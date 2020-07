Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien: Viele Urlauber reisen für den Sommerurlaub 2020 in diese Länder – doch die Coronavirus-Infektionen steigen teils sprunghaft an. Was bedeutet das für die Reisen?

Kroatien, Italien und Spanien vermelden steigende Covid-19-Neuinfektionen und verschärfen teilweise Corona-Maßnahmen. Droht mit den erst kürzlich geöffneten Grenzen in und außerhalb der EU, der aufgehobenen Reisewarnung für viele Länder und dem Sommerurlaub nun die zweite Welle?

Urlaub in Kroatien, Spanien oder Griechenland: Was ist mit der Rückreise?

Vor allem in Spanien, Kroatien, Griechenland und Bulgarien stiegen die Zahlen zuletzt wieder an, teils sogar explosionsartig. Hat das Auswirkungen für Urlauber, etwa bezüglich der Hygieneregeln vor Ort oder bei der Rückreise?

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland reist, für den besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht. Bisher wird zwar keines der Länder vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesen, die Neuinfektionen liegen nach wie vor in allen unterhalb der Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Jedoch könnte sich das für Bulgarien und Kroatien ändern, sollten die Zahlen weiter so stark steigen. Und in Spanien sind zwei Regionen abgeriegelt, auch dort könnte es zu Problemen für Urlauber kommen.

Ob die Länder selbst mit neuen Hygiene-Maßnahmen auf die steigenden Zahlen reagieren, liest du im Überblick.

Spanien: Mehr Infektionen und Maskenpflicht in Katalonien

Spanien ist eines der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Länder, mit knapp 28.400 Corona-Toten und mehr als 252.000 Infizierten. Landesweit sind die Zahlen seit Mitte Mai stark gesunken.

Regional gab es zuletzt jedoch wieder mehr Neuansteckungen, in der katalanischen Region Segrià und A Marina in Galicien. Beide wurden abgeriegelt.

Katalonien: Ungewöhnlich strenge Maskenpflicht

Katalonien reagiert auf die steigenden Zahlen noch mit einer weiteren Maßnahme und führt eine ungewöhnlich strenge Maskenpflicht ein: In der Region muss sie ab Donnerstag, 9. Juli, auch im Freien selbst in jenen Situationen getragen werden, in denen der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann.

Wo gibt es die meisten Corona-Infektionen in Spanien?

Während die Infektionsherde in Spanien in Kastilien und Leon, Madrid sowie Katalonien liegen, ist die Lage auf den beliebten Inselzielen für den Sommerurlaub der Deutschen entspannt. Das gilt sowohl für die Balearen mit Mallorca, Menorca und Ibiza als auch für die Kanaren mit den beliebten Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Formentera.

Griechenland: Dutzende Urlauber mit Corona infiziert

Vor allem im Norden Griechenlands werden aktuell Dutzende neue Infektionen bekannt, die meisten davon Urlauber aus Serbien. Die Zahl der Neu-Infizierten stieg laut der Johns-Hopkins-University am 6. Juli auf 43 – so viel wie seit etwa zwei Wochen nicht mehr. Am 7. Juni kamen noch einmal 27 neue Fälle hinzu.

Diese Zahlen sind aber im Gesamtbild noch relativ gering, daher müssen sich Touristen keine akuten Sorgen machen. Auch das Auswärtige Amt hat bislang nicht mit neuen Reisehinweisen reagiert.

Zudem steigen die Neuinfektionen nicht an den klassischen Zielen für den Sommerurlaub wie Rhodos, Kos, Santorin oder Mykonos.

Kroatien: Mehr Corona-Infektionen im Norden

Kroatien war zunächst recht glimpflich durch die erste Pandemie-Welle gekommen, doch inzwischen steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder sehr schnell an: Seit dem 25. Juni gibt es in dem Land mit etwa vier Millionen Einwohnern 884 bestätigte neue Fälle. Das macht knapp 30 Prozent aller 3272 Coronavirus-Infektionen seit dem 25. Februar aus (Stand: 7. Juli 2020). 114 Menschen sind an den Folgen der Atemwegserkrankung gestorben.

Aktuell gehört Kroatien damit neben Schweden, Polen, Frankreich und Spanien zu den fünf EU-Staaten mit den meisten neu registrierten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo steigen in Kroatien die Infektionszahlen?

Vor allem in der Hauptstadt Zagreb. Auch im Norden und in Slawonien, im Osten des Landes, gibt es größere Infektionsherde. An der bei Urlaubern besonders beliebten Adria-Küste sind die Zahlen aber eher gering.

Bulgarien: Coronavirus-Infektionen steigen stark

In Bulgarien steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen stark an, allein seit dem 1. Juli sind den Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge 948 Fälle hinzugekommen, insgesamt wurden 6.102 Fälle gemeldet (Stand: 8. Juli 2020). Heißt: Etwa 15 Prozent der gesamten Fälle im Land wurden im Juli registriert. Mit 188 neuen Corona-Fällen wurde am Mittwoch, 8. Juli, ein Tagesrekord seit Beginn der Pandemie verzeichnet.

Regionale Schwerpunkte in dem Land mit rund sieben Millionen Einwohnern waren nach Informationen des Auswärtigen Amtes bisher Sofia und Plovdiv – beides beliebte Städtereiseziele. Die Lage an Sonnenstrand und Goldstrand, beliebt für Badeurlaub und Partys, scheint bislang vergleichsweise entspannt zu sein.

Reisewarnung für Bulgarien

In Bulgarien gilt seit 22. Juni wieder eine Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen – wie Supermärkten, Banken und Tankstellen. Kontrollen gibt es aber kaum.

Die Konsequenz aus den steigenen Zahlen: Österreich warnt wieder vor Reisen nach Bulgarien. Das Auswärtige Amt hat bislang nicht reagiert.

Schweden

In Schweden steigt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen nach wie vor: Mehr als 73.300 Infektionen wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-University bislang bestätigt, knapp 5500 Menschen starben.

Das Land hat auf die Einwohnerzahl gerechnet deutlich mehr Corona-Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verzeichnet als Deutschland oder der Rest Skandinaviens.

Die Konsequenz: Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für Schweden nach wie vor nicht aufgehoben. Dazu heißt es auf der Webseite: „Vor nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen nach Schweden wird weiterhin gewarnt, da Schweden die Neuinfiziertenzahl von weniger als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen überschreitet.“