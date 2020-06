Griechenland-Urlaub? Nur mit Anmeldung! Wegen der Coronavirus-Pandemie setzt das beliebte Urlaubsland ab Mittwoch, 1. Juli, auf verschärfte Einreiseverfahren.

Griechenland-Urlaub nur mit QR-Code

Urlaub machen darf nur, wer sich spätestens 48 Stunden zuvor auf der Website der griechischen Zivilschutzbehörde angemeldet und eine Bestätigung erhalten hat. Und das alles erfolgt nur auf Englisch, eine deutsche Version der Website gibt es nicht. Diese Daten müssen beim Ausfüllen des Passenger Locator Form (PLF) angegeben werden:

Anreiseart (Flug, Bus, Kreuzfahrt oder Fähre)

Bei Flug: Airline, Flug-Nummer, Ankunftszeit, Flughafen

Persönliche Daten (Geburtsdatum, Handynummer, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer)

Dauer früherer Aufenthalte in anderen Ländern

Adresse am Urlaubsziel

Solche PLF gibt es auch an anderen Zielen – im Flugzeug nach Spanien und Malta beispielsweise müssen Urlauber ähnlich viele Daten preisgeben, allerdings per Hand.

Die Bestätigung der griechischen Behörde kommt per E-Mail und enthält einen QR-Code. Dieser muss bei der Einreise gescannt werden – und der Urlauber erfährt vor Ort, ob er sich einem Corona-Test unterziehen muss. Welche Kriterien dahinterstecken? Das soll geheim bleiben, berichtet das „Handelsblatt“. Bis zur Auswertung muss der Gast dann im Hotelzimmer in Quarantäne bleiben. Und das dauert bis zu 36 Stunden.

Die Regeln wurden erst am Wochenende bekannt gegeben. Urlauber und Reiseveranstalter müssen sich also kurzfristig auf die Änderungen einstellen. Was passiert, wenn Touristen anreisen und keinen QR-Code vorweisen können, ist unklar. Denkbar wäre, dass sie an der Grenze zurückgewiesen werden. Die verschärften Einreiseregeln gelten bis mindestens zum 31. August.

Diese Regeln gelten bei der Einreise

An den griechischen Airports gelten außerdem Abstandsregeln sowie die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Auch regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren ist wichtig. Am Flughafen von Athen gibt es beispielsweise rund 300 Desinfektionsspender. Dort werden außerdem Roboter auf die Covid-19-Regeln aufmerksam machen, berichtet die „Global Times“.