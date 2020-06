Urlaub in einem Risikogebiet kann harte Konsequenzen haben. In Niedersachsen droht Beamten ein Gehaltsabzug, wenn sie nach der Reise in Quarantäne müssen. Das sind die vom RKI ausgewiesenen Risikogebiete.

Weniger Geld nach einer Reise in ein Corona-Risikogebiet? Beamten in Niedersachsen könnte genau das drohen. Lehrer, die in den Sommerferien Urlaub in einem Risikogebiet machen und danach in Quarantäne müssen, bekommen diese 14 Tage nicht bezahlt. Darauf habe die Landesschulbehörde jetzt die Schulleiter hingewiesen, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Ägpyten, Schweden und Türkei sind laut RKI Corona-Risikogebiete

Zu den vom Robert-Koch-Institut als Risikogebieten ausgewiesenen Regionen im Ausland zählen unter anderem beliebte Ziele wie Ägypten, Schweden und die Türkei. Für diese Länder gilt auch noch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Lehrer sollten sich – wie alle anderen Landesbeamten auch – unmittelbar vor Reiseantritt und nach ihrer Rückkehr beim Auswärtigen Amt und auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts über Reisewarnungen informieren, heißt es.

Das sind die vom RKI ausgewiesenen Risikogebiete im Ausland:

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Angola

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnia und Herzegowina

Brasilien

Burkina Faso

Burundi

Chile

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Dominica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Eswatini

Gabun

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Jamaika

Jemen

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo DR

Kongo Rep

Korea (Volksrepublik)

Kosovo

Kuba

Kuwait

Laos

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Malaysia

Mali

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Mongolei

Mosambik

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Pakistan

Panama

Papua-Neuguinea

Peru

Philippinen

Republik Moldau

Russische Föderation

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Schweden

Senegal

Serbien

Sierra Leone

Simbabwe

Somalia

Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

USA: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, District of Columbia, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia

Usbekistan

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Zentralafrikanische Republik

(Stand der Liste: 30. Juni 2020)

Und was ist, wenn ein Land erst als Risikogebiet ausgewiesen wird, wenn die Beamten schon vor Ort sind? Dann werden sie auch in der Quarantänezeit bezahlt, so die Landesschulbehörde laut dem „HAZ“-Bericht.