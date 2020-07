Reisende aus sogenannten Risikogebieten müssen zurück in Deutschland eigentlich zwei Wochen in Quarantäne – es sei denn, sie können einen negativen Coronatest nachweisen. Weil sich viele Rückkehrer aber offenbar nicht an diese Regeln halten, sollen sie künftig unmittelbar nach der Rückreise am Flughafen in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden – so sieht es zumindest ein Vorschlag der Gesundheitsministerkonferenz vor.

Für Urlauber stellen sich nun viele Fragen: Welche Länder gelten als Risikogebiete – und warum? Was müssen Rückkehrer, die aus einem solchen Gebiet einreisen, außerdem beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen:

Risikogebiete: Welche Länder sind betroffen?

Bund und Länder haben sich auf die Grundzüge einheitlicher Quarantänebestimmungen für die Ein- und Rückreisenden in Deutschland verständigt – für die konkrete Umsetzung sind die Bundesländer zuständig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist hierzu internationale Risikogebiete aus, in denen ein erhöhtes Risikogebiet für eine Infektion mit Sars-CoV-2 besteht.

Wann wird ein Land zum Corona-Risikogebiet?

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Gesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Innenministerium. Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. Aufgenommen werden Länder, in denen entweder ...

… ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, weil die Infektionszahlen hoch sind (mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen), oder …

… die Fallzahlen zwar niedrig sind, es aber zu wenige Testkapazitäten gibt, oder …

… die Fallzahlen zwar niedrig sind, es aber unzureichende Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung gibt.

Wer nach einer Reise in eines dieser Länder oder Gebiete nach Deutschland zurückkommt, muss damit rechnen, 14 Tage in Quarantäne geschickt zu werden. Ausnahme: Man kann einen negativen Coronatest vorweisen.

Welche Länder gelten als Corona-Risikogebiet?

Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als Risikogebiete einzustufen sind – die RKI-Liste der Risikogebiete kann sich also kurzfristig ändern. Nach aktuellem Stand (23. Juli) stehen die meisten Staaten weltweit darauf, auch beliebte Urlaubsländer wie die Türkei, Ägypten, Marokko, Israel und die USA. Die vollständige RKI-Liste der Risikogebiete gibt's bei uns im Überblick.

Was ist der Unterschied zwischen Reisewarnung und Risikogebiet?

Neben der RKI-Liste zu den Risikogebieten gibt es noch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes – die beiden Einstufungen sind nicht automatisch miteinander verknüpft.

Eine Reisewarnung wird ausgesprochen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass „jedem Reisenden eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht“. Gegebenenfalls wird auch nur vor Reisen in bestimmte Regionen des Landes gewarnt (Teilweisewarnung). Erstmals hatte das Auswärtige Amt im Rahmen der Coronavirus-Pandemie eine weltweise Reisewarnung ausgesprochen, in der Folge stornierten die meisten Reiseveranstalter sämtliche Buchungen.

Was müssen Rückkehrer beachten, die aus einem Risikogebiet einreisen?

Es ist nicht grundsätzlich verboten, in Corona-Risikogebiete zu reisen. Aber: Wer auf einen Urlaub etwa in der Türkei, Ägypten oder USA nicht verzichten will, sollte einiges beachten.

Quarantäne nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet

Wer aus einem Risikoland nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, zu einer 14-tägigen Quarantäne zu Hause verpflichtet zu sein. Freunde treffen, spazieren gehen, einkaufen, arbeiten – all das ist während dieser Zeit verboten.

Für die konreten Quarantäneverordnungen sind die Bundesländer zuständig. „Es gibt eine Musterverordnung mit den Quarantäneregeln, die den Ländern zur Verfügung steht, an die sie sich aber nicht halten müssen. Berlin zum Beispiel hat sie eins zu eins übernommen. Reisende sollten sich also vorab informieren, welche Verordnungen in ihrem Bundesland gelten“, sagt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit gegenüber dem reisereporter. Wer sich nicht an die Quarantäneregeln hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro rechnen.

Bekomme ich in der Quarantäne weniger Lohn?

Arbeitnehmer riskieren außerdem Lohneinbußen, denn der Arbeitgeber muss das Gehalt während einer Quarantäne nicht zwingend weiterzahlen. Er kann sich die Kosten nämlich nicht entschädigen lassen, wenn Arbeitnehmer wissentlich in ein Risikogebiet gereist sind.

Können Urlauber die Quarantäne nach dem Urlaub umgehen?

Einreisende können (je nach Bundesland), unter folgender Voraussetzung von der Quarantänepflicht ausgenommen sein: Sie können durch einen freiwilligen negativen Coronatest nachweisen, dass sie nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind (beziehungweise das Virus zum Zeitpunkt der Testung nicht nachgewiesen werden konnte). Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein, darauf weist das Robert-Koch-Institut hin.

Tests sind unter anderem an mehreren Flughäfen direkt nach der Landung möglich, die Kosten für den Test müssen die Urlauber selbst tragen.

Ich war im Urlaub im Risikogebiet: Wie und wo kann ich mich testen lassen?

Wer die 14-tägige Quarantäne durch einen negativen Coronatest umgehen will, hat mehrere Möglichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona-Tests am Urlaubsort vor Rückreise

Reisende können sich noch im Urlaubsort testen lassen (spätestens 48 Stunden vor Ankunft in Deutschland), wenn es dort diese Möglichkeit gibt. Tests werden derzeit grundsätzlich von allen EU-Staaten akzeptiert, außerdem aus Dutzenden Ländern weltweit. Welche das sind, kannst du in einer Liste des RKI nachlesen.

Corona-Tests am Flughafen in Deutschland

Die zweite Möglichkeit ist ein Test an einem Flughafen in Deutschland. Derzeit gibt es Test-Zentren an drei Airports: München, Frankfurt und Köln/Bonn (Stand: 23. Juli). Auf das Ergebnis können Fluggäste dann zu Hause warten.

Am Flughafen Frankfurt kostet ein Test auf Sars-CoV-2 zwischen 59 und 139 Euro – je nachdem, ob ein Passagier das Ergebnis in drei oder sechs bis acht Stunden haben möchte. Durchgeführt werden sie im Zentrum von Centogene, das befindet sich im Übergang zwischen dem Terminal 1 und dem Fernbahnhof.

Am Flughafen München testet Medicare für 190 Euro. Das Ergebnis gibt es nach etwa vier Stunden, die Passagiere müssen sich vorab anmelden.

Am Flughafen Köln/Bonn gibt es eine mobile Station, also einen umgebauten Lastwagen. Dort können sich Reisende nach der Rückkehr für 90 Euro testen lassen, das Ergebnis gibt es nach etwa 24 Stunden – darauf warten müssen die Passagiere zu Hause in Quarantäne. Noch im Juli soll eine feste Test-Station im Flughafen-Gebäude eingerichtet werden.

Corona-Tests beim Arzt oder Gesundheitsamt

Wer am Urlaubsort oder am Flughafen keinen Corona-Test machen konnte, für den bleibt die dritte Möglichkeit: von zu Hause aus einen Termin beim Hausarzt oder dem Gesundheitsamt für einen Coronatest vereinbaren. „In der Regel liegt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden vor. Wegen einer höheren Auslastung könnte es in der Ferienzeit aber auch länger dauern. So lange müssen sich die Urlauber selbst isolieren.“, sagt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit gegenüber dem reisereporter.

Warum sollen Corona-Tests jetzt verpflichtend werden?

Mit den aktuellen Quarantäne-Verordnungen könnte es aber bald vorbei sein: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen an diesem Freitag, 24. Juli, endgültig entscheiden, ob und wie Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend getestet werden sollen.

Die aktuellen Regelungen bergen nämlich ein Problem: Ob sich Rückkehrer an die Quarantäneregeln halten, lässt sich nur schwer kontrollieren. Denn so müssen beispielsweise Fluggesellschaften die Daten von Reisenden aus Risikogebieten nicht routinemäßig ans zuständige Gesundheitsamt übermitteln. Die Ämter können daher nicht von sich aus auf Reiserückkehrer zugehen, um die Einhaltung der Quarantäne zu überprüfen.

In der Pflicht stehen hier die Urlauber selbst: Nach der Rückkehr aus Risikogebieten müssen sie sich unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden – unabhängig davon, ob sie Covid-19-Symptome zeigen oder nicht. Ob sie das tatsächlich immer tun, ist aber fraglich. Und daher soll nachjustiert werden.

Wie sollen die Flughäfen die Coronatests umsetzen?

Wenn es nach den Gesundheitsministern geht, dann sollen sich die Rückkehrer also künftig direkt am Flughafen testen lassen müssen. Wie diese Test-Pflicht an den Airports konkret umgesetzt werden soll? Das ist noch unklar.

Die deutschen Flughäfen sehen noch offene Fragen. „In jedem Fall gilt: Sollten die Gesundheitsbehörden einen – wie auch immer gearteten – Schnelltest anordnen, müsste dieser von den Behörden durchgeführt werden”, erklärte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen am Mittwoch. Mitarbeiter der Flughäfen seien nicht befugt, den Gesundheitsstatus der Passagiere zu überprüfen.