Vor Urlaub in der Türkei wird immer noch gewarnt, das Land gilt als Corona-Risikogebiet. Reisen auf eigene Gefahr sind aber möglich. Was würde sich ändern, sollte die Reisewarnung aufgehoben werden? Ein Überblick.

Mehr als fünf Millionen Deutsche haben im Jahr 2019 Urlaub in der Türkei gemacht – es ist das drittbeliebteste Reiseziel hierzulande. In diesem Jahr macht die Corona-Krise dem Tourismusansturm einen Strich durch die Rechnung. Die Zahlen sind stark eingebrochen. Im Mai kamen gut 99 Prozent weniger Touristen als im Vorjahreszeitraum, teilte das Tourismusministerium mit. Auch der Sommerurlaub im Juni, Juli und August fällt für viele flach.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-University hat die Türkei knapp 200.000 Corona-Infizierte, mehr als 5100 Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung (Stand: 1. Juli).

Wie ist die aktuelle Lage bei der Reisewarnung für die Türkei?

Für die Türkei besteht weiterhin eine Reisewarnung. Beim Auswärtigen Amt heißt es dazu: „Aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die Türkei weiterhin gewarnt.“

Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert, ebenso wie für mehr als 160 weitere Länder außerhalb Europas. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft die Türkei als Corona-Risikogebiet ein.

Das Land ist damit jedoch gar nicht glücklich – und schickt den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sowie den Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy am Donnerstag nach Deutschland. Die beiden wollen dafür werben, die Reisewarnung doch früher aufzuheben und die Einstufung der Türkei als Risikogebiet zurückzunehmen.

Darf ich trotz Reisewarnung Urlaub in der Türkei machen?

Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot – daher ist der Urlaub in dem Land erlaubt. Die Türkei hat die Grenzen am 11. Juni für deutsche Staatsangehörige geöffnet. Es gibt zudem wieder deutlich mehr Direktflüge von Airports in Deutschland nach Antalya, Istanbul und Co.

Es gibt aber mehrere Konsequenzen bei Reisen in Risikogebiete, über die sich Urlauber im Klaren sein sollten. Zum einen können sie nicht mit Rückholaktionen durch die Bundesregierung rechnen. Außerdem sollten sie unbedingt die AGB ihrer Auslandskrankenversicherung lesen. Es kann nämlich gut sein, dass diese nicht greift. Es gibt Versicherungen, welche die Pandemie ausgeschlossen haben.

Die Türkei bietet für Urlauber jedoch eine Zusatzversicherung n Höhe von 30 Euro an, zur Bezahlung von eventuellen Corona-Behandlungskosten bis zu 7.000 Euro.

Eine (Teil-)Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt zudem in der Reiserücktrittsversicherung nicht als versichertes Ereignis. Die Reiserücktrittsversicherung greift also nicht.

Gibt es überhaupt Pauschalreisen für die Türkei?

Viele Reiseveranstalter stornieren aufgrund der Reisewarnung und der Einstufung des RKI Reisen in die Türkei. Tui beispielsweise hat vorerst alle Reisen mit Abflug bis 14. Juli storniert, Alltours bereits bis 23. Juli. Bentour wiederum bringt Urlauber bereits seit dem 20. Juni wieder in die Türkei.

Was gilt bei der Einreise in die Türkei?

Bei der Einreise in die Türkei werden Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt. Hat der Urlauber eine erhöhte Temperatur oder weitere Covid-19-Symptome, dann wird ein Corona-Test gemacht. Ist das Ergebnis positiv, wird eine medizinische Behandlung angeordnet, auch Quarantänemaßnahmen sind möglich.

Muss ich nach dem Urlaub in der Türkei in Quarantäne?

Weil die Türkei vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wurde, müssen Urlauber bei Rückkehr nach Deutschland damit rechnen, 14 Tage in Quarantäne geschickt zu werden. Es sei denn, sie können einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Wer in Quarantäne muss, dem droht im schlimmsten Fall sogar eine Gehaltskürzung. Das Land Niedersachsen hat seinen Lehrern beispielsweise damit gedroht, dass sie in dieser Zeit nicht bezahlt werden.

Was ändert sich, falls die Reisewarnung für die Türkei aufgehoben wird?

Sollte die Reisewarnung für die Türkei aufgehoben werden und das Land nicht mehr als Corona-Risikogebiet gelten, könnten Deutsche wieder ganz normal dort Urlaub machen – natürlich zu den vor Ort geltenden Regeln und Einschränkungen.

Reiseveranstalter wie Tui, Alltours und Co. würden das Programm voraussichtlich wieder hochfahren. Bei einer Corona-Erkrankung gilt: Gesetzliche Krankenkassen kommen auf für Behandlungen bei einer akuten Erkrankung oder einem Unfall in einem EU-Mitgliedsland sowie in Ländern mit Sozialversicherungsabkommen. Darüber informiert das Bundesgesundheitsministerium.

Erstattet wird aber nur, was im Urlaubsland den dort versicherten Einwohnern zusteht. Der Krankenrücktransport nach Deutschland wird grundsätzlich nicht bezahlt. Eine Auslandsreise-Krankenversicherung, die Behandlungs- und Medikamentenkosten sowie den Rücktransport im Ernstfall abdeckt, ist daher immer ratsam.