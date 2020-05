Pfingsten steht vor der Tür: Wo ist trotz des Coronavirus der Urlaub am langen Wochenende erlaubt? Der Überblick über Regeln an Nord- und Ostsee, Bayern und Harz in Deutschland sowie in Holland.

Der 25. Mai markiert einen Wendepunkt für Urlauber in Deutschland: Ab dem heutigen Montag dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen in den beliebten Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wieder öffnen und Touristen aus anderen Bundesländern wieder einreisen!

Auch in anderen Bundesländern öffnen die Hotels pünktlich zum Wochenende wieder, sodass einem Pfingsturlaub in Deutschland nichts entgegenstehen sollte. Oder? Der reisereporter erklärt, was möglich ist und wie es in anderen Ländern aussieht. Klick dich direkt zu dem Thema, das dich interessiert:

• Das sind die Termine für Hotelöffnungen in Deutschland

• Ist der Pfingsturlaub an Nordsee und Ostsee erlaubt?

• Kann ich eine Tagestour ans Meer machen?

• Sind die Jugendherbergen an Pfingsten geöffnet?

• Kann ich an Pfingsten nach Holland?

Wo ist in Deutschland Urlaub an Pfingsten trotz Corona erlaubt?

Pro Bundesland gibt es eigene Regeln, fest steht aber: Der Pfingsturlaub ist für Deutsche im eigenen Land theoretisch überall möglich.

An diesen Terminen dürfen die Hotels wieder öffnen

Das sind die Termine für die Hotelöffnungen in Deutschland für Touristen aus allen Bundesländern:

Baden-Württemberg: Freitag, 29. Mai

Bayern: Samstag, 30. Mai

Berlin: Montag, 25. Mai

Brandenburg: Montag, 25. Mai

Bremen: Montag, 18. Mai

Hamburg: Mittwoch, 13. Mai (maximale Belegungsquote: 60 Prozent)

Hessen: Freitag, 15. Mai

Mecklenburg-Vorpommern: Montag, 25. Mai (maximale Belegungsquote: 60 Prozent)

Niedersachsen: Montag, 25. Mai (maximale Belegungsquote: 60 Prozent)

Nordrhein-Westfalen: Montag, 18. Mai

Rheinland-Pfalz: Montag, 18. Mai

Saarland: Montag, 18. Mai (maximale Belegungsquote: 75 Prozent)

Sachsen: Freitag, 15. Mai

Sachsen-Anhalt: Donnerstag, 28. Mai

Schleswig-Holstein: Montag, 18. Mai

Thüringen: Freitag, 15. Mai

Ist Pfingsten Urlaub an Nordsee und Ostsee erlaubt?

Der Pfingsturlaub an der deutschen Küste ist trotz der Coronavirus-Pandemie erlaubt. Seit dem 25. Mai dürfen die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wieder öffnen, in Schleswig-Holstein bereits seit dem 18. Mai.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige Anzeige

Darf wirklich jeder an die Nord- oder Ostsee fahren? Die Antwort lautet: Nein. Zum einen benötigt jeder, der Urlaub machen will, eine bestätigte Buchung. Und selbst dann ist nicht garantiert, dass die Anreise erlaubt ist. Das Problem: Viele Häuser sind nach wie vor über Pfingsten ausgebucht. Allerdings gilt für die erste Phase der Hotel-, Ferienwohnung- und Campingplatz-Öffnungen eine Auslastungsgrenze – die liegt bei 60 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Kann ich eine Tagestour ans Meer machen?

Wer keinen richtigen Kurzulaub machen will oder kein Zimmer mehr bekommen hat und nun aus einem anderen Bundesland nur für einen Tag ans Meer fahren will, der hat schlechte Karten. Denn: Touren ohne Übernachtung sind meist tabu.

In Schleswig-Holstein dürfen Tagestouristen zwar seit dem 18. Mai wieder in das Bundesland einreisen – doch für die Nordsee-Inseln wurde für die Feiertage ein Betretungsverbot beschlossen. Demnach gilt für Amrum, Föhr, Sylt, Pellworm und für die meisten Halligen: Tagestouristen dürfen an Pfingsten (zwischen dem 30. Mai um 6 Uhr und dem 1. Juni um 20 Uhr) nicht kommen. Auch in Sankt Peter-Ording sind Tagestouristen an den Feiertagen tabu.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt: „Tagesausflüge sind weiterhin NICHT möglich. Dies soll erst in einer fünften Phase möglich werden. [...] Für diese Phase ist noch kein Startpunkt festgelegt worden“, teilt die Landesregierung mit.

Niedersachsen teilt mit: „Ausgeschlossen bleibt nach wie vor der Tagestourismus. Auf eine Insel gelangt nur, wer mindestens eine Übernachtung nachweisen kann. Es ist sichergestellt, dass alle Gäste auf die Insel übersetzen können, die einen Beherbergungsnachweis vorlegen.“

Sind die Jugendherbergen an Pfingsten geöffnet?

Die 14 DJH-Landesverbände würden die Vorgaben der jeweiligen Behörden umsetzen und prüfen, welche Jugendherbergen wann und unter welchen Voraussetzungen öffnen können. Der Bundesverband hat eine Übersicht zur Verfügung gestellt, welche Jugendherberben Buchungen für 2020 entgegennehmen und wann sie öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich an Pfingsten nach Holland reisen?

An Pfingsten zieht es üblicherweise jede Menge Touristen aus Deutschland in die Niederlande – für einen Urlaub an der Nordsee oder zum Shoppen nach Venlo, Roermond und Enschede. Wie sieht das nun am langen Wochenende aus? Grundsätzlich gilt nach wie vor die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Es gibt jedoch kein Einreiseverbot für EU-Bürger, die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland ist geöffnet. Es kommt jedoch stichprobenartig zu Kontrollen.

Ist Shoppen an Pfingsten in den Niederlanden erlaubt?

In Venlo wurden Regeln aufgestellt, die gewährleisten sollen, dass ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden können. Deutsche, die in Venlo einkaufen wollen, seien zwar willkommen. Sie sollen aber so oft wie möglich alleine kommen, belebte Situatonen vermeiden und auf der rechten Seite der Einkaufsstraße gehen, teilt die Stadt mit.

Vor Christi Himmelfahrt hatte Venlo gewarnt: Gruppen, die nicht einer Familie angehörten und ohne Abstand unterwegs seien, drohe ein Bußgeld von 390 Euro pro Person. Und sollte es in der Stadt zu voll werden, könnten auch Parkplätze und Parkhäuser schließen oder Zufahrtsstraße abgeriegelt werden, sodass keine neuen Besucher mehr einfahren können.

Kann ich Nordsee-Urlaub in den Niederlanden machen?

Touristische Übernachtungen sind fast in den gesamten Niederlanden wieder erlaubt – allerdings bleiben die gemeinschaftlichen Wasch- und Sanitärräume weiterhin geschlossen. Daher sind einige Campingplätze nur eingeschränkt oder gar nicht geöffnet. Gruppenunterkünfte können nur von Familien, die in einem Haushalt wohnen, genutzt werden.