Nach dem Urlaub zum Corona-Test: Diese Regel gilt für immer mehr Reiserückkehrer, denn die Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Institutes (RKI) wächst. Dort ist das Risiko einer Infektion mit Covid höher. Inzwischen gilt die Testpflicht auch für viele Spanien-Reisende, für das Festland und die Balearen gilt eine Reisewarnung.

Die Rückkehrer sollen sich möglichst direkt nach dem Rückflug in einem Zentrum am Airport testen lassen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses – das soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa 24 bis 48 Stunden dauern – müssen sie zu Hause in Quarantäne. Das gilt auch für Urlauber ohne Symptome, denn auch sie können eine Infektion haben. Doch aktuell werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Rückkehrer deutlich länger ausharren.

Darum warten Urlauber tagelang auf das Corona-Testergebnis

Eine Familie aus Göttingen klage etwa darüber, nach dem Mallorca-Urlaub seit vier Tagen auf ihr Testergebnis zu warten, darüber berichtet das „Göttinger Tageblatt“. Für sie kam die Einstufung als Risikogebiet während der Reise völlig überraschend, sie machten sich aber zunächst keine Sorgen und ließen sich am Flughafen Hannover testen. Das sei auch sehr schnell gegangen, nur etwa eine halbe Stunde habe die Familie warten müssen, erzählt der Vater.

Und auch bezüglich der Isolationszeit waren sie optimistisch, heißt es doch auf der Seite des Airports: „Am Flughafen der niedersächsischen Landeshauptstadt erhalten Passagiere nach dem Test einen QR-Code, der nach etwa 24 Stunden über Scannen des Codes das Testergebnis liefert.“ Doch: weit gefehlt. Auf Nachfrage beim zuständigen Labor habe er nach mehr als 72 Stunden Warten am Dienstag erfahren, dass die Tests noch nicht ausgewertet seien. Wieso dauert es aktuell teils so lange, bis das Ergebnis der Proben vorliegt?

„Das liegt an der hohen Inanspruchnahme“, erklärt Dr. Uwe Köster, stellvertretender Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Sie ist für die Abwicklung der Tests im Bundesland zuständig. Und auf eine Wartezeit von maximal 48 Stunden darf sich hier aktuell niemand einstellen: „Aktuell dauert es etwa 72 Stunden, bis das Ergebnis bei den Reiserückkehrern vorliegt“, so Köster.

Spanien: Festland und Balearen Risikogebiet – Ansturm auf Testzentrum

Insgesamt seien zwischen dem 3. und 17. August 15.261 Coronavirus-Tests am Flughafen Langenhagen durchgeführt worden. Besonders groß sei der Ansturm am vergangenen Wochenende gewesen, am Samstag und Sonntag seien insgesamt 3500 Tests durchgeführt worden.

Verschärft worden sei die Situation durch die kurzfristige Einstufung großer Teile Spaniens als Risikogebiet. „Es kamen mehrere Flugzeuge praktisch gleichzeitig von den Balearen zurück, das führte zu langen Schlangen vor den Testzentren. Auch auf die Abarbeitung in den Laboren hat das Einfluss“, so Dr. Köster. „Wir stoßen an unsere Grenzen.“ Man denke darüber nach, die Testzeiten am Flughafen selbst auszuweiten, aber: „Das Nadelöhr sind die Labore“, so der KVN-Sprecher.

SARS-CoV-2: Wartezeit auf Testergebnis variiert je nach Flughafen

Was sagen die Teststationen an den Flughäfen selbst zu den Wartezeiten für Reiserückkehrer bis zum Vorliegen des Testergebnisses? Einen Anhaltspunkt zur Prognose bei normaler Auslastung der Zentren und Labore bietet der folgende Überblick:

Frankfurt Airport: Am Flughafen Frankfurt gibt es mehrere Test-Zentren. Beim Deutschen Roten Kreuz können sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen, das Ergebnis des PCR-Tests liegt nach Angaben des Airports innerhalb von 24 Stunden vor. Kostenpflichtige Express-Tests gibt es im Centogene Center, auch für abfliegende Passagiere und Besucher, das Ergebnis liegt dann innerhalb von sechs bis zwölf Stunden vor.

Flughafen München: Der Airport teilt mit, dass das Ergebnis nach Entnahme der Proben „abhängig vom Aufkommen in der Regel innerhalb von 48 Stunden mitgeteilt“ werde.

Flughafen Düsseldorf: „Die Abstriche gehen mindestens viermal täglich direkt ins Labor“, teilt der Airport mit. Mehr Infos zur Wartezeit gibt es nicht, es heißt lediglich, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten danach selbst bis zu 14 Tage zu Hause isolieren müssen.

Flughafen Berlin Tegel und Berlin-Schönefeld: An den Flughäfen Berlin wird das Testergebnis innerhalb von 48 Stunden mitegeteilt – der Getestete erhält eine E-Mail mit dem Hinweis, dass das Ergebnis in der App abrufbar ist.

Flughafen Hamburg: Am Hamburg Airport gibt es zwei Testzentren, von der Stadt Hamburg (betrieben vom Deutschen Roten Kreuz) sowie von Centogene. Das DRK schicke die Abstriche mindestens dreimal täglich direkt ins Labor. Das Testergebnis sei in der Regel innerhalb von drei Tagen online abrufbar. Centogene wiederum stellt nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden das Testergebnis zu Verfügung.

Flughafen Köln/Bonn: Der Airport teilt mit, dass das Corona-Testergebnis innerhalb von 48 Stunden per Patienten-App mitgeteilt und anschließend zusätzlich per Post verschickt werde. Die Zugangsdaten erhalten Reiserückkehrer bei der Registrierung. Bei einem positiven Testergebnis meldet sich das Gesundheitsamt zusätzlich telefonisch.

Stuttgart Flughafen: Nach einem Test am Flughafen in Baden-Württemberg dauert es bis zum Vorliegen des Testergebnisses bis zu drei Tage, der Befund wird per Post zugestellt und kann auch über die Corona-Warn-App erhalten werden. Positiv Getestete werden vom zuständigen Gesundheitsamt sowie dem Labor informiert.

Flughafen Hannover: Am Flughafen der niedersächsischen Landeshauptstadt erhalten Passagiere nach dem Test auf den Sars-Erreger einen QR-Code, der nach etwa 24 Stunden über Scannen des Codes das Testergebnis liefert.

Flughafen Nürnberg: „Das Testergebnis wird, abhängig vom Testaufkommen, in der Regel innerhalb von 48 Stunden mitgeteilt.“