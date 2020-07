Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln wird eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt – Grund dafür ist, dass sich offenbar weder Touristen noch Mallorquiner an die Sicherheitsvorkehrungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten. Am Freitag hatten beispielsweise Bilder von Partys auf der Bierstraße für Entsetzen gesorgt: Urlauber feierten ohne Maske und Abstand in den Lokalen und auf der Straße.

Urlaub stornieren wegen Maskenpflicht: Nicht kostenlos möglich

Die Maske muss fast überall im öffentlichen Raum getragen werden. Ausnahmen gelten für Mallorquiner und Urlauber, wenn sie am Strand, auf der Uferpromenade oder in der Natur auf Mallorca unterwegs sind und ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 100 Euro rechnen.

Bereits kurz vor der Ankündigung der Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Raum klagten Hoteliers darüber, dass erste Urlauber stornieren würden. Geht das überhaupt kostenlos? Klare Antwort: Nein.

In diesen Fällen müssen Touristen damit rechnen, die Stornokosten zu tragen. Denn: Urlauber können nur wegen einer Maskenpflicht-Regelung nach Einschätzung von Reiserechtsanwalt Paul Degott nicht kostenlos stornieren oder den Urlaub abbrechen.

Das Recht, kostenlos von einem Reisevertrag zurückzutreten, haben Touristen nur, „wenn die Reise erheblich beeinträchtigt ist“, sagte Reiserechtsanwalt Paul Degott dem reisereporter. Dieses Kriterium sei durch die bloße Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, noch nicht erfüllt. Es sei „ein allgemeines Lebensrisiko“, das der Reisende ja auch hätte, wenn er in Deutschland zum Beispiel zum Einkaufen gehe.

Gleiches gelte auch für die Frage auf einen Anspruch auf Minderung des Reisepreises sowie für Pauschalurlauber vor Ort auf Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera, die ihre Reise abbrechen wollen. Heißt im Klartext: Urlauber können nicht wegen einer Maskenpflicht Teile der Reisekosten zurückverlangen. Und sie können auch nicht erwarten, dass der Reiseveranstalter sie vorzeitig deswegen zurück nach Deutschland holt.

Sommerurlaub 2020: Stornieren bei mehreren Einschränkungen

Eine Ausnahme könnte es darstellen, wenn die Maskenpflicht nur der berühmte letzte Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn Urlauber beispielsweise ohnehin schon wegen mehrerer Punkte unzufrieden mit der Reise sind, dann seien die erhebliche Beeinträchtigung und damit das Rücktrittsrecht gegeben.

Beispiele sind ein geschlossener Spa-Bereich im Hotel, obwohl dafür gezahlt wurde, oder der Wegfall einer gebuchten All-inclusive-Verpflegung mit Buffet und stattdessen nur serviertes Essen am Platz samt langer Warteschlangen vor dem Restaurant.

Balearen nicht die erste Region mit verschärfter Mund-und-Nasen-Schutzpflicht

Die Balearen sind nicht die einzige Region in Spanien, in der eine solche Maßnahme gilt. Auch in Katalonien gilt seit einigen Tagen eine verschärfte Maskenpflicht. Dort waren die Corona-Infektionszahlen regional wieder angestiegen.