Wenn Reisen ins Ausland diesen Sommer wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, könnte der deutsche Norden zum echten Sehnsuchtsort werden. Aktuell jedoch sind auch die Inseln in Nord- und Ostsee gesperrt, Ende März mussten die letzten Urlauber Sylt, Rügen, Norderney, Usedom und Co. verlassen.

Und Deutschland bleibt auch noch bis mindestens zum 6. Mai touristisches Sperrgebiet, die Vermietung von Zimmern und Unterkünften zu touristischen Zwecken wird bundesweit mit Bußgeldern geahndet.

Himmelfahrt-Urlaub an Nordsee und Ostsee möglich?

Es gibt aber Hoffnung auf Lockerungen: Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gaben jetzt Pläne bekannt, wie der Tourismus schrittweise wieder hochgefahren werden könnte.

Urlaub auf Rügen und Usedom: Das plant Mecklenburg-Vorpommern für die Ostsee

Losgehen soll es in insgesamt fünf Phasen, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Als Erste dürfen Besitzer einer Zweitwohnung und Dauercamper ein langes Wochenende an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern genießen: Sie dürfen ab dem 1. Mai wieder kommen, das bestätigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Weitere Phasen würden dann vom Infektionsfaktor abhängen: Der entscheidende Zeitpunkt ist der 4. Mai, bis dahin muss der Reproduktionsfaktor unter 1,0 bleiben, aktuell liegt er in Mecklenburg-Vorpommern bei 0,4. Der Faktor ergibt sich aus der Anzahl der Menschen, die eine erkrankte Person durchschnittlich ansteckt.

In Phase zwei dürfte dann die Gastronomie langsam öffnen, eventuell bereits ab dem 6. Mai. Zu diesem Zeitpunkt könnten auch Bootsverleiher und Strandkorb-Vermieter wieder öffnen dürfen. Auf die Stufen drei, vier und fünf dürften sich Urlauber besonders freuen, denn sie beinhalten die Reise-Erlaubnis für Gäste.

Zunächst sollen Touristen aus Mecklenburg-Vorpommern wieder an der Ostsee übernachten dürfen, im Anschluss auch Reisende aus anderen Bundesländern. Wenn alles gut läuft, könnte zu Himmelfahrt der Reiseverkehr innerhalb Deutschlands wieder erlaubt werden. In der letzten und fünften Phase könnte die Rückkehr zum Tagestourismus und zum internationalen Tourismus wieder beginnen.

Dass der Tagestourismus mit als Letztes wieder hochgefahren werden soll, hat folgenden Grund: Während man im Hotel die Identität der Gäste kennt und es damit leichter wäre, im Fall einer Erkrankung die Infektionskette zurückzuverfolgen, ist der Tagestourismus am schwersten zu steuern.

Dabei könnte in bestimmten Regionen ein Online-Anmeldeverfahren oder ein Ticketkonzept helfen. Dann würde man die Identität der Gäste auch hier kennen, so lautet ein Vorschlag aus Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein: Erste Reisen ans Meer ab 4. Mai

Wie sieht es aus mit dem Urlaub auf Sylt, Amrum, Föhr und Fehmarn? Auch im nördlichsten Bundesland wurde ein Stufenplan für den Tourismusbereich beschlossen. Zunächst sollen auch in Schleswig-Holstein Menschen ihre Ferienwohnungen oder -häuser besuchen können, in denen sie mit Zweitwohnsitz gemeldet sind.

Nach Informationen des Tourismusverbandes könnte das ab dem 4. Mai wieder möglich sein. Die Erlaubnis würde aber genau wie in Mecklenburg-Vorpommern nur für die Eigennutzung gelten.

In Schritt zwei sollen vermietete Ferienwohnungen, in denen die Gäste autark leben können, wieder genutzt werden können. Zur Auflage gemacht werden könnte, dass in großen Anlagen nicht alle Ferienwohnungen öffnen dürfen.

In Stufe drei wäre die Öffnung von Hotels erlaubt. Voraussetzung: Es darf nur eine bestimmte Höchstzahl an Betten belegt werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss es eine gastronomische Möglichkeit geben, sich mit Essen zu versorgen. Ganz zum Schluss sollen auch in Schleswig-Holstein die Tagestouristen wieder begrüßt werden. Zu welchem Zeitpunkt die Phasen beginnen, darüber wollen Bund und Länder am 30. April beraten.

Niedersachsen: Sommerurlaub auf den Ostfriesischen Inseln?

Und wie sieht es in Niedersachsen aus? Können die Deutschen im Sommer auf Borkum, Norderney und Wangerooge wieder Urlaub machen? Tatsächlich hat das Bundesland bisher keine konkreten Pläne vorgestellt. Bisher hieß es lediglich, das Thema werde diskutiert.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist laut einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ aber „vorsichtig optimistisch“, dass der Sommerurlaub in Niedersachsen nicht ins Wasser fällt. Allerdings werde es voraussichtlich weniger Touristen geben als sonst.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte aber deutlich, dass er bei der Lockerung oder der Verschärfung von Maßnahmen gegen das Coronavirus ein abgestimmtes Verhalten aller Bundesländer anstrebt. Wahrscheinlich ist also auch in Niedersachsen ein mehrstufiger Plan zur Wiederaufnahme des Tourismus.