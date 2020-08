Schon am ersten August-Wochenende lockte das Sommer-Wetter zahlreiche Touristen für einen Kurztrip an die Nord- und die Ostsee. Die Folge: Lange Staus auf der Autobahn 1, etliche Strände an der Ostsee waren dicht. Bei so vielen Tagestouristen ist es schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten, das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, steigt.

Nun steht ebenfalls ein Wochenende mit hohen Temperaturen bevor. Um einen erneuten Ansturm zu vermeiden, fordert Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein Tagestouristen auf, nicht anzureisen. Am Dienstag haben die Vertreter von Ordnungsamt, Tourismus-Service, Polizei und des Bürgermeisters das weitere Vorgehen besprochen.

Schilder sollen über Lage in Timmendorfer Strand und Niendorf informieren

Gerade weil am vergangenen Wochenende zahlreiche Tagestouristen aus Richtung Hamburg stundenlang im Stau standen und dann mehrere Stunden nach einem Parkplatz an der Ostsee suchten, wolle man die Gäste vorweg aufklären und sie bitten, nicht anzureisen. Bei dem Appell soll es allerdings bleiben, der Strand soll nicht gesperrt werden, berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Zudem sollen Schilder an den Straßen die Tagesgäste rechtzeitig informieren, wenn Timmendorfer Strand und Niendorf voll sind. Die Banner sollen entlang der Zufahrtsstraßen stehen. Und auch im Außenbereich könnten Schilder auf bereits abgeernteten Feldern von einer Anreise abhalten.

Timmendorfer Strand und Niendorf demnächst im Strandticker

Wer sich schon vorher über die Lage informieren will, soll die Auslastung der Gemeinde bald auch im Strandticker der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht sehen können. Die Strandampel zeigt in den Farben Grün, Gelb oder Rot an, welche Strandabschnitte bereits voll sind.

Seit einigen Wochen können Urlauber das für Scharbeutz, Haffkrug, Pelzerhaken, Neustadt und Rettin bereits einsehen. Ab dem 7. August sollen dort auch Timmendorfer Strand und Niendorf auftauchen.