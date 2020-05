Wann kann ich wieder in die Türkei reisen?

Das beliebte Urlaubsland will den internationalen Tourismus ab Juni schrittweise wieder hochfahren. Laut dem türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu gebe es gerade noch Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und Reiseveranstaltern.

Es müsse noch geklärt werden, wie und ab wann genau eine Reise von Deutschland in die Türkei möglich ist. Wann genau die Grenzen öffnen, ist also noch unklar. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines hat angekündigt, bis mindestens 10. Juni 2020 keine regulären Flüge anzubieten.

Wann öffnet Ägypten die Grenzen?

In Ägypten öffnen derzeit die Hotels schrittweise wieder für Einheimische. Dafür benötigen sie allerdings ein Sicherheitszertifikat, mit dem bestätigt wird, dass sie alle Gesundheitsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation befolgen. Bis Ende Mai ist eine Maximal-Auslastung der Zimmer von 25 Prozent möglich, ab Juni sind es 50 Prozent.

Ein genaues Datum für den Start des internationalen Tourismus gibt es bisher nicht. Jedoch hat Ägypten die Kosten für Touristenvisa im Juni, Juli und August gesenkt, um Reisen nach Covid-19 in das Land zu fördern. Außerdem will die Fluggesellschaft Condor ab Juli die Flüge nach Hurghada und zu sieben weiteren Zielen wieder aufnehmen.

USA: Wann ist eine Reise wieder möglich?

In den USA wütet die Corona-Pandemie weiterhin – die Covid-19-Fallzahlen und die entsprechende Anzahl an Todesfällen steigen noch immer rapide an. Deshalb ziehen die USA das Einreiseverbot für Urlauber aus Brasilien vor. Statt am 29. Mai tritt es nun am 27. Mai in Kraft. Dementsprechend werden transatlantische Reisen nicht so schnell möglich sein.

Bereits seit dem 13. März gibt es ein Einreiseverbot für Menschen aus den Schengenmitgliedsstaaten in Europa. Das betrifft auch Reisende aus Deutschland. Dennoch hofft Peter Beyer, Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, darauf, dass der Reiseverkehr zwischen Deutschland und den USA bald wieder möglich sein wird.

Wann können Urlauber wieder nach Thailand reisen?

Bis Ende Juni ist eine Reise in das beliebte Urlaubsland nicht möglich. Denn die thailändische Regierung hat das Flugverbot für internationale Flüge verlängert.

Das Land befindet sich jedoch in Gesprächen, um Reisen zwischen nahe gelegenen Ländern wie China und Südkorea zuzulassen. Inlandsflüge wurden bereits am 15. Mai wieder aufgenommen und auch die Hotels sollen demnächst wieder geöffnet werden.

Wann ist ein Urlaub in Kanada möglich?

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will die Grenzen am 23. Juni für den Tourismus öffnen. Bis dahin sind Pendler- und Fährreisen verboten. Luft-, Schienen- oder Seereisen sind allerdings bereits erlaubt.

Auch die Fluggesellschaft Air Canada soll ab Juni wieder zahlreiche Langstreckenziele anfliegen – darunter Frankfurt.

Wann öffnet Australien die Grenzen für Touristen?

Weiterhin fraglich bleibt die Grenzöffnung in Australien. Bisher weigert sich die Landesregierung, die geschlossene Grenze wieder zu öffnen.

Die Gesundheitsbehörde des Landes gab am 23. April bekannt, dass die Grenzen mindestens drei weitere Monate für Touristen geschlossen bleiben. Wann Urlauber wieder nach Australien reisen können, bleibt weiterhin unklar.

Neuseeland: Wann ist dort Urlaub wieder möglich?

Wann Neuseeland die Grenzen für den internationalen Tourismus öffnet, ist ebenfalls noch unklar. Als erstes dürfen vermutlich Australier wieder in ihr Nachbarland reisen. Die Regierungen befinden sich gerade in Gesprächen zur Einigung.

Anfang Mai machte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern wenig Hoffnung für den internationalen Tourismus. Sie sagte, es werde noch lange keine offenen Grenzen zum Rest der Welt geben.

Wann können Touristen auf die Malediven?

Für die Malediven ist eine schrittweise Öffnung der Grenzen vorgesehen: Ab dem 1. Juli soll der Zugang zu Charterflügen und kommerziellen Fluggesellschaften erfolgen – Pensionen sowie Hotels dürfen ab dem 1. August den Betrieb aufnehmen.

Bis dahin will die Regierung umfangreiche Regeln umsetzen, die Resorts und Touristen einhalten müssen. Resorts müssen bisher über eine sogenannte Safe-Tourism-Resort-Lizenz verfügen. Touristen dürfen dann nur in solch zertifizierten Unterkünfte reisen. Bei der Ankunft müssen sie einen Corona-Test am Flughafen durchführen lassen, und bis zum Ergebnis im Hotelzimmer bleiben.

Griechenland: Wann öffnen die Grenzen für Touristen?

Griechenland will ab dem 15. Juni wieder internationale Reisende begrüßen. In Großstädten und regionalen Provinzen öffnen ganzjährige Hotels ab dem 1. Juni. Die Wiedereröffnung von Saisonhotels ist für den 15. Juni geplant.

Unter strengen Auflagen haben bereits am 16. Mai 500 Strände wieder geöffnet. Für Urlauber gibt es spezielle Corona-Regeln. Ganz wichtig ist beispielsweise Social Distancing.

Ab wann ist Urlaub in Spanien wieder möglich?

Anders als in vielen anderen europäischen Ländern verzögert sich die Grenzöffnung in Spanien etwas. Einen festen Termin gibt es nicht, aber der spanische Premierminister sagt, das Land werde irgendwann im Juli seine Grenzen für Touristen öffnen. Was diese Aussage für die beliebte Urlaubsinsel Mallorca bedeutet, ist noch unklar.

Die Hoffnungen auf einen baldigen Spanien-Urlaub waren zuvor bei vielen Urlaubern gewachsen, da auch andere von der Pandemie schwer betroffenen europäischen Länder wie etwa Italien ihre Grenzen für Reisende bereits im Juni öffnen wollen. Zudem wird Deutschland die Reisewarnung für das Land wohl zum 15. Juni aufheben.

Immerhin sind Spaniens Strände vielerorts wieder geöffnet, für Reisende gibt es spezielle Corona-Regeln.

Ab wann ist ein Sommerurlaub in Italien möglich?

Das stark vom Coronavirus gebeutelte Land Italien verkündete Mitte Mai ganz überraschend, dass es seine Grenzen ab dem 3. Juni wieder für Touristen öffnet. Dann entfällt auch die zweiwöchige Quarantäne bei der Einreise.

Allerdings gelten für Urlauber weiterhin Einschränkungen. Beispielsweise gilt in geschlossenen Räumen wie Supermärkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen sowie in Bars und Restaurants eine Mundschutzpflicht. Reisende sollten also ihre Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen.

Wann öffnet Kroatien die Grenzen?

Für alle Urlaubshungrige gibt eine gute Nachricht: Die Grenzen sind für kroatische und europäische Urlauber bereits offen. Doch wie in allen Ländern hat auch Kroatien spezielle Regeln und Einschränkungen für Touristen.

So ist eine Einreise beispielsweise unter anderem nur möglich, wenn sie im wirtschaftlichen Interesse das Landes liegt. Urlauber sind aber dazu verpflichtet, die Gründe an der Grenze mithilfe eines Dokuments zu belegen, beispielsweise in Form von Buchungsbestätigungen oder Nachweisen über Eigentum.

Grenzen zu Österreich, Schweiz und Frankreich öffnen im Juni

Seit 16. Mai sind die Landesgrenzen zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich wieder für Personen geöffnet, die ihren Lebenspartner oder ihre Verwandten besuchen wollen. Ab dem 15. Juni sollen sie auch für den Tourismus wieder öffnen – genau wie die Grenzen zu Frankreich.

Um die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie einzudämmen, gibt es für Touristen in Österreich, der Schweiz und Frankreich bestimmte Regeln. So herrscht in Österreich wie in Deutschland zum Beispiel eine Mund-und-Nasen-Schutz-Pflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln.