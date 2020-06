Das Auswärtige Amt will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis Ende August verlängern. Was bedeutet das für Urlauber – dürfen sie trotzdem in ein Land wie die Türkei reisen?

Die Reisewarnung der Bundesregierung gilt derzeit weltweit, für mehr als 200 Länder. Eigentlich würde sie am 15. Juni auslaufen, doch das Auswärtige Amt will sie für mehr als 160 Länder verlängern.

Nur für 31 Länder in Europa wird die Reisewarnung aufgehoben, wenn sich die Corona-Pandemie weiter so entwickelt wie derzeit – für 29 Länder direkt am 15. Juni, für Spanien und Norwegen aufgrund längerer Einreisesperren ertwas später.

Was bedeutet das nun für Urlauber, die eine Reise in die Türkei oder die USA gebucht haben? Können sie kostenlos stornieren? Oder dürften sie theoretisch trotzdem dorthin fliegen? Der reisereporter klärt die wichtigsten Fragen.

Reisewarnung: Für welche Länder gilt sie weiter?

Für etwa 30 Länder wird die Reisewarnung nach dem 15. Juni aufgehoben – es handelt sich dabei um die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union, das aus der EU ausgetretene Großbritannien sowie die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein. Für 29 Länder erfolgt die Aufhebung am 15. Juni, für Spanien und Norwegen erst später, weil dort noch Einreisebeschränkungen gelten.

Für diese Länder in Europa wird es künftig nur noch sogenannte Reisehinweise geben. Darin wird dann über die landesspezifischen Risiken informiert. Das kann auch bedeuten, dass von touristischen Reisen abgeraten wird.

Könnte Reisewarnung für die Türkei, Ägypten und Tunesien trotzdem aufgehoben werden?

Für alle anderen mehr als 160 Länder der Welt gilt die Reisewarnung folglich über den 15. Juni hinaus weiter, und zwar bis zum 31. August. Das trifft vor allem beliebte Länder wie die Türkei, Ägypten, Tunesien und Marokko.

Die Türkei ist das drittbeliebteste Reiseland der Deutschen (nach Deutschland und Spanien) – und das Land hatte bereits im Mai öffentlich gemacht, dass es mit der Aufhebung der Reisewarnung rechne. Ab Mitte Juni soll es wieder Direktflüge von deutschen Flughäfen geben. Ob die Türkei eines der Länder ist, für die eine Ausnahmeregelung getroffen werden könnte, ist noch unklar.

Reisewarnung – was bedeutet sie eigentlich?

Eine Reisewarnung ist die höchste Warnstufe der Bundesregierung für Touristen – in der Corona-Krise hat das Auswärtige Amt am 17. März 2020 erstmals eine weltweite Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen. Die Behörde kann bei einer geltenden Reisewarnung im Zweifelsfall Touristen zur Ausreise auffordern.

Als Voraussetzung für diese höchste Warnstufe gilt eine „konkrete Gefahr für Leib und Leben“ von Urlaubern. Den Schritt begründete die Bundesregierung immer mit dem stark eingeschränkten internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie der Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und weiteren Einschränkungen in den Ländern.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass das Auswärtige Amt eine Teilreisewarnung, die nur für ausgewählte Länder oder Regionen gilt, ausspricht. Die Reisewarnung ersetzt den Sicherheitshinweis.

Dürfen Deutsche trotz Reisewarnung reisen?

Ein Reiseverbot stellt eine Reisewarnung jedoch nicht dar. Es ist vielmehr ein dringender Appell des Auswärtigen Amtes. Die Entscheidung, ob Touristen trotzdem in das betroffene Land oder die Region einreisen, bleibt ihnen überlassen. Nicht zuletzt zählt auch, ob das Zielland Einreisebeschränkungen hat, ob es Flüge gibt, wie die Lage vor Ort ist und ob es Rückreisemöglichkeiten nach Deutschland gibt.

Wer also überlegt, ob er trotz der Reisewarnung reist, sollte sich sehr genau mit diesen Aspekten beschäftigen. Im Klaren sein sollten sich Touristen auch über weitere Folgen, zum Beispiel hinsichtlich des Versicherungsschutzes.

Reisen trotz Reisewarnung: Krankenversicherung für Risikoländer

Denn wer trotz Reisewarnung in ein Risikogebiet reisen muss oder möchte, ist in der Regel nicht durch die Reisekrankenversicherung geschützt. Journalisten, Geschäftsreisende, Entwicklungshelfer oder Abenteurer müssen eine spezielle Krankenversicherung abschließen, die auch in Risikogebieten greift, erklärt das Branchenportal „reiseversicherung.com“.

Wichtig: „Individualreisende, die eine Versicherung für Gefahrenländer abschließen, müssen im Gegensatz zu herkömmlichen Reiseversicherungen mit eingeschränkten Leistungen, Selbstbehalten und deutlich höheren Prämien rechnen.“

Kann ich bei einer Reisewarnung kostenlos stornieren?

Es ist eine der aktuell meistgestellten Fragen unter Touristen: Dürfen Urlauber bei einer Reisewarnung grundsätzlich kostenlos stornieren?

Entscheidende Voraussetzung für eine kostenlose Stornierung ist nach den gesetzlichen Regelungen, dass am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ auftreten, welche die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Menschen an den Zielort erheblich beeinträchtigen. So steht es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes.

Das bedeutet: Eine Reisewarnung der Bundesregierung ist zwar ein starkes Indiz für die Möglichkeit der kostenfreien Stornierung, aber nicht zwingend notwendig. Auch ohne Reisewarnung können die Voraussetzungen gegeben sein.

Generell gilt: Jeder Tourist hat vor Antritt einer Pauschalreise die Möglichkeit hat, ohne Angabe von Gründen vom Reisevertrag zurückzutreten. Er ist dann jedoch verpflichtet, dem Reiseveranstalter eine „angemessene Entschädigung“ zu zahlen (Stornogebühr, § 651 h I 3 BGB).

Flug oder Hotel stornieren bei Reisewarnung: Geht das kostenlos?

Individualreisende, die alle Leistungen (Flug, Hotel, eventuell Mietwagen) einzeln gebucht haben, könnten größere Probleme bei der Stornierung bekommen. Denn: „Bei einem gebuchten Flug trägt immer der Passagier das Verwendungsrisiko“, sagt Reiserechtsanwalt Paul Degott.

Wenn Urlauber am Reiseziel also grundsätzlich einreisen dürfen, wird eine kostenfreie Stornierung sehr schwer, da keine Argumentationsgrundlage gegeben ist. In einem Fall aber ist eine kostenfreie Stornierung möglich: „Sollte ein Einreiseverbot herrschen oder Quarantäne-Pflicht, dann kann das ein Stornierungsgrund sein.“ Außerdem bieten viele Airlines derzeit aus Kulanz kostenlose Umbuchungen an.

Werden wegen der Reisewarnung nun alle Fernreisen storniert?

Nachdem die deutsche Regierung am 17. März 2020 die weltweite Reisewarnung ausgesprochen hat, stornierten die Reiseveranstalter sämtliche Auslandsreisen.

Zu erwarten ist daher nun, dass weiterhin alle Buchungen storniert werden, die einen Urlaub in einem Land umfassen, für das eine Reisewarnung gilt.

Tui beispielsweise schreibt diesbezüglich: „Beginnt Ihre Reise außerhalb Deutschlands erst ab 15. Juni 2020, gelten unverändert die in Ihrem Reisevertrag angegebenen Umbuchungs- und Stornobedingungen, sofern es keine Reisebeschränkungen seitens des Auswärtigen Amtes gibt.“

Etliche große Reiseveranstalter bieten ihren Kunden aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohnehin die Möglichkeit, unabhängig von der Reisewarnung, den im Sommer geplanten Urlaub auf einen späteren Zeitpunkt umzubuchen.