als solche.

Die Risikoregionen werden durch diese Einrichtungen veröffentlicht. Die genauen Regelungen für die einzelnen Bundesländer sind auf der Website des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands zu finden.

Kann ich kostenlos stornieren, wenn ich nicht reisen darf oder will?

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Touristen aus Corona-Hotspots gar nicht erst einreisen oder sich in dem Bundesland aufhalten. Dort ist per Verordnung geregelt, dass die Beherbergungsbetriebe diese Urlauber nicht aufnehmen dürfen. Die Betreiber sind verpflichtet, die Gäste spätestens am Tag vor der Anreise darauf hinzuweisen und dies zu dokumentieren. Laut Reiserechtsanwalt Paul Degott haben Urlauber in diesem Fall ein Recht darauf, das Geld fürs gebuchte Hotelzimmer oder Ferienhaus zurückzubekommen.

Anders sieht es aber aus, wenn die Urlauber aus Risikoregionen nicht mehr verreisen wollen, weil sie einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. „Da eine Übernachtung in dem Hotel möglich ist, hat der Gast keinen Anspruch, die Buchung kostenlos zu stornieren. Das Verwendungsrisiko liegt hier beim Mieter der Unterkunft“, so Degott.

Gleiches gilt, wenn Urlauber ein Hotel in einer Risikoregion in Deutschland gebucht haben, aber nicht mehr dorthin reisen wollen: Sofern die Unterkunft weiterhin geöffnet hat und es keinen gesetzlichen Lockdown gibt, kann der Aufenthalt stattfinden – somit kannst du nicht grundsätzlich kostenlos stornieren. Es sei denn, die Stornierungsbedingungen des Hotels lassen dies zu. Wenn es aber zu einem regionalen Lockdown kommt, muss das Hotel den Aufenthalt kostenlos stornieren.

Worauf muss ich achten, wenn ich in ein deutsches Risikogebiet fahre?

Wenn du trotz hoher Corona-Zahlen dennoch an einen Hotspot in Deutschland reisen willst, solltest du dich vorher über die Corona-Regeln informieren. In München gibt es beispielsweise ab dem 24. September eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf ausgewählten Plätzen und Straßen in der Innenstadt. Denn: Die Stadt München überschreitet immer wieder den RKI-Wert von 50.

Für Reisende aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ist es außerdem wichtig zu wissen, welche Region in Deutschland in den nächsten Tagen zu einem Risikogebiet werden könnte. In beiden Bundesländern besteht für Reiserückkehrer auch aus deutschen Risikoregionen eine 14-tägige Quarantänepflicht.

Da ist es gut zu wissen, dass neben München auch in anderen beliebten Touristen-Hochburgen derzeit die Zahl der Corona-Neuinfektionen recht hoch ist. Berlin und Köln überschreiten den RKI-Wert von 50 zwar nicht, einige Stadtkreise sind aber im Situationsbericht des RKI unter den Top 15 der Stadt- und Landkreise mit hoher Covid-19-Aktivität zu finden.

Steigende Corona-Zahlen: Deutschland als Risikogebiet?

Übrigens: Zwar gibt es in einigen Regionen Corona-Hotspots, aber die einzelnen Bundesländer kratzen bisher nicht mal ansatzweise an der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 – alle liegen unter 25 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auf ganz Deutschland gesehen liegt der Wert daher unter 15 (Stand: 23. September).

Andere Länder haben allerdings andere Bewertungssysteme. In Irland zum Beispiel gilt ein Land als Risikogebiet bei 25 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage. Da so die Corona-Neuinfektionen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden, ergeben sich wesentlich höhere Werte.

Da Deutschland mit dieser Rechnung den Wert von 25 laut dem European Centre for Disease Prevention and Control derzeit überschreitet, könnte es bald wieder auf der Quarantäne-Liste von Irland landen.