Wandern in Bayern oder Strandurlaub an der Nord- und Ostsee: Aktuell ist das noch verboten. Doch die Chancen für den Sommerurlaub in Deutschland stehen nicht schlecht. Welche Regelungen bald gelten.

Dass die Deutschen in diesem Sommer den Urlaub in Spanien, Italien, Griechenland oder der Türkei verbringen, ist unwahrscheinlich. Denn ob und wann die europäischen Urlaubsländer ihre Grenzen öffnen, ist ungewiss. Die Reisewarnung wurde vom Auswärtigen Amt verhängt und bis mindestens 14. Juni verlängert.

Dabei handelt es sich zwar nicht um ein Verbot, jedoch wird vor Reisen ins Ausland eindringlich gewarnt und von ihnen abgeraten. Die großen Reiseveranstalter haben daher bis Mitte Juni alle Urlaube im Ausland abgesagt.

Was bedeutet die Reisewarnung für Urlaub in Deutschland?

Auch das Reisen in Deutschland ist aktuell nicht möglich. Zwar gilt auch hier kein absolutes Verbot, aber, so heißt es beim Innenministerium: Auf private Reisen soll verzichtet werden. „Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. Übernachtungsangebote im Inland werden weiterhin nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.“

Zudem gelten in mehreren Bundesländern Einreisebeschränkungen: Alle deutschen Inseln in der Nord- und Ostsee sind für Touristen gesperrt. Zudem verbieten Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt Urlaubern die Einreise – zumindest Mecklenburg-Vorpommern will Besitzer von Zweitwohnungen ab dem 1. Mai wieder ins Land lassen. In Niedersachsen dürfen Hotels, Campingplätze und private Vermieter keine Gäste mehr aufnehmen.

So soll Urlaub in Deutschland wieder möglich werden

Für den Sommerurlaub im eigenen Land gibt es aber Hoffnung, der Tourismus soll schrittweise wieder hochgefahren werden. Die Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beschreiben in einem „Drei-Phasen-Szenario“ den Weg zurück in Richtung Normalität.

Zunächst könnten im ersten Schritt bundesweit Museen und Zoos geöffnet werden, später dann Restaurants, Bars und Kneipen. Mit Phase drei soll der Übernachtungstourismus ohne Einschränkung erlaubt sein. Bei einem Gipfeltreffen am 6. Mai soll über Termine entschieden werden.

Wir zeigen, welche beliebten Ziele in Deutschland sich langsam wieder für den Tourismus öffnen wollen – und wer zuerst dorthin darf.

Mecklenburg-Vorpommern: So wird Ostsee-Urlaub möglich

Das Bundesland im Nordosten Deutschlands will den Tourismus mit einem Fünf-Phasen-Plan wieder hochfahren:

Ostsee​ kommen. Gastronomie wird vorsichtig wieder hochgefahren. Möglicher Termin: 11. Mai. Übernachtungen für Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern werden erlaubt. Gäste aus anderen Bundesländern dürfen wieder in Mecklenburg-Vorpommern übernachten. Tagestourismus und internationaler Tourismus werden wieder erlaubt.

Die Phasen werden aber nur begonnen, wenn bis zum Entscheidungstermin für eine Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern am 5. Mai wichtige Fragen wie Hygienekonzepte beantwortet sind und der Reproduktionsfaktor weiter unter 1,0 bleibt, also die Anzahl der Menschen, die ein Corona-Infizierter ansteckt, unter einer Person bleibt.

Wann ist Urlaub in Schleswig-Holstein wieder möglich?

Auch das nördlichste Bundesland, Schleswig-Holstein, plant einen Neustart des Tourismus in mehreren Schritten. Zuerst soll die Erlaubnis für die Nutzung von Zweit- und Ferienwohnungen durch ihre Eigentümer erlaubt werden, voraussichtlich ab 4. Mai 2020.

Anschließend soll die Erlaubnis der Nutzung von Ferienwohnungen für Gäste sowie danach von Übernachtungen in Hotels erfolgen. Zum Schluss soll Schleswig-Holstein wieder für den Tagestourismus geöffnet werden. Zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Schritte erfolgen, steht derzeit noch nicht fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Niedersachsen noch ohne Plan, aber Strandkörbe in Cuxhaven vermietet

Das Reiseverbot für Niedersachsen gilt vorerst noch bis zum 6. Mai, und es gibt bisher noch keine konkreten Pläne, wie und wann der Tourismus an der Nordsee und im Harz wieder stattfinden darf. Kleiner Lichtblick für Anwohner in Cuxhaven: Die Stadt will ab dem 1. Mai wieder die Strandkorb-Vermietung erlauben – allerdings nur für Bewohner der Stadt beziehungsweise des Landkreises.

Bayern: Wie steht’s ums Wandern im Bayerischen Wald?

In Bayern wird frühestens in der Woche nach dem 1. Mai darüber disktuiert, wie und wann Hotels und Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen. Es besteht die Hoffnung, dass dies bei rückläufigen Infektionszahlen im Juni der Fall sein könnte. Warum später als in anderen Bundesländern? Tatsächlich hat Bayern mit mehr als 41.000 Fällen die höchste Infektionszahl unter den Bundesländern in Deutschland, daher agiert der Freistaat bezüglich Lockerungen mit äußerster Vorsicht.

Eine Lockerung bezüglich der Ausgangssperre, die es den Bayern erlauben würde, wieder zu touristischen Zwecken den Wohnort zu verlassen und beispielsweise einen Ausflug an die Seen oder in die Berge zu machen, könnte schon vorher möglich sein.

Baden-Württemberg: Wann ist Urlaub im Schwarzwald und am Bodensee möglich?

Baden-Württemberg will den Tourismus im Land bald wieder hochfahren, derzeit wird ein Konzept erarbeitet, das unter Einhaltung strenger Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen weitere Öffnungsschritte nach dem 4. Mai ermöglichen soll. Erste Lockerungen könnte es aus Sicht von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) schon ab Mitte Mai geben, berichtet der „SWR“.