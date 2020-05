Eigentlich würdest du gern in den Urlaub fahren, aber das Geld ist wegen der Corona-Krise gerade knapp? Dann lass dir doch einfach einen Teil deiner Reisekosten abnehmen – etwa von deinem Urlaubsland.

Das Fernweh plagt dich schon seit Monaten und jetzt, da der Sommer-Urlaub 2020 in einigen Ländern wieder in greifbare Nähe rückt, ist die Urlaubskasse wegen der Corona-Pandemie bereits leer? Dann solltest du dich für ein Reiseziel entscheiden, das dir einen Teil deiner Ausgaben abnimmt. Klingt unrealistisch? Gibt es aber!

Wir zeigen dir, welche Urlaubsländer bei den Reisekosten helfen wollen, um den Tourismus wieder aufblühen zu lassen.

Sizilien will Hälfte der Flugkosten übernehmen

Die süditalienische Insel Sizilien schmiedet bereits große Pläne für das Ankurbeln des Tourismus. Demnach will die Regionalregierung Urlaubern anbieten, die Hälfte der Flugkosten zu übernehmen und jede dritte Nacht im Hotel zu bezahlen, sobald ein Urlaub angesichts der Corona-Krise wieder möglich ist.

Außerdem soll der Eintritt zu allen Museen und archäologischen Stätten auf Rechnung des Staates gehen. Entsprechende Gutscheine sollen auf der offiziellen Tourismus-Website der Region zum Download bereitstehen.

Für ganz Italien gilt ein entsprechendes Angebot zwar nicht, aber die italienische Regierung hat sich etwas für die Einheimischen und deren Sommer-Urlaub überlegt: Italiener sollen rund 800 Euro erhalten, wenn sie sich für einen Urlaub im eigenen Land entscheiden.

Bulgarien will Strandbesuch günstiger machen

Die Regierung Bulgariensübernimmt zwar nicht direkt deine Reisekosten, aber sie hilft dir, während deines Strandurlaubes in dem osteuropäischen Land etwas Geld zu sparen. Denn für Touristen sollen einige Strände künftig kostenlos sein, ebenso wie Sonnnschirme und Strandliegen. Übrigens: Bereits vor Corona gehörte Bulgarien zu den günstigsten Reisezielen in Europa.

Zypern will Kosten für Verpflegung bei Quarantäne übernehmen

Ein Sommer-Urlaub auf Zypern ist ab dem 9. Juni theoretisch wieder möglich. Zwar verlangt die Regierung bis zum 19. Juni einen negativen Corona-Test, aber die Einreise für deutsche Reisende ist grundsätzlich wieder möglich.

Und die Regierung sichert Urlauber finanziell ab: Wer sich während seines Urlaubes auf der Insel mit dem Coronavirus infiziert, der bekommt umfassende Unterstützung durch die Regierung. Zypern trägt dann etwa die Kosten für Medikamente, Verpflegung und Unterkunft während der Quarantäne, wie es in einem entsprechenden Strategie-Papier des Urlaubszieles heißt.

Mexiko: Kostenlose Nacht in Hotel

Wer an Mexiko denkt, der denkt unweigerlich auch an das Top-Reiseziel des Landes: Cancún. Und damit dorthin auch bald wieder viele Touristen kommen, haben sich die Hoteliers der Stadt ein besonderes Angebot für Urlauber überlegt: Sie bieten kostenlose Übernachtungen an, sobald die Corona-Pandemie Reisen wieder zulässt.

Das Angebot soll konkret eine kostenlose Nacht pro zwei bezahlte Nächte beinhalten. Außerdem setzen sich die Hotelbetreiber für Ermäßigungen bei Flugtickets ein.

Japan will Flugkosten mittragen

Japan will den Tourismus wiederbeleben. Dafür stellt die japanische Regierung finanzielle Mittel in Höhe von rund 18 Milliarden Euro zur Verfügung. Zu den Maßnahmen gehört auch das Angebot der Regierung, die Hälfte des Flugpreises der Urlauber zu übernehmen. Reisende könnten sich außerdem auch andere Leistungen der japanischen Tourismus-Branche anrechnen lassen, wie Hiroshi Tabata, Sprecher der Japan Tourism Agency, bei einer Pressekonferenz sagte. Ob damit aber Hotelübernachtungen oder Ausflüge gemeint sind, ließ er zunächst offen.

Großbritannien: Wird Inlandsurlaub gefördert?

Die britische Regierung will vor allem Urlaub im eigenen Land unterstützen. Laut einem Bericht auf der Website von „The Sun“ denken die Touristiker Großbritanniens dahingehend sogar darüber nach, Inlandsreisende finanziell zu unterstützen.

Visit-Britain-Chefin Patricia Yates sagte gegenüber dem Blatt: „Die Regierung könnte den Menschen zum Beispiel direkt Geld geben und sie damit dazu bewegen, Urlaub zu Hause zu machen.“ Bislang ist das aber nur eine Idee.