Kroatien, Italien und Spanien vermelden steigende Infektions-Zahlen und verschärfen teilweise Corona-Maßnahmen, Bilder aus Mallorca, Kopenhagen und London zeigen Menschenmassen beim Feiern und Baden. Droht mit den erst kürzlich geöffneten Grenzen und dem Sommerurlaub nun die zweite Welle?

Es klingt zumindest so, wenn man die Nachrichten der vergangenen Tage sieht. In Kroatien ist vom „schlimmsten Tag“ die Rede gewesen – so viele Neuinfektionen gab es zuletzt Anfang April. In Spanien wurden zwei Regionen in Katalonien und Galizien mit zusammen rund 270.000 Bewohnern abgeriegelt und in Venetien in Italien sollen Infizierte nun in ein Krankenhaus zwangseingewiesen werden können, wenn sie sich der Behandlung wiedersetzen.

Corona-Risiko durch Geschäftsreisende und Bar-Besucher

War die Öffnung der Grenzen Anfang bis Mitte Juni also zu voreilig? „Bisher haben die neuen Ausbrüche nichts mit Tourismus zu tun“, so Infektiologe Matthias Stoll. „Es betrifft nicht vorwiegend Touristen-Gebiete, es handelt sich eher um lokale Ausbruchs-Zentren, wie es bei uns Gütersloh oder Göttingen waren.“

Sonnenbaden in Kopenhagen – da bleibt kein Platz für Sicherheitsabstand.

Also bequem zurücklehnen und doch in Urlaub fahren? Ganz so schön, wie es klingt, ist das mitunter nicht. Denn in Kroatien gilt ein Geschäftsreisender als Ausgangspunkt für die neue Lage, in Galizien soll sich das Virus über Barbesucher verbreitet haben.

Corona-Risiko Großbritannien: Entwicklungen bedenklich

„An vielen Stellen auf der Welt werden Lockerungen zurückgenommen – und an einigen ist das zu früh oder zu schnell. Neuseeland dachte schon, verschont zu bleiben und erlebt nun das Gegenteil“, sagt Stoll dem reisereporter.

Die Welt sei noch in einer unübersichtlichen Phase und durch einzelne Länder und deren zu frühe Lockerungen stellten ein Risiko dar. „Die Entwicklungen in Großbritannien sind höchst bedenklich. Es ist dort längst nicht so entspannt, wie die Regierung es darstellt“, sagt Stoll.

Angst vor der zweiten Welle: Briten als Risiko auf Mallorca?

Wenn Briten nun bald wieder durch Europa reisen und etwa auf Mallorca deutsche und andere europäische Touristen treffen, könnte das Virus wieder umgehen. Denn wie zu Jahresbeginn in Ischgl, könnten Rückkehrer das Virus wieder durch die Welt tragen, immerhin wisse man im Urlaub meist auch nicht so gut wie in seinem heimischen Umfeld, wen man getroffen habe – und Maßnahmen wie die Corona-Warn-App helfen auch nur hierzulande. Fürs Ausland müssten neue installiert werden.

Seit dem Wochenende sind Pub-Besuche in London wieder möglich: Massen feierten im Ausgehviertel Soho.

Deshalb seien die Bilder aus London am Wochenende, als die Bars wieder geöffnet hatten, ein Warnsignal. Denn so gibt es zwar in den Pubs Regeln und Kontrollen sind möglich – diejenigen, die sich aber auf den Straßen davor zusammenhorten, seien unkontrollierbar.

Und auch auf Mallorca deutet sich an, wohin es im schlimmsten Fall gehen könnte: Während der Ballermann geschlossen hat und es wohl keine Saison geben wird, wird außerhalb von Magaluf und Palma fröhlich gefeiert. Allein am Wiedereröffnungsabend von „Krümels Stadl“ in Paguera rückte die Polizei zweimal aus, weil Gäste sich nicht an Sicherheitsabstände und die Maskenpflicht hielten.

Die Konsequenz: In dieser Woche wird entschieden, ob nun auch die Bars und Clubs in Paguera wieder schließen müssen.

Infektiologe warnt: Manche Zusammenkünfte sind nicht kontrollierbar

„Jeder will der erste sein, der ankommt. Dann gibt es das Gedränge am Eingang oder schon vorher in den öffentlichen Verkehrsmitteln“, warnt Stoll. Da helfe es nur, an die Vernunft zu appellieren – was bisher bei vielen klappt habe, bei einigen aber eben nicht.

Eine zweite Welle und wie ausgeprägt diese sein kann, hänge vom Risikobewusstsein jedes Einzelnen ab, so Stoll – sowohl beim Verhalten im Urlaub als auch bei der Rückkehr.

Mögliche zweite Corona-Welle: Risikobewusstsein jedes Reisenden entscheidend

Allerdings geht der Infektiologe, der an der Medizinischen Hochschule Hannover als Oberarzt arbeitet, nicht von einer ähnlichen Ausbreitung wie im Frühjahr aus. „Das Bewusstsein ist inzwischen viel höher, von Ischgl wurden wir im März kalt erwischt. Jetzt gibt es ganz andere Testmöglichkeiten, die einen Flächenbrand verhindern", sagt Stoll.

Dennoch ist es für Stoll auch wichtig, nun den nächsten Schritt Richtung Normalität zu gehen, gegen Reise-Erleichterungen im Allgemeinen spricht aus seiner Sicht nichts. „Die meisten Länder handeln verantwortungsbewusst. Wir müssen ausprobieren, wie weit wir gehen können, ohne ein blaues Auge zu riskieren“, sagt Stoll – und ergänzt: „Das Risiko müssen wir zulassen.“