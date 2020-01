Mykonos-Check – ist die griechische Insel was für dich?

Mykonos ist nicht irgendeine Insel, denn: Sie weiß, wie man feiert. Die Insel lockt junge Urlauber an, aber nicht nur. Ob Mykonos zu dir passt, weißt du nach diesem Text.

1. Strände auf Mykonos

Dann gibt es noch Agios Ioannis im Südwesten oder Agios Sostis im Nordosten der Insel. Letzter ist besonders schön und auch bei Einheimischen beliebt, weil es hier keine teure Infrastruktur gibt. Also Sonnenschirm und was zum Snacken mitnehmen!

Mykonos ist eine tolle Partyinsel, und wenn du genau deshalb hinfahren willst, mach dich auf Richtung Süden. Paradise Beach und Super Paradise Beach haben die Liegen, die Wasserbananen, den Champagner und die Party. Deine Füße stehen hier in feinem Sandstrand vor türkisblauer Meereskulisse – weshalb die Strände nach wie vor zu den schönsten der Kykladen zählen. Oder magst du lieber ruhige Strände zum Lesen und Chillen?

2. Sightseeing auf Mykonos

Einen der hübschesten Hafenorte der griechischen Inseln überhaupt ist der von Mykonos-Stadt (auch Chora genannt). Von hier aus sind es nur ein paar hundert Meter nach „Little Venice“, wo dem Namen nach ein paar Häuser direkt ans Wasser gebaut sind. Hier oder gegenüber in derselben Mini-Bucht an den berühmten Windmühlen sind die Sonnenuntergänge besonders romantisch. Am besten du schnappst dir Drink und Babe und hockst dich davon eingerahmt auf eine Mauer.

Danach ist Zeit, die Kunstszene der Hauptstadt als Partyvorprogramm zu studieren. Der Legende nach wurde Apollon, der griechische Gott der Künste, auf Mykonos geboren – das kann man fast spüren. Noch deutlicher vor Augen aber ist die griechische Geschichte denen, die vom Hafen aus einen Tagesausflug auf die Nachbarinsel Delos unternehmen. Die reine Museumsinsel zeigt dir, wie es im antiken Griechenland aussah und ist eine gute Abwechslung zum Party-Trubel.