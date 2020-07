Ob Türkei, Karibik oder USA – viele beliebte Urlaubsorte sind wieder für Touristen geöffnet, gelten aber als Corona-Risikogebiete. Wer dennoch dorthin fliegt, muss nach der Einreise in Quarantäne.

Das Coronavirus grassiert nun seit einer ganzen Weile auf der Welt. Da die erste Welle überstanden scheint, hat die EU den Einreisestopp gelockert und viele Länder haben ihre Grenzen für Touristen aus dem Ausland geöffnet – teilweise mit Einschränkungen und Corona-Regeln.

Dennoch kommt es immer wieder zu lokalen Ausbrüchen in einigen Regionen, zuletzt in Kroatien, Griechenland, Italien und Spanien. Aber Experten geben Entwarnung: Zu einer zweiten Reise-Infektionswelle kommt es vermutlich nicht. Reisen ist innerhalb der EU also weiterhin fast uneingeschränkt möglich.

Warum dann nicht auch außerhalb von Europa Urlaub machen? Auch arabische Länder wie Ägypten, Dubai oder die Türkei heißen Urlauber willkommen und Reisen in die Karibik sind wieder möglich – trotz Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Türkei, Karibik, USA – Rückkehrer müssen nach Urlaub in Quarantäne

Einen entscheidenden Nachteil gibt es aber bei Drittstaaten und Fernreisezielen: Trotz neuer Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) rund 125 dieser Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft. Urlauber, die aus diesen Ländern zurück nach Deutschland kommen, müssen sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Konkret bedeutet das: Nach dem Urlaub in diesen Risikogebieten dürfen die Rückkehrer zwei Wochen lang nicht das Haus verlassen, weder zum Einkaufen oder Essengehen, noch zum Arbeiten. In dieser Zeit haben sie auch keinen Anspruch auf eine Fortzahlung des Gehalts. Allerdings ist diese Regelung von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Quarantäne-Regeln verletzt: Bis zu 3000 Euro Strafe für Reisende

„Es gibt eine Musterverordnung mit den Quarantäneregeln, die den Ländern zur Verfügung steht, an die sie sich aber nicht halten müssen. Berlin zum Beispiel hat sie eins zu eins übernommen. Reisende sollten sich also vorab informieren, welche Verordnungen in ihrem Bundesland gelten“, sagt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit gegenüber dem reisereporter.

Wer sich nicht an die Regeln der Quarantäne hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro rechnen.

So fällt die 14-tägige Quarantäne für Urlauber weg

Um die Quarantäne vorzeitig zu beenden, müssen die Rückkehrer beim Gesundheitsamt einen negativen Corona-Test vorweisen. Den können sie schon direkt nach der Reise bei ihrem Arzt oder beim Gesundheitsamt durchführen lassen.

„In der Regel liegt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden vor. Wegen einer höheren Auslastung könnte es in der Ferienzeit aber auch länger dauern. Solange müssen sich die Urlauber selbst isolieren. Bei einem negativen Ergebnis gibt es dann eine Ausnahmegenehmigung zum Auslassen der Quarantänepflicht“, so die Sprecherin.

Die Quarantäne-Vorschriften greifen selbst, wenn ein Land am letzten Urlaubstag von der RKI-Liste gestrichen wird oder während der Reise hinzukommt. Ausschlaggebend ist, dass das Land während der letzten 14 Tage des Urlaubs auf der Liste stand.

Diese Länder gelten laut Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiete

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Angola

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnia und Herzegowina

Brasilien

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Chile

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Dominica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Eswatini

Gabun

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Jamaika

Jemen

Kap Verde

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo DR

Kongo Rep

Korea (Volksrepublik)

Kosovo

Kuba

Kuwait

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Mali

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Mongolei

Mosambik

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Pakistan

Palästinensische Gebiete

Panama

Papua-Neuguinea

Peru

Philippinen

Republik Moldau

Ruanda

Russische Föderation

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Schweden

Senegal

Serbien

Sierra Leone

Simbabwe

Somalia

Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

USA

Usbekistan

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Zentralafrikanische Republik

(Stand der Liste: 8.Juli 2020)