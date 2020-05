Gute Nachrichten für Reisefans: Sommerurlaub in Europa scheint nun doch in greifbare Nähe zu rücken. „Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben“ – das sagte EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. Normal werde diese Sommersaison in Corona-Zeiten allerdings nicht. Es werde „Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen“ geben.

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch, 13. Mai, Empfehlungen für Vorkehrungen in Hotels und bei der Anreise geben. Der reisereporter informiert dich hier heute live im großen Überblick, welche Maßnahmen in den Reiseländern in Europa umgesetzt werden, wann die Grenzen geöffnet werden könnten – und warum wir dann trotzdem nicht gleich alle in den Urlaub dürfen.

Grenzen zu Frankreich, Österreich und Schweiz werden geöffnet

Die Grenzen in Deutschland zu den Nachbarländern sind vor etwa zwei Monaten geschlossen worden. Nun steht fest: Bald werden sie, zumindest zu einigen Ländern, wieder geöffnet. Das teilte Innenminister Horst Seehofer am Mittwoch in der Bundespressekonferenz mit.

Die Grenzen zu Frankreich, Schweiz und Österreich sollen ab dem 15. Juni wieder geöffnet werden. Das sei die „klare Zielsetzung“, so Seehofer. Voraussetzung dafür sei, dass es in punkto Infektionsgeschehen weiter so günstig weiterlaufe, wie es aktuell der Fall sei. Von Samstag, 16. Mai, an, solle es statt systematischer nur noch stichprobenartige Kontrollen zu den drei Ländern geben.

Die Grenzkontrollen zu Luxemburg sollen sogar bereits ab dem 16. Mai beendet werden. Bei Dänemark sei das ebenfalls möglich, so Seehofer. Der genaue Zeitpunkt soll zwischen beiden Regierungen gemeinsam festgelegt werden.

Nach Polen werden Deutsche bist mindestens Mitte nächsten Monats nicht reisen können, das Land hat angekündigt, die Grenzen bis zum 12. Juni dicht zu lassen.

Wann ist Urlaub in Spanien, Italien und Griechenland möglich?

Das sind zumindest positive Nachrichten für Urlauber, die Reisen in Deutschlands direkte Nachbarländer angeht. Aber: Was ist mit den beliebtesten Reisezielen der Deutschen, wie Spanien, Italien und Griechenland? Wann ist dort Urlaub wieder planbar? Darauf ging Horst Seehofer nicht näher ein. Er sagte lediglich: „Flugverbindungen von Italien und Spanien nach Deutschland werden weiterhin nicht möglich sein.“

Auch die direkten Nachbarländer von Spanien und Italien würden die Grenzen nicht öffnen. Grund dafür sei, dass beide Risikogebeite seien und sie mit zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern weltweit gehören.

Wann sollen die restlichen Grenzen in Europa geöffnet werden?

Wann also die restlichen Grenzen innerhalb der EU wieder geöffnet werden und damit der freie Reiseverkehr wieder stattfinden kann, ist noch unklar. Fest steht nur: Reisen werden nicht gleichzeitig wieder in alle Länder wieder möglich werden.

Die Grenzkontrollen sollen offenbar vorsichtig wieder gelockert werden – denkbar wären demnach zunächst sogenannte Touristenkorridore. Wenn die epidemiologische Situation in zwei Ländern vergleichbar sei, dann könne dort zuerst gelockert werden, heißt es auch von der EU-Kommission.

Auch Griechenland fordern schnelle Grenzöffnungen

Auch Griechenland drängt auf eine sehr rasche Rückkehr zur Grenzöffnung in Europa. „Unser Ziel ist es, möglichst bis zum 15. Juni auf die Wiedereröffnung von Reisen zwischen EU-Ländern hinzuarbeiten“, heißt es in einem griechischen inoffiziellen Dokument, das der Kommission am Montag vorgelegt wurde, berichtet „Politico“.

Wird der Sommerurlaub jetzt in allen Ländern möglich?

Sobald die Grenzen geöffnet sind, ist die größte Hürde für freies Reisen genommen. Damit der internationale Flugverkehr aber wieder aufgenommen werden kann und die Hotels an den Urlaubszielen wieder für Touristen aus dem Ausland öffnen können, müssen noch weitere Voraussetzungen erfüllt werden.

Die wichtigste ist dafür, dass Tourismus wieder möglich wird: Die Ausbreitung des Coronavirus im Zielland ist deutlich zurückgegangen und über längere Zeit auf niedrigem Niveau. Außerdem muss das Gesundhetissystem so gut aufgestellt sein, dass Krankenhäuser bei einem möglichen erneuten Anstieg der Infektionszahlen nicht überlastet wären.

Wann sind interkontinentale Reisen wieder möglich?

Fest steht laut Innenminister Horst Seehofer: Die Grenzen zu Drittstaaten außerhalb der EU sollen weiter geschlossen bleiben, und zwar bis mindestens zum 15. Juni, entsprechen damit den Empfehlungen der EU-Kommission.

Welche Auflagen wird es an den Urlaubszielen geben?

Urlauber sollen vor der Abreise offenbar auf einer Online-Karte prüfen können, wie die Situation in ihrem Reiseziel ist. Eine solche Karte, in denen einzelne Regionen angezeigt werden können, solle nun aufgesetzt werden, berichtet die „Deutsche Presseagentur“.

Welche Regeln werden an den Stränden gelten?

Handtuch an Handtuch wird es weder an Pools noch an Stränden geben, darin sind sich Experten und Politiker einig. Daher könnte es Maßnahmen geben, um an den Stränden für genügend Abstand zwischen den Urlaubern zu gewährleisten.

Diese Hygienepflichten sollen in Hotels gelten

Grundsätzlich müsste in den Hotels die Grundregeln wie Mindestabstand und regelmäßiges Händewaschen eingehalten werden. Die EU-Kommission präsentiert in einem Empfehlungsentwurf, welcher der „Deutschen Presseagentur“ vorliegt, aber noch weitere Maßnahmen, die in allen Hotels umgesetzt werden müssten. Das Personal müsse geschult werden und die Gäste sollten regelmäßig über Neuigkeiten der Behörden informiert werden.

Für den Fall eines Corona-Ausbruchs in der Unterkunft müsse eine Kontaktverfolgung gewährleistet sein. Außerdem wird es wohl Zeitslots für die Pool-Nutzung, das Fitnessstudio sowie Frühstück und Abendessen geben. Für Restaurants oder Cafés solle eine Maximalzahl an Gästen festgelegt werden.

Was ist, wenn der Sommerurlaub doch abgesagt wird?

Noch ist die Planung der europäischen Länder zu Grenzöffnungen und Regeln am Urlaubsziel recht vage – Stornierungen von Reiseveranstaltern und Airlines sind daher aktuell noch wahrscheinlich. Welche Rechte haben Verbraucher in diesem Fall?

Anbieter müssen Kosten für Pauschalreisen und Flugtickets erstatten – Reisende können, müssen aber nicht, einen Gutschein akzeptieren. So sieht es das aktuelle deutsche Reiserecht vor.

Deutschland will Verbraucher jedoch dazu verpflichten, bei Absagen in der Corona-Krise vorerst einen Gutschein statt einer Erstattung zu akzeptieren, und pochte bei der EU-Kommission darauf, die Gutscheinlösung verpflichtend im EU-Pauschalreiserecht zu verankern.

Doch aus Brüssel gibt es kein grünes Licht: Verbraucher sollten im Falle abgesagter Reisen weiterhin die Wahl haben. Vielmehr sollten die EU-Staaten die Gutscheine möglichst attraktiv machen. Zum einen sollen sie gegen Insolvenz abgesichert werden und bis zu ihrem Ablauf gegen Geld eingetauscht werden können.