Die Hauptreisesaison neigt sich so langsam dem Ende entgegen – doch die Corona-Zahlen steigen trotzdem in manchen Regionen weiter. Das heißt: Wer jetzt verreisen will, muss flexibel und aufmerksam sein. Denn die Einreisebestimmungen werden ständig geändert und aktualisiert.

Nach wie vor gelten viele Länder weltweit als Risikogebiet, weshalb Deutsche sich nach der Rückreise zu Hause isolieren müssen. Das gilt vor allem für Fernreisen, auch wenn etliche Länder die Einreise genehmigen. Umgekehrt müssen sie in Staaten wie Norwegen, Estland, Lettland und Litauen in Quarantäne, weil diese Deutschland als Risikogebiet einstufen.

Es gibt jedoch auch noch eine Reihe von Ländern, in denen Urlaub von Konsequenzen derzeit möglich ist. Hier gibt’s den Überblick.

Dänemark

Dänemark ist von Covid-19 weniger stark betroffen als andere Länder in Europa. Deutsche können derzeit problemlos und ohne Einschränkungen einreisen. Vor Antritt der Reise sollten Touristen allerdings die Liste des dänischen States-Serum-Institutes checken, ob Deutschland weiterhin als Nicht-Risikogebiet gilt.

Darauf müssen Reisende achten: In Dänemark sind Discos und Nachtclubs noch mindestens bis November 2020 geschlossen. Die Polizei hat außerdem beliebte Orten aufgelistet, die Touristen am besten meiden sollten. Denn dort könne es zu größeren Menschenansammlungen kommen, die Behörden könnten Aufenthaltsverbote erlassen.

Griechenland

In Griechenland ist die Einreise für Deutsche uneingeschränkt möglich. In dem Land selbst gibt es regionale Corona-Schwerpunkte wie Athen, Xanthi und Thessaloniki – doch auch dort sind die Zahlen der Neuinfektionen unterhalb des kritischen Wertes von durchschnittlich 50 auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Darauf müssen Reisende achten: Wer nach Griechenland will, sollte eines nicht vergessen: sich vorab anzumelden. Spätetens 24 Stunden vor der Abreise muss das Online-Formular „Passenger Locator Form“ ausgefüllt werden. Reisende erhalten dann eine Bestätigung samt eines QR-Codes, der vorgezeigt werden muss. Wer ohne einreist, muss mit einer Strafe von 500 Euro rechnen. Einige Airlines und Fährgesellschaften verweigern auch die Mitnahme.

Großbritannien

London calling: Reisen nach Großbritannien sind derzeit ohne Konsequenzen möglich. Regionale Covid-19-Schwerpunkte sind derzeit Wales, der Norden von England und der Westen von Schottland.

Darauf müssen Reisende achten: Alle Urlauber müssen sich elektronisch anmelden, und zwar frühestens 48 Stunden vor der Anreise.

Italien

Das beliebte Urlaubsland Italien war zu Beginn besonders stark von der Coronavirus-Pandemie getroffen. Die Lage hat sich inzwischen jedoch verbessert – auch in den regionalen Schwerpunkten Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna und Venezien sind die Neuinfektionszahlen unter dem kritischen 50er-Wert.

Deutsche dürfen ohne Einschränkungen einreisen, wenn sie nicht zuvor in Ländern wie Kroatien, Griechenland, Malta und Spanien waren. Dann ist ein negativer Corona-Test erforderlich.

Darauf müssen Reisende achten: Wer nach Sardinien, Kalabrien und Apulien will, muss sich vorher registrieren. Dafür stellen die Regionen Online-Formulare zur Verfügung, berichtet das Auswärtige Amt.

Malta

Eine Reise nach Malta, Gozo und Comino ist möglich – denn die Republik lässt Deutsche seit dem 1. Juli uneingeschränkt einreisen. Voraussetzung: Die Urlauber waren in den letzten 14 Tage nicht außerhalb des „sicheren Korridors“, zu dem viele europäische Länder zählen. Das muss bei der Einreise schriftlich bestätigt werden.

Darauf müssen Reisende achten: Weil die Infektionszahlen zuletzt wieder stiegen, gelten erneut strengere Regeln. Bars, Clubs und Discos sind seit dem 19. August wieder geschlossen. Auch der Betrieb von Partybooten ist untersagt. Veranstaltungen sind auf 15 Personen begrenzt.

Niederlande

Auch in die Niederlande können Deutsche grundsätzlich problemlos einreisen, es gibt keine Grenzkontrollen zwischen Deutschland und seinem Nachbarland. Ausgenommen sind die Überseegebiete Aruba und Sint Maarten, vor Reisen dorthin wird gewarnt. Und: Wer über Spanien, Frankreich oder Belgien einreist, soll für 14 Tage in Quarantäne.

Darauf müssen Reisende achten: Regionale Covid-19-Schwerpunkte in dem Land sind Amsterdam und Rotterdam. Das Auswärtige Amt weist außerdem darauf hin, dass Museen zwar geöffnet sind, die Besucherzahl aber über eine vorherige Online-Buchungspflicht reguliert wird. Mögliche Einschränkungen bei Unterkünften sollten direkt dort erfragt werden.

Österreich

Österreich verzeichnet in einigen Touristenzielen sehr passable Übernachtungszahlen, manche Seilbahnen haben mehr Fahrgäste als im vergangenen Sommer. Die Infektionszahlen in Österreich sind zuletzt wieder angestiegen, aber kaum jemand muss ins Krankenhaus.

Darauf müssen Reisende achten: In Österreich gilt eine Maskenpflicht in Supermärkten, Apotheken und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. In Kärnten haben einige Touristenorte sogar eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit erlassen.

Wichtig ist auch: Urlaub in Österreich ist nur uneingeschränkt möglich, wenn Reisende sich nicht zuvor in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben. Wer beispielsweise auf dem Rückweg von Kroatien einen Zwischenstopp einlegen wollte, muss derzeit darauf verzichten.

Polen

Wer Urlaub an der polnischen Ostsee-Küste oder einen Städtetrip nach Warschau oder Krakau machen will, kann das derzeit sorglos tun. Denn die Einreise ist aus allen benachbarten EU-Staaten ohne Einschränkungen möglich.

Regionale Covid-19-Schwerpunkte in Polen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes einzelne Kreise und Städte der Woiwodschaften Kleinpolen und Lodz. Der kumulative Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit jedoch bei niedrigen 10,41 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Darauf müssen Reisende achten: Das Land ist, ähnlich wie Frankreich, in grüne, gelbe und rote Zonen unterteilt. Je nach Infektionszahlen gelten unterschiedliche Einschränkungen, an die sich auch Reisende halten müssen.

Portugal

Deutsche können ohne Einschränkungen nach Portugal reisen und dort an der Algarve entspannen oder durch Lissabon schlendern. Allerdings ist das Land inzwischen wieder stärker von Covid-19 betroffen, das Auswärtige Amt spricht davon, dass es eine auf „mittlerem Niveu stabile Zahl an Neuinfektionen“ verzeichne. Die kumulierte Sieben-Tage-Inzidenz beträgt landesweit aber noch nur 24,23 – deutlich unter dem kritischen Wert von 50.

Darauf müssen Reisende achten: In Portugal ist zu unterscheiden zwischem dem Festland, Madeira und den Azoren. Für die Inseln ist ein negativer Corona-Test erforderlich, er darf bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein. Alternativ muss am Flughafen ein Test gemacht werden und die Reisenden müssen bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne.

Auf Madeira gilt seit dem 1. August eine Maskenpflicht auch im Freien. Vor einer Reise auf die Azoren müssen Reisende 72 Stunden vor dem Abflug einen Fragebogen ausfüllen. Dann erhalten sie einen Barcode, der bei der Einreise mitgeführt werden muss.

Schweden

Ob mit dem Flugzeug, der Fähre oder mit dem Auto über die Öresundbrücke: Reisen für Deutsche nach Schweden sind aktuell uneingeschränkt möglich. Die Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige der EU sind aufgehoben.

Nachdem Schweden lange stark betroffen war, sind die Infektionszahlen in dem Land inzwischen sehr niedrig. Innerhalb der vergangenen sieben Tage kamen 754 Neuinfektionen hinzu, das macht landesweit eine Inzidenz von 7,37.

Darauf müssen Reisende achten: Anders als in Deutschland gibt es in Schweden keine Maskenpflicht, jedoch sollte unbedingt Abstand gehalten werden, Menschenmassen sollten gemieden werden.

Schweiz

Ein Herbsturlaub in der Schweiz ist möglich – die Infektionszahlen sind mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 27,94 noch weit vom Grenzwert von 50 entfernt. Es gibt zudem keine Einreisebeschränkungen für Deutsche, sie können per Zug, Auto oder Flugzeug kommen.

Slowenien

Slowenien ist von Corona wenig betroffen, der kumulierte Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei nur 14,85 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Und das Gute: Die Einreise für Deutsche ist uneingeschränkt möglich, einer Wanderung durch die Berge oder einem Städtetrip nach Ljubljana steht nichts im Wege.

Slowakei

Bratislava oder die Tatra sind nicht die klassischen Reiseziele der Deutschen, aber vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für die Reise. Denn: Weder bei der Einreise noch nach der Ausreise ist ein Corona-Test oder eine Quarantäne nötig.

Gute Nachrichten auch für Transitreisende: Reisen durch die Slowakei in Richtung Österreich, Polen, Tschechische Republik und Ungarn sind wieder problemlos möglich.

Zypern

Zypern im Herbst ist immer eine gute Idee, denn in dem Inselstaat ist es im Vergleich zum Rest Europas meist noch am längsten sonnig und warm. Und gute Nachrichten: Die Einreise auf den Südteil der Insel, den griechischen, ist ohne Probleme möglich. Deutschland ist derzeit ein Land der Kategorie A, Einreisende unterliegen damit grundsätzlich keinen Einschränkungen.

Darauf müssen Reisende achten: Wer nach Zypern will, muss sich vor dem Abflug online registrieren. Dann erhält der Urlauber den Cyprus Flight Pass. Wer ohne versucht einzureisen, muss mit Einreiseverweigerung oder einer 300-Euro-Strafe und einem verpflichtenden und kostenpflichtigen Covid-19-Test rechnen.