Abwarten, stornieren oder aufs nächste Jahr verschieben? Diese Frage stellen sich derzeit wohl alle, die für 2020 einen Sommerurlaub geplant oder sogar schon gebucht haben. Wegen der Coronavirus-Krise und der daraus resultierenden weltweiten Reisewarnung haben Veranstalter alle Reisen bis zum 3. Mai gestrichen.

Ob die Maßnahmen verlängert werden, ist noch unklar, entschieden wird darüber wohl erst am 30. April. Das sind die Bedingungen, die für die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes erfüllt sein müssten:

Die Grenzen der Urlaubsländer müssen wieder für den Reiseverkehr geöffnet werden.

Der internationale Flugverkehr muss wieder aufgenommen werden.

Auslandsreisende müssen ohne Probleme wieder zurück nach Deutschland kommen können.

Letztendlich hängt also alles davon ab, wie sich die Situation in den Hauptreisezielen entwickelt. Und diese gehören zum Teil zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern: Spanien hat immerhin die zweitmeisten bestätigten Corona-Fälle weltweit, hinter den USA. Auf Platz drei folgt Italien, dahinter Frankreich.

Heiko Maas: „Normale Urlaubssaison wird es diesen Sommer nicht geben“

„Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.“, sagt Deutschlands Außenminister Heiko Maas an diesem Dienstag. Er verwies auch darauf, dass bis Ende August auch alle Großveranstaltungen abgesagt worden seien.

Im Moment gebe es aber noch in vielen Ländern Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. „Das sind keine Voraussetzungen, mit denen man überhaupt einen erholsamen Urlaub verbringen kann.“ Trotzdem schloss Maas nicht völlig aus, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden und Reisen mit gewissen Einschränkungen möglich werden. Eine Prognose sei enorm schwer, sagte er.

Trotzdem: Viele Menschen wollen wissen, wie die Chancen für den Urlaub auf Mallorca im Juni stehen, ob der Flug im Juli nach Rhodos geht oder ob die Reise an die Adria im August planmäßig stattfindet? Wie sich die Lage an den Zielen entwickelt und wann Urlaub dort wieder möglich sein könnte, erfährst du in unserem Überblick:

Sommerurlaub 2020: Welche Reiseziele sind wann möglich?

Mallorca, Fuerteventura und Co.: Sommerurlaub in Spanien möglich?

Kilometerlange Sandstrände, Tapas, Bars, Shops: Rund 3,5 Millionen Deutsche urlauben jährlich auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca. Der Auftakt der Partysaison in Bierkönig und Megapark ab Ende April fiel wegen der Corona-Krise flach, nun naht mit dem Sommer die Hauptsaison – doch was ist in Corona-Zeiten überhaupt möglich?

Die Regierung in Madrid dämpft verfrühte Euphorie und Erwartungen: Der Tourismus werde in Spanien nicht vor Jahresende in Gang kommen. Das Land werde die touristischen Aktivitäten erst dann wieder aufnehmen, wenn es „Garantien für außerordentlich sichere Bedingungen“ gebe, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero. Spanien hat 210.200 bestätigte Fälle, weltweit haben nur die USA mehr. Die Ausgangssperre im ganzen Land wurde am Sonntag bis zum 9. Mai velängert.

Gespenstisch: Diese Leere an Mallorcas Stränden sind wir nicht gewohnt.

Zwar wolle Spanien die stark vom Tourismus abhängige Wirtschaft „so schnell wie möglich“ reaktivieren, im Vordergrund müsse aber die „Sicherheit des Urlaubsziels“ und der Bewohner der Inseln stehen, zitiert die „Mallorca Zeitung“ die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol.

Die Regierung arbeitet dafür an einem Zwei-Stufen-Plan zur Wiederaufnahme des Tourismus. Dieser sieht vor, im Sommer zunächst die produzierenden Betriebe wieder zu öffnen. Aber erst 2021 werde wieder voll auf ausländische Touristen gesetzt, wie Tourismusministerin María Reyes Maroto bestätigte. Auf Mallorca wurde ein „Saisonstart light“ für Juli oder August ins Spiel gebracht, allerdings auch hier zunächst mit nationalen Urlaubern.

Kreta, Rhodos, Kos: Sommer-Urlaub auf griechischen Inseln?

Die griechischen Inseln Kreta und Rhodos lagen im vergangenen Jahr im Ranking der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen auf Platz zwei und drei, direkt hinter Mallorca. Doch aktuell sind die Strände dort praktisch menschenleer, und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben.

Alle Hotels in Griechenland sind seit dem 22. März geschlossen, die Einreisesperre wegen der Corona-Krise für von Covid-19 betroffene Länder (Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Türkei und Niederlande) gilt noch bis mindestens zum 15. Mai, berichtet der „Greek Reporter“ unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde.

Wann der Tourismus wieder hochgefahren wird, ist unklar. „Es ist sehr schwierig, in diesen Zeiten vorauszuplanen, weil wir nicht wissen, wie lange die Angst vor dem Coronavirus andauern wird“, sagte der Präsident des griechischen Hotelierverbandes, Grigoris Tasios.

Ursprünglich waren die Hoteliers davon ausgegangen, Ende Mai wieder öffnen zu können. Aktuell rechnen sie eher im Juli damit. „Aber dies ist spekulativ, da alles davon abhängen wird, wie sich die Virus-Situation entwickeln wird“, sagte Tasios.

Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis kündigte am Montag an, die Regierung werde in den nächsten Tagen ihre Zeitpläne für die Wiederöffnung für den Tourismus vorlegen, berichtet das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. „Ich halte die diesjährige Saison nicht für verloren”, so der Minister. Er dämpfte aber gleichzeitig die Erwartungen: „Wir müssen Geduld haben, diese Krise ist wie ein Marathonlauf.”

Urlaubsziel Türkei: Arbeit an Zertifizierungssystem

Die Türkei liegt auf Platz acht der am schwersten von Corona-Infektionen betroffenen Länder, so zeigen es die Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA. Insgesamt sind in dem Land bisher 2.140 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg am Dienstag um etwa 4.000 auf insgesamt 90.980. In dem Land gelten seit dem 27. März Kontakt- und Reisebeschränkungen. Urlaub für Deutsche ist derzeit nicht möglich, es gilt eine Einreisesperre für mehrere von Covid-19 betroffene Staaten.

Mitte Mai rechnen Politiker in dem Land mit Lockerungen. Wenn alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in der Türkei Erfolg zeigen, sollen im Juni erste inländische Touristen wieder reisen können.

Leere Straßen in Istanbul, dort gelten Ausgangsbeschränkungen.

Das Land arbeite zudem an einem „international anerkannten Zertifizierungssystem“, um Tourismusdestinationen als „coronavirusfreie Zonen unter bestimmten Systemvoraussetzungen“ zu deklarieren, zitiert die Tageszeitung „Hürriyet“ den Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy. „Wir werden die Tourismuseinrichtungen dazu bringen, diese Zertifikate bis Ende Mai zu erhalten“, so der Politiker. Flughäfen, Hotels, Restaurants, Museen und archäologische Stätten würden gemäß den Regularien der sozialen Distanzierung neu eingerichtet. Andererseits müssten Touristen Gesundheitsdokumente vorlegen, die international anerkannt seien.

Wenn alle Prozesse abgeschlossen seien, würde die türkische Regierung Kontakt mit touristischen Herkunftsländern aufnehmen, um Reisevorbereitungen zu treffen. „Über Verträge mit anderen Ländern werden wir Flüge nach Flughafen-Zeitplänen starten“, sagte Ersoy. Der internationale Tourismus werde in mehreren Phasen anlaufen: Zuerst erwarte der Minister Einnahmen aus asiatischen Ländern. In Phase zwei würden sich die Tourismuszahlen aus Deutschland und Österreich schnell erholen – so lautet die geplante und noch hypothetische Vorgehensweise.

Und Ersory dämpfte auch die Erwartungen an einen Sommerurlaub für ausländische Touristen: Russische und britische Touristen könnten Schwierigkeiten haben, bis Ende Juli ins Land zu kommen, sagte der Minister.

Ist Italien-Urlaub im Sommer 2020 möglich?

Italien hat nach den USA und Spanien mit 181.228 die drittmeisten bestätigten Corona-Fälle weltweit. Die Wirtschaft des Landes ist extrem gebeutelt, hängt doch auch dieses Land ökonomisch stark vom Tourismus ab. Die Einreise ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes jedoch aktuell verboten – es sei denn, sie ist zwingend notwendig, was durch eine Einreiseerklärung belegt werden muss.

Trotzdem werden in Italien derzeit Stimmen laut, welche die Öffnung der Badeanstalten an den Stränden fordern. Bei der Diskussion um den Schutz der Besucher entstehen neben Diskussionen zu Zulassungsbeschränkungen an Stränden, Desinfektionsmitteln an Sonnenliegen oder Maskenpflicht beim Sonnen auch skurrile Ideen: Eine italienische Firma hat Entwürfe für Plastik-Boxen für den Strand vorgestellt. Diese betehen aus Plexiglas und Aluminium, sind quadratisch, zwei Meter hoch, 4,5 Meter breit und haben eine Eingangstür.

Bei all den Diskussionen um Lockerungsmaßnahmen in Bezug aufs Reisen steht aber wie in anderen Ländern auch erst einmal der Inlandstourismus im Fokus. Die Zeitung „La Repubblica“ berichtet etwa von der Idee eines Urlaubsbonus für Italiener. Die Chancen für den Sommerurlaub in Italien für Deutsche sind eher gering.

Wie steht es um den Sommer-Urlaub in Kroatien?

Kroatien will trotz der Corona-Krise tschechischen Touristen in diesem Sommer den Urlaub in dem Land möglich machen. Aber: Auch für deutsche Urlauber? Zunächst einmal ist von denen nicht die Rede, sondern von tschechischen. Es wird überlegt, einen „Toruismus-Korridor“ zwischen beiden Ländern zu schaffen.

„Wir haben schon mit Tschechien besprochen, dass sie ihre Vorschläge machen und wir unsere“, sagte Tourismusminister Gari Cappelli am Dienstag dem staatlichen Radiosender „HRT“. Sein Ministerium entwickle aktuell mit Gesundheitsexperten einen Plan, wie sich das Land schon bald für Touristen öffnen könnte.

Ganz aufgeben müssen auch Deutsche die Hoffnung auf einen Urlaub in 2020 noch nicht: Kroatiens Premierminister Andrej Plenković twitterte am Mittwoch, er habe auch über Maßnahmen zur Öffnung für den Tourismus mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie den ungarischen und slowenischen Premierministern Viktor Orban und Janez Janša gesprochen.

Österreich: Können Deutsche im Sommer Urlaub machen?

Können wir im Sommer Österreich-Urlaub machen? Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gibt einen leisen Anlass zur Hoffnung: Es gebe Möglichkeiten für eine Einigung mit Deutschland, sodass wir zumindest eher wieder nach Österreich als in andere Länder reisen könnten.

Wie eine solche bilaterale Lösung aussehen könnte, ist allerdings noch völlig unklar: Sollte es für die einreisenden Urlauber Gesundheitschecks geben? Würde der Aufenthalt räumlich oder zeitlich begrenzt? Welche Pflichten hätten die Unterkünfte? Auf all diese Fragen gibt es noch keine Antwort. Die könnte es bis Ende April geben, dann will die Tourismusministerin einen Plan für das stufenweise Hochfahren von Gastronomie und Tourismus vorlegen.

Berge, Seen und schmucke Städte – Österreich ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Wann dürfen wir wieder dorthin reisen? (Symbolfoto)

Frankreich: Wann ist Urlaub wieder möglich?

Paris, die Bretagne, die Côte d’Azur: Frankreich hat viele beliebte Urlaubsziele, vor allem im Sommer. Doch die Tourismusindustrie geht davon aus, dass in dieser Saison Millionen ausländischer Touristen fernbleiben.

Während und auch nach der Pandemie sei nicht die richtige Zeit für große internationale Mobilität, betonte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran. Die Regierung riet zuletzt davon ab, aktuell eine Reise zu buchen, weil die Situation noch zu unsicher sei.

Die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sollen ab dem 11. Mai schrittweise aufgehoben werden. Für Campingplätze, Hotels und Museen ist jedoch noch nichts geplant. Aber: Dass alle Hoffnungen auf einen Sommerurlaub in unserem Nachbarland damit gestrichen sein müssen, bedeutet das noch nicht. Der Chef der Staatsbahn SNCF, Jean-Pierre Farandou, erklärte, er hoffe, dass bis Anfang des Sommers wieder 100 Prozent der TGV-Züge fahren.

Wann ist Nordsee-Urlaub in den Niederlanden möglich?

„Kom niet naar Nederland. Bleibt zu Hause, restez à la maison!“ Das war der Appell, den Ministerpräsident Mark Rutte vor den Osterferien an Deutsche, Belgier und Franzosen richtete. Auch wenn keine Grenzkontrollen stattfinden: Touristen sind in den Niederlanden derzeit unerwünscht.

Eineinhalb Meter Abstand auch auf den Tulpenfeldern in den Niederlanden.

Und das machen auch etliche Maßnahmen deutlich: In den Provinzen Zeeland, Twente und Rijnmond-Rotterdam sind alle Übernachtungen zu touristischen Zwecken verboten. Gemeinden landesweit sperren zum Teil Strände und Parkplätze an der Nordsee. Ebenso sind Restaurants, Strandlokale, Museen und die meisten Geschäfte geschlossen. Gruppen von mehr als zwei Personen werden polizeilich aufgelöst. Campingplätze sind teilweise ebenfalls dicht, auch bei geöffneten sind die Sanitäranlagen geschlossen.

Das Auswärtige Amt teilt mit, dass diese Maßnahmen bis mindestens zum 28. April 2020 gelten. Wie es danach weitergeht und wie eine touristische Wiederbelebung stattfinden soll, ist noch nicht bekannt gegeben worden.