Die Balearen sollen als sicheres Sommerurlaubsziel in der Corona-Krise promotet werden, und zwar mithilfe eines Pilotprojektes. Ab dem 15. Juni sollen 10.900 Deutsche testen, wie Tourismus auf Mallorca, Ibiza und Menorca in Corona-Zeiten geht – und wie stark die Auflagen das Urlaubsgefühl beeinflussen.

Ich will mir selbst ein Bild machen und steige am Montag in den Flieger nach Palma. In diesem Live-Tagebuch teile ich meine Erlebnisse und Eindrücke.

Erster Flieger ist gelandet – mit leichter Verspätung

Der erste Flieger in der Corona-Krise Richtung Mallorca ist mit gut 30 Minuten Verspätung gestartet. Für die Passagiere und das Personal sind die Abläuft neu – alles dauert etwas länger als gewöhnlich.

„Es ist nun mal ein erster Testlauf“, sagt TUI-Sprecher Aage Dünhaupt. „Der soll auch zeigen, ob alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt und auferlegt haben.“ Gemeinsam mit dem BdL haben die Airports und Airlines Regeln für das Fliegen in Corona-Zeiten festgelegt. Passagiere und Crew-Mitglieder müssen zum Beispiel am Flughafen und in der Maschine Mundschutz tragen.

An Bord des Flugzeuges herrscht strenge Maskenpflicht.

Beim Boarding weisen Schilder am Boden auf den Mindestabstand von 1,5 Metern hin. Und es dürfen maximal zehn Urlauber gleichzeitig einsteigen, damit kein Gedränge oder Stau im Gang entsteht und der Abstand so gut es geht eingehalten werden kann. Im Flugzeug selbst ist das dann nicht mehr möglich. In der Boeing 737-800 sind fast alle Plätze belegt.

164 Passagiere plus Presse sind dabei - die meisten Mittelplätze belegt. Um die Luftzirkulation bestmöglich umzusetzen, läuft die Klimaanlage auf Hochtouren, alle zwei Minuten wird die Luft komplett ausgetauscht...

Auftakt – ein Tag vor Abflug

Der Countdown läuft – um 8 Uhr am Montagmorgen werde ich im Flugzeug sitzen. Vor Corona war das keine außergewöhnliche Vorstellung, als reisereporterin bin ich viel in der Welt unterwegs. Doch nach drei Monaten Reisewarnung, Grenzschließungen, Stay-Home-Challenges und Social Distancing fühlt es sich wie ein großes Abenteuer an.

Aufregend. Und ich kann es nicht leugnen: Ein wenig mulmig ist mir beim Gedanken daran schon, mit Dutzenden Menschen auf engem Raum in einem Flugzeug zu sitzen, alle mit Mundschutz. Abstand halten wird nicht immer möglich sein. Vor dem Start und nach der Landung wird es am Airport zusätzliche Maßnahmen geben, Temperaturchecks und Formulare zum Gesundheitszustand.

Sogar das Kofferpacken in der Corona-Krise ist aufregend. Muss ich andere Dinge einpacken als sonst? Brauche ich mehr für die Reiseapotheke? Gedanklich gehe ich immer wieder meine Packliste durch. Und am Ende sieht mein Kofferinhalt dann doch nicht wirklich anders aus als für meinen letzten Malle-Trip – außer, dass einige Mund-Nasen-Bedeckungen, ein Fieberthermometer und Desinfektionstücher zwischen Bikini, Sonnenbrille und Flip-Flops liegen.

Ich bin gespannt, wie Mallorca sich präsentieren wird. Als ich vor zwei Jahren auf der Lieblingsinsel der Deutschen unterwegs war, um als mallorcareporterin die Geheimtipps aufzuspüren, präsentierte sich mir Mallorca wuselig, laut, herzlich – und vielerorts überfüllt. Dieses Mal wird das völlig anders sein.

Denn ich bin nur eine von 10.900 Urlaubern, die in den zwei Wochen auf den Balearen unterwegs sein werden. Zum Vergleich: Im gesamten Juni 2019 kamen gut zwei Millionen Urlauber auf die Inseln. Wir Testurlauber werden weniger als ein Prozent der sonst üblichen Touristenzahlen ausmachen. Eine skurrile Vorstellung.

Kommt bei all den Corona-Regeln überhaupt Urlaubsfeeling auf?

Viele der Restaurants, Geschäfte und Tapasbars an der Playa de Palma haben noch nicht wieder geöffnet – auch Bierkönig und Megapark sind dicht. Werden überhaupt Touristen auf der sonst so belebten Playa de Palma unterwegs? Vielleicht werde ich sogar Stille erleben – ein Wort, das ich bisher nie mit Mallorca in Verbindung gebracht habe.

Unser Hotel wird etliche zusätzliche Hygienemaßnahmen umsetzen, darunter sogar in Desinfektionsmittel getränkte Fußmatten. Wird bei all diesen Hygiene-Auflagen und Einschränkungen überhaupt richtiges Urlaubsfeeling aufkommen? Diese Frage wird mich in den nächsten Tagen wohl immer wieder beschäftigen.

Und am Ende kann dieses Pilotprojekt, das im internationalen Scheinwerferlicht stattfindet, nur als Erfolg gewertet werden, wenn die Mehrheit der Test-Urlauber sie mit „Ja“ beantwortet. Sollten sie hingegen unzufrieden nach Hause fliegen, dann könnte das durchaus negativen Einfluss auf die weitere Saison haben.