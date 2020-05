Abwarten, stornieren oder auf 2021 verschieben? Diese Frage stellen sich immer noch viele Reisende, die für 2020 einen Sommerurlaub geplant haben. Denn die Reisewarnung könnte zwar ab dem 15. Juni für insgesamt 31 Länder in Europa aufgehoben werden – allerdings sind nicht zuletzt die Einschränkungen in den Reisezielen selbst dafür entsscheidend, ob der Urlaub möglich wird.

Wie sich die Lage an den beliebtesten Reisezielen der Deutschen entwickelt und ob Urlaub dort im Juni, Juli oder doch erst später wieder möglich sein könnte, erfährst du in unserem Überblick:

Sommer-Urlaub 2020: Wohin können wir trotz Corona wann in Europa reisen?

Kanaren und Balearen: Wann ist Urlaub in Spanien möglich?

Kilometerlange Sandstrände, Tapas, Bars, Shops: Rund 3,5 Millionen Deutsche machen pro Jahr Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca. Der Auftakt der Partysaison in Bierkönig und Megapark fiel wegen der Corona-Krise flach, nun naht mit dem Sommer die Hauptsaison – was wird aus den Reisen in Corona-Zeiten?

Spanien kündigte bereits früh an, die stark vom Tourismus abhängige Wirtschaft „so schnell wie möglich“ reaktivieren zu wollen, im Vordergrund müssten aber Regelungen für die „Sicherheit des Urlaubsziels“ und der Bewohner der Inseln stehen, zitiert die „Mallorca Zeitung“ die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol. Zunächst hatte es geheißen, der Auslandstourismus werde nicht vor Jahresende in Ganz kommen. Doch dann die Kehrtwende: Ab Juli sollen die Grenzen für Urlauber geöffnet werden.

Die Regierung hatte einen Stufenplan hin zur neuen Normalität und zur Wiederaufnahme des Tourismus vorgestellt:

Phase null (Vorbereitungsphase, auf Mallorca ab 4. Mai)

Phase eins (Startphase, auf Mallorca frühestens ab 11. Mai): Bars und Restaurants sollen Außenbereiche öffnen dürfen, aber bei nur 30 Prozent Belegung. Hotels dürfen unter strengen Auflagen öffnen.

Phase zwei (Mittelphase, auf Mallorca frühestens ab 25. Mai): Auch die Innenbereiche sollen öffnen dürfen, ebenfalls bei 30 Prozent Belegung.

Phase drei (Übergang zur neuen Normalität bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs, auf Mallorca frühestens ab 8. Juni): Die Strände öffnen unter Bedingungen der Sicherheit und des Abstands.

Während der gesamten Übergangszeit bleiben Reisen nur innerhalb der Inseln oder Provinzen erlaubt. Das bedeutet: Die Bewohner von Mallorca, Menorca, Ibiza und Co. dürfen nicht aufs Festland oder auf die Nachbarinseln fahren oder umgekehrt.

Wann dürfen Deutsche wieder nach Spanien reisen?

„Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wiederaufgenommen werden“, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Rede an die Nation am 23. Mai. Zum 1. Juli soll die Quarantänepflicht für Ausländer bei der Einreise fallen. Bereits vor der offiziellen Öffnung für den Tourismus solle es eine Testphase mit wenigen urlaubern geben, berichtet die „Mallorca Zeitung“.

Flüge auf die spanischen Inseln sollen schnellstmöglich aufgenommen werden

Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, will aber weiter Gespräche mit den wichtigsten Quellmärkten (darunter ist Deutschland) führen und klären, wie die Flüge auf die spanischen Inseln möglichst bald wieder aufgenommen werden können.

Die Balearen seien darauf vorbereitet, ab dem Moment, in dem die Reisebeschränkungen in Europa aufgehoben seien, die Urlauber zu empfangen.

Tui-Chef Fritz Joussen sagte beispielsweise, dass der Reiseveranstalter ab Juli wieder nach Mallorca fliegen will.

Kreta, Rhodos, Kos: Sommerurlaub in Griechenland?

Die griechischen Inseln Kreta und Rhodos lagen im vergangenen Jahr im Ranking der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen auf Platz zwei und drei, direkt hinter Mallorca. Doch mehrere Monate waren die Strände dort praktisch menschenleer. Direktflüge nach Deutschland finden nach wie vor nicht statt und es gilt eine Einreisesperre wegen der Corona-Krise für von Covid-19 betroffene Länder (Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Türkei und Niederlande).

Wann öffnen die Hotels in Griechenland wieder?

Die Hotels sind seit dem 22. März geschlossen, sie sollen jedoch im Laufe des Junis oder Anfang Juli wieder öffnen – ab dem 1. Juni beginnt nach Angaben der Tourismusorganisation „Visit Greece“ eine einmonatige Phase der Wiedereröffnungen in mehreren Schritten für Restaurants, Cafés, Freizeitparks und Hotels.

Wann dürfen deutsche Urlauber wieder nach Griechenland?

Die Regierung in Athen drängt auf eine sehr rasche Rückkehr zur Grenzöffnung in Europa. „Unser Ziel ist es, möglichst bis zum 15. Juni auf die Wiedereröffnung von Reisen zwischen EU-Ländern hinzuarbeiten“, heißt es in einem inoffiziellen griechischen Dokument, das der EU-Kommission am Montag, 12. Mai, vorgelegt wurde, berichtet „Politico“.

Der Premierminister beschrieb bereits mögliche Bedingungen, unter denen Ausländer in das Land einreisen können: vorherige Tests auf Covid-19, europäische Gesundheitsprotokolle und Überwachung.

Ab Juli gibt es wieder Flüge auf die griechischen Inseln

Für den Sommerurlaub auf Rhodos, Kreta, Korfu, Santorin und Zakynthos sieht es gut aus: Ab Juli soll es wieder Direktflüge aus Deutschland auf die griechischen Inseln geben.

Urlaubsziel Türkei: Ist das Verreisen im Sommer möglich?

In der Türkei gelten seit dem 27. März Kontakt- und Reisebeschränkungen. Urlaub für Deutsche ist derzeit nicht möglich, es gilt eine Einreisesperre für mehrere von Covid-19 betroffene Staaten.

Wann dürfen Deutsche wieder in die Türkei fliegen?

Aber es gibt gute Neuigkeiten: Ab Juni soll es wieder Flüge von Deutschland in die Türkei geben – die Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München sind im Gespräch für die Wiederaufnahme des Flugverkehrs von Turkish Airlines. Insgesamt sollen 22 Ziele in 19 Ländern wieder angeflogen werden, und zwar 75-mal pro Woche.

Das Land plane ab dem 14. Juni mit Urlaubern aus Deutschland, so der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu.

Leere Straßen in Istanbul, dort gelten Ausgangsbeschränkungen.

Hotels in der Türkei öffnen ab Mai

Bereits im Mai öffnen die Hotels in den Städten und Ferienorten am Mittelmeer wieder – und im Probelauf von türkischen Touristen genutzt werden dürfen.

Hotels, Feriendörfer und der gesamte Dienstleistungssektor im Tourismusbereich sollen von einem speziellen Coronavirus-TÜV geprüft werden. Für Flughäfen, Flugzeuge und Reisebusse gibt es zudem Gesundheitsprotokolle.

Ist Italien-Urlaub im Sommer 2020 möglich?

Italiens Wirtschaft ist durch die Coronavirus-Pandemie extrem gebeutelt, hängt doch auch dieses Land ökonomisch stark vom Tourismus ab. Die Einreise ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes jedoch aktuell verboten – es sei denn, sie ist zwingend notwendig, was mit einer Einreiseerklärung belegt werden muss.

Wann öffnen die Hotels in Italien?

Im gesamten Land sind Hotels seit Anfang März geschlossen. Wann sie wieder öffnen? Unklar. Bars und Restaurants durften am 18. Mai und Museen sowie Bibliotheken am 19. Mai wieder öffnen. Auch die Strände in Italien sind wieder geöffnet.

Bei den Regeln zum Schutz der Besucher entstanden neben Diskussionen zu Zulassungsbeschränkungen an Stränden, Desinfektionsmitteln an Sonnenliegen oder Maskenpflicht beim Sonnen auch skurrile Ideen. Eine italienische Firma hatte Entwürfe für Plastik-Boxen für den Strand vorgestellt. Diese betehen aus Plexiglas und Aluminium, sind quadratisch, zwei Meter hoch, 4,5 Meter breit und haben eine Eingangstür.

Wann dürfen Deutsche wieder nach Italien reisen?

Bei all den Diskussionen um Lockerungsmaßnahmen in Bezug aufs Reisen steht aber wie in anderen Ländern auch erst einmal der Inlandstourismus im Fokus. Die Zeitung „La Repubblica“ berichtet etwa von der Idee eines Urlaubsbonus für Italiener.

Aber auch Deutsche werden wohl Sommerurlaub in Italien machen dürfen. In der Nacht zum 16. Mai verkündete die italienische Regierung in Rom, dass die Grenzen ab dem 3. Juni geöffnet werden sollen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Italien soll wohl zum 15. Juni aufgehoben werden,

Wie steht es um den Sommerurlaub in Kroatien?

Kroatien will trotz der Corona-Krise tschechischen Touristen in diesem Sommer den Urlaub in dem Land möglich machen. Die Regierung brachte als eine der ersten das Stichwort „Tourismus-Korridor“ zwischen europäischen Ländern ins Gespräch.

Wann dürfen deutsche Urlauber wieder nach Kroatien?

Auch Deutsche können auf den Sommerurlaub 2020 hoffen, die Reisewarnung der Bundesregierung für Kroatien könnte zum 15. Juni aufgehoben werden. Die Grenzen sind bereits jetzt wieder für ausländische Touristen geöffnet, wenn sie ein Boot oder eine Unterkunft in dem Land besitzen oder die Einreise im wirtschaftlichen Interesse des Landes liegt.

Wann öffnen die Hotels in Kroatien?

Die Hotels öffnen schrittweise wieder, es gibt wie auch in Deutschland Regelungen bezüglich des Mindestabstandes, Flyer und Infotafeln erklären die Maßnahmen.

Wann ist Urlaub in Ägypten wieder möglich?

Urlaub in Ägypten ist aktuell nicht möglich: Touristische Flüge in das Land sind nach wie vor ausgesetzt, öffentliche Strände in beliebten Badeorten wie Hurghada und Scharm el-Scheich sind weiterhin geschlossen. Wann sich das ändert, ist derzeit unklar.

Einige Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wurden jedoch gelockert. Die seit Ende März geltende nächtliche Ausgangssperre gilt inzwischen nur noch zwischen 21 und 6 Uhr, teilt das Auswärtige Amt mit. Geschäfte müssen um 17 Uhr schließen, Restaurants und Cafés sind komplett dicht.

Wann öffnen die Hotels in Ägypten?

Die Hotels sollen allerdings in einigen Wochen wieder öffnen, bis Anfang Juni fahre der Betrieb zu 25 Prozent hoch. Anschließend sei eine Leistung von 50 Prozent denkbar. Übernachten dürfen sollen aber erst mal nur Touristen aus Ägypten.

Wann dürfen deutsche Urlaubre wieder nach Ägypten?

Wann Reisen für Deutsche in das Land wieder möglich sind, steht noch nicht fest. Von der Regierung heißt es, man warte auf den besten Zeitpunkt.

Österreich: Können Deutsche im Sommer Urlaub machen?

Können wir im Sommer in Österreich Urlaub machen? Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gab schon Mitte April Anlass zur Hoffnung: Es gebe Möglichkeiten für eine Einigung mit Deutschland, sodass wir zumindest eher wieder nach Österreich als in andere Länder reisen könnten.

Wie eine solche bilaterale Lösung aussehen könnte, ist noch nicht im Detail klar: Sollte es für die einreisenden Urlauber Gesundheitschecks geben? Würde der Aufenthalt räumlich oder zeitlich begrenzt?

Welche Pflichten hätten die Unterkünfte? Auf all diese Fragen gibt es noch keine Antwort. Aktuell müssen Reisende an der Grenze ein ärztliches Zeugnis vorweisen.

Wann dürfen Deutsche wieder nach Österreich reisen?

Aber: Die aktuell geschlossene Grenze zwischen Österreich und Deutschland soll bereits am 15. Juni wieder vollständig öffnen. Und bereits seit dem 15. Mai werden nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.

Wann öffnen die Hotels in Österreich?

Auch die Restaurants dürfen seit dem 15. Mai wieder öffnen, ab dem 29. Mai soll in Hotels wieder ein regulärer Betrieb erlaubt sein. Auch andere Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten dürfen wieder öffnen.

Berge, Seen und schmucke Städte – Österreich ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Wann dürfen wir wieder dorthin reisen? (Symbolfoto)

Wann ist Nordsee-Urlaub in den Niederlanden möglich?

„Kom niet naar Nederland. Bleibt zu Hause, restez à la maison!“ Das war der Appell, den Ministerpräsident Mark Rutte vor den Osterferien an Deutsche, Belgier und Franzosen richtete. Auch wenn keine Grenzkontrollen stattfinden: Touristen sind in den Niederlanden derzeit unerwünscht.

Eineinhalb Meter Abstand auch auf den Tulpenfeldern in den Niederlanden.

Und das machen auch etliche Maßnahmen deutlich: In den Provinzen Zeeland, Twente und Rijnmond-Rotterdam sind alle Übernachtungen zu touristischen Zwecken verboten.

Zumindest in Zeeland dürfen die Tourismusbetriebe der Region seit dem 1. Mai zunächst 15 Prozent ihrer Bettenkapazität wieder an Übernachtungsgäste vermieten. Aber: Gruppen von mehr als zwei Personen werden weiterhin polizeilich aufgelöst.

Frankreich: Wann ist Urlaub wieder möglich?

Paris, die Bretagne, die Côte d’Azur: Frankreich hat viele beliebte Urlaubsziele, vor allem im Sommer. Das Ziel der Regierung ist es, bis zum 15. Juni alle Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Deutschland aufzuheben.

Die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich werden seit dem 11. Mai schrittweise aufgehoben, die Strände sollen aber noch bis mindestens 1. Juni für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben, kündigte Regierungschef Édouard Philippe an. Erst Ende Mai soll klar sein, ob im Juni auch Cafés, Restaurants und Bars wieder öffnen können. Aktuell wird über eine Verlängerung des Ausnahmezustandes bis zum 10. Juli diskutiert.

Wann öffnen Hotels in Frankreich wieder?

Campingplätze, Hotels und Museen müssen bis mindestens zum 2. Juni dicht bleiben. Große Museen wie der weltberühmte Louvre in Paris werden ihre Türen wohl nicht vor September wieder öffnen dürfen.

Portugal: Klappt der Sommerurlaub an der Algarve?

Schwindelerregend hohe Steilklippen, Buchten wie aus dem Bilderbuch und tosendes Meer: Portugal ist für viele Deutsche ein beliebtes Reiseziel für den Sommerurlaub. Für sie gibt es gute Neuigkeiten: Denn das Land will Reisen trotz Corona-Krise ermöglichen.

Nur für Madeira und die Azoren gelten für deutsche Staatsbürger nach Angaben des Auswärtigen Amtes Einreisebeschränkungen. Und auch die weltweite Reisewarnung gilt noch bis zum 14. Juni – danach könnte sie aufgehoben werden.

Derzeit müssen Urlauber bei der Einreise nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch erklären, wieso und wohin sie reisen. Eine allgemeine 14-tägige Hotel-Quarantäne gibt es auf dem portugiesischen Festland aber nicht.

Wann öffnen Hotels in Portugal wieder?

João Fernandes, der Leiter des Tourismusverbands in Algarve, zeigte sich hinsichtlich des Sommerurlaubs optimistisch. „Wir gehen davon aus, dass ab Juni wieder ausländische Touristen in die Algarve kommen“, erklärte er gegenüber der „Deutschen Welle“. „Nicht so viele wie im Vorjahr, aber sie werden kommen.“

An der Algarve seien bereits mehr als zwei Drittel der Hotels geöffnet, bis zum Juli sollen fast alle Hotels wieder Besucher empfangen können. Auch im Rest des Landes bereiten sich die Hoteliers bis Mitte Juni auf neue Besucher vor.

Seit dem 18. Mai sind Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants unter Auflagen wieder für Besucher geöffnet. Die offizielle Nutzung der Strände beginnt erst mit dem 6. Juni 2020 – grundsätzlich ist dort dann ein Mindestabstand zwischen den Strandbesuchern von 1,5 Metern und zwischen allen Sonnenschirmen von 3 Metern vorgeschrieben.

Island: Wann ist der Urlaub wieder möglich?

Spätestens seit der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2016 lieben die Deutschen Island. Doch auch für dieses Reiseziel gelten aufgrund der Corona-Pandemie nach Angaben des Auswärtigen Amtes Einschränkungen – obwohl Island die Ausbreitung des Coronavirus in den vergangenen Wochen fast zum Erliegen gebracht hat. Seit einigen Tagen werden es keine neuen Fälle gemeldet.

Wer aktuell trotz der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes einreist, muss sich bei der Ankunft in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese Regelung gilt noch bis zum 15. Mai 2020. Spätestens ab dem 15. Juni 2020 sollen die Beschränkungen für internationale Reisende nach Angaben der isländischen Regierung gelockert werden. Dann sollen Urlauber bei der Ankunft am Flughafen einen Corona-Schnelltest machen. Nur Menschen mit einem positiven Testergebnis müssen danach in 14-tägige Quarantäne.

Wann öffnen Hotels in Island wieder?

Restaurants und Geschäfte werden – mit einigen Einschränkungen – wahrscheinlich geöffnet bleiben. Auch die Hotels sind weiterhin geöffnet. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage betreiben viele Ketten aktuell aber nur einen Teil ihrer Unterkünfte.

Dänemark: Was wird aus dem Ferienhaus-Urlaub?

Es gibt Grund zur Hoffnung, dass im Juni die Einreisebestimmungen in Dänemark langsam gelockert werden. Allerdings könnte das zunächst nur Urlauber betreffen, die dort ein Ferienhaus gebucht haben. Noch bis zum 31. Mai bleiben die Grenzkontrollen bestehen, dann will Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über das weitere Vorgehen entscheiden. Auch die Durchfahrt für einen Urlaub in Schweden ist aktuell nicht erlaubt.

Der Branchenverband der Ferienhausvermieter fordert eine Grenzöffnung spätestens zum 21. Mai, damit schon am Himmelfahrtswochenende die ersten Ferienhaus-Touristen aus Deutschland kommen können. Allerspätestens sollte die Einreise aus Branchensicht ab dem 29. Mai pünktlich zu Pfingsten ermöglicht werden. Das berichtet der dänische Rundfunk.

Ist Sommer-Urlaub in Bulgarien möglich?

Am 13. Mai hat Bulgarien den nationalen Notstand nach zwei Monaten beendet. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bleiben aber weiterhin größtenteils in Kraft. So dürfen Reisende aus Deutschland derzeit nicht nach Bulgarien reisen, solange sie nicht eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Bulgarien haben. Und auch dann müssen sie nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne. Darüber informiert die Deutsche Botschaft in Sofia.

Diese Maßnahmen gelten vorerst bis zum 14. Juni 2020. Ob und unter welchen Voraussetzungen die Einreise für Urlauber danach wieder erlaubt wird, ist derzeit noch unklar. Doch es gibt noch Hoffnung für den Sommerurlaub in Bulgarien: Das Land gehört zu den Teilnehmern einer Konferenz von mehreren Urlaubsländern in Europa, an der auch Bundesaußenminister Heiko Maas am 18. Mai teilnimmt. Darin diskutieren die Länder über Grenzöffnungen, Quarantänebestimmungen und Maßnahmen zu sicheren Reisen in Corona-Zeiten.

Wie steht es um den Sommer-Urlaub in Slowenien?

Slowenien lockert allmählich die Corona-Maßnahmen. So müssen Reisende mit Wohnsitz in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat, die keine Symptome einer Coronavirus-Erkrankung haben, bei Ein- oder Durchreise nicht mehr in Quarantäne.

Allerdings liegt der grenzüberschreitende Personennah- und Fernverkehr dem Auswärtigen Amt zufolge weiterhin still. Die drei internationalen Flughäfen in Slowenien – Ljubljana, Maribor, Portorož – sind seit dem 12. Mai wieder geöffnet. Größere Hotels mit mehr als 30 Zimmrn bleiben aber bis auf weiteres geschlossen.

Polen: Wann ist Urlaub wieder möglich?

Das deutsche Nachbarland Polen ist besonders bei Wellnessurlaubern beliebt, die gleichzeitig die Ostsee genießen wollen. Aber auch ein Städtetrip nach Warschau steht bei vielen Urlaubern auf der Reiseliste. Nun gibt es Grund zur Hoffnung, dass Touristen aus dem Deutschland Ende Juni dort wieder hinreisen können.

„Wenn die Situation weiterhin positiv ist, können wir möglicherweise Ende Juni unsere Grenzen öffnen“, sagte Iwona Bialobrzycka, Direktorin des polnischen nationalen Tourismusbüros in London.

Seit dem 18. Mai sind in Polen die Hotels bereits für Einheimische geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen: Es darf sich nur eine begrenzte Anzahl an Menschen in einem Gebäude aufhalten. Das bezieht sich sowohl auf Besucher als auch auf Mitarbeiter. Vor dem Betreten des Gebäudes werden Temperaturprüfungen durchgeführt. Das Personal muss ständig Gesichtsmasken und Handschuhe tragen. Regelmäßige Desinfektion von Schaltern, Griffen, Zahlungsterminals, Hotelzimmerschlüsseln, Aufzügen und Toiletten ist Pflicht.

Hinweis: Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen. Er stellt angesichts der ständigen Neuerungen in den Ländern und auch der dadurch auftretenden Widersprüche keine rechtsverbindliche Beratung dar.