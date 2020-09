Nach dem Urlaub in einem vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesenen Land müssen sich Reisende nach Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen.

Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Wer kein negatives Testergebnis vorweisen kann, muss nach dem Urlaub in stark vom Coronavirus betroffenen Ländern, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne. Er kann auch von den Behörden zum Test aufgefordert werden und riskiert bei Nichtbeachtung ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

Karte der RKI-Risikogebiete – alle Länder und Regionen

Zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiete ausgewiesenen Regionen im Ausland zählen mehr als 130 Länder weltweit, unter anderem beliebte Ziele wie Ägypten, die USA und die Türkei. Für die meisten dieser Staaten gilt auch noch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Quelle: Joseph Berkner

Prag, Korsika und Dubrovnik sind nun auch Risikogebiet

Auch beliebte Ziele in Europa stehen auf der Liste des Robert-Koch-Institutes der Risikogebiete. Neu dabei seit dem 9. September sind zum Beispiel Prag, Korsika und Dubrovnik, auch in Spanien sowie in sechs Regionen in Frankreich gilt das Corona-Ansteckungsrisikoge als sehr hoch.

Liste von Risikogebieten im Ausland

Das sind alle vom RKI derzeit als Risikogebiete ausgewiesenen Länder, in denen das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken erhöht ist:

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Andorra

Angola

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belgien – nur Region Brüssel

Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien – nur Blagoevgrad

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde (Kaverden)

Chile

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Dominica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Eswatini

Frankreich – nur die Regionen Auvergne-Rhone-Alpes, Íle-de-France (mit Paris), Korsika, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie und Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie Überseegebiete Französisch-Guyana, Guadeloupe und St. Martin

Gabun

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Jamaika

Jemen

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo Rep

DR Kongo

Rep Korea (Volksrepublik)

Kosovo

Kroatien – nur die Gespanschaften Dubrovnik-Neretva, Pozega-Slavonia, Šibenik-Knin, Split-Dalmatien, und Zadar

Kuba

Kuwait

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Malediven

Mali

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niederlande – nur die autonomen Länder Aruba und St. Maarten

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Pakistan

Palästinensische Gebiete

Panama

Papua-Neuguinea

Paraguay

Peru

Philippinen

Republik Moldau

Rumänien – nur Argeș, Bihor, Brăila, Brașov, București, Buzău, Dâmbovița, Iasi, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Vaslui

Russische Föderation

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Schweiz – die Kantone Genf und Waadt (Vaud)

Senegal

Serbien

Seychellen

Sierra Leone

Simbabwe

Somalia

Spanien – Festland, Balearen und Kanarische Inseln

Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Tschechien: Prag

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad

Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Ukraine

USA

Usbekistan

Venezuela

Vereinigtes Königreich – nur Übersee Gibraltar

Zentralafrikanische Republik

(Stand: RKI-Liste zuletzt aktualisiert am 9. September 2020)

Wann wird ein Land vom RKI als Risikogebiet eingestuft?

Neben der Liste mit den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gibt es noch die RKI-Liste der sogenannten Risikogebiete. Sie verzeichnet Regionen in der Welt, in denen entweder …

… ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus (COVID-19) zu infizieren, weil die Infektionszahlen hoch sind (mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen), oder …

… in denen die Fallzahlen zwar niedrig sind, es aber zu wenige Testkapazitäten gibt, oder …

… in denen die Fallzahlen zwar niedrig sind, es aber unzureichende Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung gibt.

Wer nach einer Reise aus einem dieser Staaten oder Regionen nach Deutschland zurückkommt, muss bis zu 14 Tage in Quarantäne. Diese darf erst verlassen werden, wenn der verpflichtende Corona-Test (spätestens 72 Stunden nach der Einreise) negativ ist.