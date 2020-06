Wenn die Reisewarnung am 15. Juni für etliche Länder in Europa aufgehoben wird und die Länder ihre Grenzen öffnen, geht es für viele in den Sommerurlaub. Allerdings gelten für Urlauber in der Corona-Krise Regeln.

Nach wochenlangem Zittern fährt die Touristik in vielen beliebten Urlaubsländern wieder hoch. Neben der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gelten fast überall Schutzmaßnahmen wie die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung, Hygienerichtlinien und Abstandsregelungen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.

Allerdings wird die Reisewarnung am 15. Juni für etliche Ziele aufgehoben, und jedes Land hat eigene Vorgaben für Reisende. Der reisereporter hat sie für dich zusammengefasst.

Klick dich direkt zu dem Land, für das du dich interessierst:

• Kroatien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Italien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Türkei-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Griechenland-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Holland-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Österreich-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Spanien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Dänemark-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Portugal-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Frankreich-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

• Ägypten-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Kroatien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Seit dem 9. Mai 2020 gelten in Kroatien gelockerte Schutzmaßnahmen, um die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie einzudämmen. Die Grenzen sind daher für kroatische und europäische Urlauber offen.

Touristen aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland dürfen wieder ohne Nachweis von Gründen einreisen.

Folgende Regel gilt jedoch weiterhin: Urlauber müssen an der Grenze erklären, wo sie unterwegs sein werden und wie sie erreichbar sind, wenn beispielsweise in der Umgebung Coronavirus-Fälle bekannt werden. Kroatien rät, vor der Einreise online ein Formblatt auszufüllen – das würde die Wartezeiten an der Grenze verkürzen.

Diese Regeln gelten in Hotels und am Strand in Kroatien

Die Unterbringung von Gästen in Hotels und Ferienhäusern ist zugelassen. Eine Mundschutzpflicht gibt es nicht. Stattdessen setzen die Hotels auf Flyer und Informationstafeln zu Covid-19, die Fahrstühle sind mit einer verminderten Maximalanzahl an Menschen gekennzeichnet. Außerdem nimmt das Personal an Schulungen zu speziellen Hygienerichtlinien teil.

Am Strand und im Meer gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen. Darüber hinaus sind auf einer 100-Quadratmeter-Fläche maximal 15 Menschen erlaubt. Für sie stehen außerdem Infotafeln und Desinfektionsmittel bereit.

Italien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Nach wochenlanger Coronavirus-Zwangspause sind Italiens Grenzen seit dem 3. Juni 2020 wieder offen und die Einreise ist möglich: Ähnlich wie in Kroatien sind hier sowohl Inlands- als auch Auslandstouristen aus der EU willkommen. Die Quarantänepflicht entfällt, Urlauber müssen aber weiterhin damit rechnen, dass an Flughäfen, Bahnhöfen, in Museen und anderen öffentlichen Orten Coronavirus-Fieberscans durchgeführt werden.

Diese Regeln gelten in den Hotels und an Stränden in Italien

In italienischen Hotels ist neben „herkömmlichen“ Maßnahmen, etwa Abstandsregelungen und Mund-Nasen-Bedeckungen, die 1:10-Regel angesagt. Heißt im Klartext: Laut dieser Rechnung hat ein Gast etwa zehn Quadratmeter Fläche für sich. Die Besonderheit ist, dass diese Richtlinie im Gastronomiebetrieb nicht gilt. Stattdessen richten sich Betreiber hier nach den vorhandenen Sitzplätzen.

Auch in puncto Strand-Richtlinien ist Italien bereit für den Neustart der Touristik. Urlauber sind am Meer dazu verpflichtet, Zeitfenster zu buchen. Hinzu kommen Social-Distancing-Regeln: Zwischen den Sonnenschirmen gelten Mindestabstände, Freizeit- und Sportaktivitäten, die „zu Gruppentreffen führen“, sind verboten.

Türkei-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Die Türkei wagt erste Schritte aus der Covid-19-Krise – und will im Zuge dessen ab Mitte Juni Einreisen ermöglichen. Turkish Airlines will ab dem 10. Juni wieder internationale Flüge in die Türkei anbieten. Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für mehr als 160 Länder der Welt jedoch grundsätzlich bis zum 31. August verlängert – die Türkei ist hier inbegriffen.

Aber: Außenminister Heiko Maas machte Hoffnung, dass der Sommerurlaub in dem beliebten Land doch noch möglich werden könnte: „Wir werden innerhalb dieser Zeit überprüfen, ob eine Aufhebung der Reisewarnung für einzelne Länder möglich ist.“ Das hänge von mehreren Faktoren ab: den Infektionszahlen, dem Gesundheitssystem und den Sicherheitsmaßnahmen im Zielland sowie die Situation hinsichtlich der Flüge hin und zurück.

„Wir werden das ab jetzt intensiv prüfen, wir sind mit den Behörden und der Regierung der Türkei in engem Dialog“, so Maas an diesem Mittwoch.

Die Regierung will am Flughafen Wärmebildscans auf Covid-19 testen und bei Symptomen Coronatests durchführen. Die Kosten dafür sollen jedoch Deniz Ugur von Bentour zufolge entweder von der Regierung oder den Veranstaltern übernommen werden – und nicht von den Urlaubern selbst.

Diese Regeln gelten in der Türkei am Strand und im Hotel

Sobald der Tourismus wieder hochfährt, sind Reisende dazu verpflichtet, sich an die Maßnahmen der örtlichen Beherbergungsbetriebe zu halten. Hierzu zählen eine maximale Auslastung von 60 Prozent in Hotels, Sicherheitsabstände zwischen Liegen und Co. sowie eine Mundschutzpflicht in gemeinschaftlich genutzten Räumen. Des Weiteren ist die Selbstbedienung am Buffet verboten – all-inclusive soll es aber weiterhin geben, so Ugur.

Die Richtlinien, die künftig an Stränden gelten, sind noch nicht gänzlich ausgearbeitet. Klar ist aber, dass künftig eine Abstandspflicht à la Social Distancing Abhilfe schafft. Hierbei unterstützt die Regierung Touristen dann: Die Anzahl der Liegen verringert sich um die Hälfte.

Griechenland-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Gute Neuigkeiten für Griechenland-Fans: Das Land bereitet sich nach dem wochenlangen Corona-bedingten Stillstand der Touristik auf die Urlaubssaison vor. Am 1. Juli 2020 folgt Regierungschef Kyriakos Mitsotakis zufolge der Neustart für Direktflüge auf die griechischen Inseln.

Bereits ab dem 15. Juni können Deutsche ohne Quarantänepflicht einreisen, es gibt Flüge nach Athen und Thessaloniki. Stichprobenartig kann es zu Corona-Kontrollen am Flughafen kommen.

Diese Regeln gelten am Strand

Im Zuge der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen öffnete Griechenland landesweit die Strände. Das Baden im Meer ist demnach wieder erlaubt. Allerdings sind hier nur 40 Personen pro 1000 Quadratmeter Fläche erlaubt, unter einem Sonnenschirm lediglich zwei Liegen. Außerdem dürfen Betreiber gastronomischer Strand-Betriebe kein unverpacktes Essen oder Alkohol verkaufen.

Holland-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden nach wie vor keine Grenzkontrollen statt. Einem Urlaub steht in der Theorie daher nichts im Wege. Fast nichts: Denn die Touristik fährt „erst“ im Juni wieder hoch, seit dem 1. Juni 2020 haben die Cafés, Kneipen und Restaurants im Land wieder geöffnet.

Auch der Betrieb von kulturellen Einrichtungen, etwa Kinos und Museen, sowie von Beherbergungsbetrieben, beispielsweise Campingplätzen und Hotels, läuft wieder an. Aber es gelten Richtlinien wie eine Mund-Nasen-Bedeckung und Sicherheitsabstände.

Achtung: Trotz all der Schutzmaßnahmen des Landes steht es den Kommunen frei, die Zugänge zu beliebten Reisezielen wie Naturgebieten und Stränden zu sperren, insofern der Ansturm zu groß ist. Sicherheitshalber sollten sich Urlauber daher kurz vor ihrem Reise-Antritt über die örtlichen Regelungen informieren.

Ganz normaler Urlaub auf dem Campingplatz und in Ferienparks ist ab dem 1. Juli wieder möglich, dann werden die sanitären Einrichtungen wie Duschen und Klos wieder geöffnet.

Österreich-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Die Österreicher sind bereit dazu, die Touristik wieder hochzufahren. Passend dazu öffnete das Land seine Grenzen am 4. Juni für alle Länder außer Italien.

Reisende aus Deutschland und der Schweiz müssen künftig also nicht mehr für zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie nach Österreich fahren. Auch ein Gesundheitszeugnis oder der Nachweis eines dringenden Grundes, die Alpenrepublik zu besuchen, sind nicht mehr notwendig.

Seit dem 15. Mai 2020 sind gastronomische Betriebe in Österreich geöffnet, am 29. Mai folgten Beherbergungsbetriebe wie Hotels. Für sie gelten strenge Richtlinien, darunter eine Mundschutzpflicht an der Rezeption und im Eingangsbereich. Allerdings zählen die jeweiligen Gästegruppen als gemeinsamer Haushalt und sind daher nicht dazu verpflichtet, Abstand zu halten. Außerdem sind Hotelgäste in Wellness-Einrichtungen und sogar am Buffet willkommen.

Auch für Liebhaber der Sehenswürdigkeiten in Wien gibt es gute Neuigkeiten: Ein Großteil der beliebtesten Touristen-Hotspots ist bereits geöffnet. Hierzu zählen zum Beispiel das Unesco-Welterbe Schloss Schönbrunn, die Gartenanlagen des Belvedere, der Kronprinzen- und der Orangeriegarten im Schlosspark.

Spanien-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Ein Hoffnungsschimmer: Spaniens Ziel ist es, die Grenzen für ausländische Touristen im Juli zu öffnen. Dabei garantiert das Land Ministerpräsident Pedro Sánchez zufolge, dass Touristen keine Risiken eingehen oder verursachen.

Das sind große Versprechungen – vor allem, weil in Spanien noch immer der Notstand gilt. Nicht-EU-Bürger dürfen daher noch nicht einreisen, während alle anderen bei Reiseantritt zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet sind. Immerhin: Berufspendler und Angehörige von Transportunternehmen oder des Gesundheitswesens betreffen diese Richtlinien nicht.

Ein Großteil der gastronomischen Angebote wie Cafés und Restaurants öffnete im Zuge des Vier-Stufen-Plans der spanischen Regierung bereits unter Einschränkungen. In Hotels liegen die Prioritäten laut Sánchez künftig auf der ökologischen Nachhaltigkeit und der sanitären Sicherheit.

Auch die Regeln am Strand sind streng: Auf Mallorca beispielsweise sind Reisende aufgrund des Social Distancings dazu angehalten, einen Mindestabstand von zwei Metern zu wahren. Des Weiteren dürfen nur Grüppchen mit maximal 15 Personen gemeinsam ans Meer. Auch Calvià und Alcúdia begrenzen die Zahl der Gäste. Grundsätzlich bestimmen die jeweiligen Gemeinden aber selbst, wie sie vorgehen.

Dänemark-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Dänemark fährt den Tourismus hoch. Das Ziel der Regierungschefin Mette Frederiksen: eine „kontrollierte und schritteweise“ Öffnung, wodurch Touristen ab dem 15. Juni wieder einreisen können. Die Grenze war seit dem 14. März dicht.

Ähnlich wie in anderen Ländern dürfen Touristen aktuell aber nur einreisen, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Hierzu zählen eine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis, ein Gerichtstermin, das Sorgerecht für ein (Pflege-)Kind, der Besuch von Partnern sowie kranker Familienmitglieder und die Teilnahme an einer Beerdigung. Außerdem sind Reisende dazu verpflichtet, entsprechende Belege dabei zu haben.

Während Geschäfte, Cafés, Restaurants, Museen, Theater und Kinos bereits geöffnet sind, gestaltet sich der Neustart der Touristik schwierig. Der Vorstand des dänischen Berufsverbandes der Ferienhausvermieter sagte gegenüber „DR“, die Branche habe alleine in den vergangenen Monaten drei Millionen Übernachtungen von Reisenden verloren.

Der Druck, den Betrieb wieder aufzunehmen, ist also hoch. Laut Frederiksen können Touristen daher womöglich im nächsten Schritt der Grenzöffnung einreisen. Welche Richtlinien dann gelten, ist noch unklar.

In jedem Fall setzt Dänemark aktuell auf das Reduzieren von sozialen Kontakten – und im Zuge dessen auch auf Abstandsregelungen. Eine Mundschutzpflicht gibt es allerdings nicht.

Portugal-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Trotz der Coronavirus-Pandemie plant auch Portugal am 15. Juni, die Grenzen für Touristen gänzlich zu öffnen, sobald die weltweite Reisewarnung der Vergangenheit angehört. Dann bleiben nach Angaben des Auswärtigen Amtes nur die Einreisebeschränkungen der Azoren und der Insel Madeira.

Im Zuge der Lockerungen der Schutzmaßnahmen öffneten Geschäfte, gastronomische Betriebe und kulturelle Einrichtungen in Portugal bereits im Mai. Neben Abstandsregelungen gilt eine Mundschutzpflicht, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auf Campingplätzen und in Hotels gibt es noch Einschränkungen. Künftig schafft laut Inês Almeida Garrett, der DACH-Direktorin von Visit Portugal, ein Zertifikat Abhilfe, das die Schutzmaßnahmen und Hygienestandards in Beherbergungsbetrieben belegt.

Die offizielle Nutzung der Strände beginnt erst am 6. Juni 2020. Daher müssen Besucher derzeit mit erheblichen Beschränkungen rechnen, beispielsweise in Sachen Wassersport. Richtlinien, die für ganz Portugal gelten, gibt es bislang nicht. Die Regierung arbeitet Garrett zufolge an der Festlegung „der besten Maßnahmen“, um einen sicheren Strandbesuch zu ermöglichen.

Frankreich-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Für Fans von Bisous, Chardonnay und Baskenmützen gibt es gute Neuigkeiten: Frankreichs Ziel ist es, die Einreisebeschränkungen an der deutsch-französischen Grenze bis zum 15. Juni, also potenziell mit Ablauf der weltweiten Reisewarnung, aufzuheben. Vielerorts haben Campingpl#tze und Ferienhäuser bereits geöffnet, in Paris sollen die Öffnungen Ende Juni folgen.

Derzeit brauchen allerdings alle, die nach Frankreich einreisen, einen triftigen Grund, beispielsweise einen Job im Nachbarland. Des Weiteren sind Reisende dazu verpflichtet, eine sogenannte internationale Einreisebescheinigung mit sich zu führen.

Und wie ist die Lage an den Touristen-Hotspots? Ein Teil der Strände Frankreichs öffnete bereits – unter Einschränkungen wie dem Social Distancing. Allerdings ist die Zukunft der großen Sehenswürdigkeiten, etwa dem Louvre oder dem Eiffelturm, ungewiss. Klar ist: Die Regierung plant bis Ende Juni einen Neustart von „so vielen Sehenswürdigkeiten wie möglich“.

Ägypten-Urlaub 2020: Die Regeln für Reisende

Die Sehnsucht ist groß – immerhin gehört Ägypten zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Die Touristik litt zwar unter der Covid-19-Pandemie. Doch jetzt wagt die Branche erste Schritte aus der Krise. Für ausländische Staatsangehörige wie Deutsche gibt es nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch immer ein Einreiseverbot.

Wann es wegfällt und Urlaub in beliebten Orten wie Scharm el SCheich und Hurghada wieder möglich ist, ist unklar. Die ägyptische Regierung wartet nach eigenen Angaben noch „den richtigen Zeitpunkt“ ab. Wer aus dringenden Gründen abseits des Tourismus nach Ägypten reist, ist zu einer Gesundheitsüberprüfung samt Temperaturmessung und Covid-19-Test verpflichtet.

Entsprechend streng kommen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen daher. Neben einer nächtlichen Ausgangssperre gelten für Geschäfte begrenzte Öffnungszeiten. Bars, Cafés und Restaurants sind noch immer geschlossen.

Für Hotels erarbeiteten der Verband der Handelskammern und die ägyptische Hotelkammer ein Konzept mit präzisen Vorgaben, etwa zur Belegungsrate, der Hotel-Beschilderung und zu Dienstleistungen.

Fährt der Betrieb wieder hoch, gelten Hygienemaßnahmen wie regelmäßige Desinfektionen. Im Zuge dessen gibt es Sterilisatoren, Einweggeschirr und einen erhöhten Chlorgehalt in Hotelpools. Wasserrutschen und Wellness-Angebote hingegen bleiben gesperrt.

Zudem unterliegt das Personal einer Mundschutz- und Handschuhpflicht. Urlauber selbst wiederum sind dazu angehalten, einen Sicherheitsabstand zu anderen Hotelgästen zu halten.