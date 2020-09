Der Sommer verabschiedet sich, die Temperaturen sinken und die Blätter fallen von den Bäumen. Höchste Zeit, den Herbsturlaub 2020 zu planen, den – nicht zuletzt wegen Corona – viele Reisende in Deutschland verbringen werden. Laut der Suchmaschine für Ferienunterkünfte „HomeToGo“ sind besonders Orte beliebt, die mit dem Auto erreichbar sind. Städtereisen seien aktuell wenig gefragt.

„Ziele, die in Risikogebieten liegen, werden oft durch Reiseziele an der Ostsee und Nordsee abgelöst“, teilt „HomeToGo“ dem reisereporter mit. Wer noch eine Unterkunft für die diesjährigen Herbstferien sucht, sollte deshalb flexibel sein und zum Beispiel auf Orte ausweichen, die abseits von den bekannten Hotspots liegen. In kleineren, ländlichen Regionen wie der Eifel, dem Harz oder der Mosel-Weinregion würden Reisende noch fündig.

Goldener Herbst: Der Radau-Wasserfall im Harz.

Herbsturlaub vor der eigenen Haustür

„Destination Solutions“ vermittelt als Tochterunternehmen der HRS-Gruppe rund 1,2 Millionen Unterkünfte weltweit, darunter 253.000 in Deutschland und Österreich. Basierend darauf hat das Unternehmen die beliebtesten Regionen für September und Oktober ermittelt. In Deutschland ganz vorne mit dabei sind: Hehringsdorf und Ahlbeck auf Usedom, Binz und Sellin auf Rügen und Westerland auf Sylt.

Es soll aber noch zahlreiche freie Unterkünfte geben – auch in den Hotspots. Insgesamt stünden deutschlandweit im September noch 63 Prozent der Ferienwohnungen und Ferienhäuser zur Verfügung. Im Oktober sind es sogar 77 Prozent. Eine gute Auswahl im kommenden Monat ist mit 65 Prozent zum Beispiel noch im Bayerischen Wald verfügbar.

Die Mecklenburgische Seenplatte bietet Natur und Erholung pur.

Im Harz und im Saarland sind es je 68 Prozent, an der Mecklenburgischen Seenplatte sind 63 Prozent der Ferienunterkünfte noch frei. In Ostfriesland sind es 61 Prozent und im Lausitzer Seeland 60.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

So reisen die Deutschen im Corona-Herbst 2020

Um herauszufinden, welche Urlaubsziele diesen Herbst besonders angesagt sind, hat die Suchmaschine für Ferienunterkünfte „HomeToGo“ knapp drei Millionen Suchanfragen analysiert. Entscheidend waren dafür Suchen vom 1. Juli bis zum 3. September 2020 mit Check-in-Daten vom dem 3. bis zum 31. Oktober 2020.

Die Zahlen, die dem reisereporter exklusiv vorliegen, verraten: Die großen Gewinner mit mehr als dreimal so vielen Suchanfragen wie im Vorjahr sind der Schwarzwald, die Mecklenburgische Seenplatte und Sylt. Die größten Verlierer sind hingegen die polnische Ostsee, die dänische Nordsee und Mallorca.

Sylt erfreut sich in diesem Jahr größter Beliebtheit bei den Deutschen.

Die Nachfrage nach Ferienhäusern und -wohnungen, besonders in Deutschland, hat in diesem Jahr noch mal stark zugenommen. Im untersuchten Zeitraum in 2020 sind fast doppelt so viele Suchanfragen eingegangen wie noch im vergleichbaren Zeitraum 2019. Verständlich, denn im eigenen Ferienhaus lassen sich Hygiene-Standards ideal einhalten.