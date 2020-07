Die weltweite Reisewarnung gehört der Vergangenheit an, in viele Länder in Europa können Deutsche wieder so gut wie ungehindert reisen. Für die Touristik bedeutet das nach langer Coronavirus-Zwangspause einen Neustart. Einer Reise im Jahr 2020 steht in der Theorie also nichts mehr im Wege.

Die Praxis wirkt jedoch anders. Denn wegen der Covid-19-Pandemie stehen noch immer Schutzmaßnahmen an der Tagesordnung. Dafür, dass einige von ihnen eingehalten werden, sorgen die Betreiber von Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben. Doch längst nicht alle Touristen nehmen die Richtlinien ernst.

Trotz Corona-Regeln: Feiernde Mallorca-Urlauber am Ballermann

Hierzu zählen insbesondere deutsche Urlauber auf Mallorca. Sie drängten sich am vergangenen Wochenende bei einer inoffiziellen Party dicht an dicht auf der Bierstraße.

Aquesta era la imatge d'ahir divendres vespre al carrer Miquel Pellisa, a la Platja de #Palma. La coneguda pels alemanys com la Bierstrasse de s'Arenal estava plena de gom a gom de gent bevent cervesa. pic.twitter.com/viHEWV4IrC — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 11, 2020

Die Betreiber der örtlichen Lokale wirkten machtlos. Sie verloren im Laufe des Abends die Kontrolle über ihre Gäste. Außerdem verstieß das Personal gegen die Maskenpflicht. Und auch Straßenhändler stürzten sich in das Gedränge, um potenziellen Kunden ihre Ware zu präsentieren.

Ähnliche Aufnahmen entstanden in Magaluf, einem weiteren Ferienort auf der Insel, der als britisches Ballermann-Pendant gilt. Dort gingen die feiernden Touristen noch einen Schritt weiter: Sie hüpften auf Autos herum. Es folgten Festnahmen.

Esto es Magaluf,en Mallorca.

Este es el turismo que tenemos en gran parte de la isla.

Un turismo de vergüenza que sale caro a los ciudadanos y que beneficia a los empresarios de barriga llena.

Somos un país de sirvientes que se vendió a Europa y nadie respeta pic.twitter.com/kSfDh7iTNS — Vivas (@SoniaVivasRive3) July 12, 2020

Wer die Corona-Regeln missachtet, riskiert ein zweites Ischgl

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn äußerte sich angesichts der Aufnahmen aus Mallorca besorgt. „Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird“, sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Der österreichische Ski- und Urlaubsort war im vergangenen März zum Hotspot für Coronavirus-Infektionen geworden. Die Folge: zahlreiche Covid-19-Fälle in Deutschland.

Dort, wo Menschen miteinander feiern, sei das Risiko besonders hoch. Zudem steigerten diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, die Gefahr, bei der Rückreise an Covid-19 zu erkranken.

Diesen Ausführungen stimmt Matthias Stoll, Infektiologe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), zu. „An Touristenorten wissen Reisende nicht, wer die Regeln mit ihnen missachtet“, sagt er gegenüber dem reisereporter. „Es ist möglich, dass Menschen aus Ländern mit hohen Infektionszahlen dabei sind.“ Denn obwohl sich die Lage in vielen Teilen Europas beruhigt, nimmt die Zahl der neuen Covid-19-Fälle weltweit zu.

Urlaub trotz Corona: Wo drohen Gefahren?

Die Gefahr einer zweiten Infektionswelle sieht Stoll zwar nicht. Allerdings seien neue Covid-19-Hotspots sowie daraus resultierende Neuinfektionen denkbar. „An diesen Stellen drohen Einschränkungen für potenzielle Urlauber, etwa im Falle einer Überschreitung der 50 Fälle pro 100.000 Einwohner“, sagt er. Eine Faustregel, an die sich auch das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Auswärtige Amt halten.

Andererseits seien die aktuellen Infiziertenzahlen wegen des dynamischen Geschehens stets nur eine Momentaufnahme. Wer eine Reise plane, bedenke also im besten Fall nicht nur die aktuelle Lage, sondern auch, welche Orte und Aktivitäten im Urlaubsziel umsetzbar seien. „Denn 2020 ist kein Jahr für Gruppenreisen, Mannschaftssport und Partyabende“, erklärt der Infektiologe.

Gefahren drohen Stoll zufolge, wenn Reisende Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen nicht beachten. Zusätzliche Risiken seien...

...die Anonymität der Touristen.

...eine hohe Anzahl von Menschen auf engem Raum.

...ein gemeinsamer Aufenthalt in Vekehrsmitteln oder geschlossenen Räumen.

...ein internationales Publikum.

Welche Konsequenzen hat das Verhalten der Urlauber?

Problematisch sei zudem, dass diejenigen, die kollektiv gegen Corona-Regeln verstoßen, nicht verstehen, dass sie ein Risiko eingehen. „Insofern unterbleibt meist, bei entsprechenden Symptomen an Covid-19 zu denken“, sagt Stoll. „Eine Infektion mit dem Coronavirus fällt dann möglicherweise erst auf, wenn Ausbrüche im Umfeld der Reiserückkehrer auftreten.“

Wer die Maßnahmen der Urlaubsländer missachtet, bringt theoretisch also auch Freunde und Familie in Gefahr. Und das sollte nicht unterschätzt werden: Noch immer sterben europaweit laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) etwa 10,5 Prozent der Corona-Neuinfizierten.