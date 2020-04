Kroatien hat am 19. März 2020 eine generelle Einreisesperre für Touristen verhängt, die noch bis mindestens 18. Mai gilt, das teilt die Botschaft mit. Dass direkt danach wieder Urlaub in dem Land möglich sein werden, ist noch nicht beschlossen.

Kroatien will im Sommer Tourismus möglich machen

Aber: Kroatien will trotz der Corona-Krise in diesem Sommer Urlaub im Land möglich machen, zunächst einmal sollen tschechische Touristen kommen dürfen. Es wird überlegt, einen „Toruismus-Korridor“ zwischen beiden Ländern zu schaffen.

„Wir haben schon mit Tschechien besprochen, dass sie ihre Vorschläge machen und wir unsere“, sagte Tourismusminister Gari Cappelli am Dienstag dem staatlichen Radiosender „HRT“. Sein Ministerium entwickle aktuell mit Gesundheitsexperten einen Plan, wie sich das Land schon bald für Touristen öffnen könnte.

Urlaub in Kroatien? Für Deutsche vielleicht bald möglich

Ganz aufgeben müssen aber auch Deutsche die Hoffnung auf einen Urlaub in 2020 nicht: Kroatiens Premierminister Andrej Plenković twitterte, er habe auch über Maßnahmen zur Öffnung für den Tourismus mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie den ungarischen und slowenischen Premierministern Viktor Orban und Janez Janša gesprochen.

Danas sam razgovarao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, uoči sutrašnje videokonferencije #EUCO, o organizaciji #ZagrebSummit u novim okolnostima, provedbi mjera obrane protiv #COVID19 te mogućnostima usklađenog #EU modela za turistički sektor. pic.twitter.com/m8rnl2k3Ya — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 22, 2020

Die Corona-Maßnahmen sollen in Kroatien stufenweise gelockert werden, damit Urlaub für Touristen aus Ländern mit ähnlicher Corona-Lage möglich werde, so das Ergebnis der Sitzung der kroatischen Regierung am Donnerstag. Ab wann, das steht aber noch nicht fest.

Plenković zeigte sich zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird: „Alle, mit denen ich gesprochen habe, wollen in den kommenden Wochen ein Modell finden, damit die Grenzen geöffnet und die Leute in der Sommersaison nach Kroatien kommen können“, zitiert die „Kleine Zeitung“ aus Österreich den Premierminister.

Es sei zwar klar, dass es kein Rekordjahr wie in den vergangenen drei Jahren geben könne, „aber wir arbeiten daran, dass wir in den neuen Rahmenbedingungen den Tourismus ermöglichen können.“

Wird die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes verlängert?

Nicht zuletzt hängt eine solche Lösung aber auch von der deutschen Bundesregierung ab: Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt zunächst bis zum 3. Mai. Ob sie verlängert wird, steht noch nicht fest. Zuletzt hatte Angela Merkel gesagt, dass über weitere Lockerungen im Land erst am 6. Mai entschieden werden könne, berichtet das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.